В последние месяцы рынок смартфонов переживает серьёзный кризис. Так, недавно анонсированная линейка смартфонов REDMI Note 17 оказалась полным провалом, и мы уже объясняли почему. А на днях Xiaomi официально подняла цены на несколько популярных линеек смартфонов в Китае. Речь о сериях Xiaomi 17, REDMI K90 и REDMI Turbo 5, и это не разовая история, а часть более широкого тренда с подорожанием комплектующих.

Насколько подорожали смартфоны Xiaomi

Официальный магазин Xiaomi сообщил о росте цен 2 августа. Изменения затронули сразу три семейства устройств, а масштаб зависит от конкретной модели. Продавцы по всему Китаю заранее рассылали внутренние уведомления о грядущих изменениях. Вот как выглядят новые цены Xiaomi:

REDMI Turbo 5 : с 2299 до 2599 юаней (~ 30 500 ₽);

: с 2299 до 2599 юаней (~ 30 500 ₽); REDMI Turbo 5 Max : с 2499 до 2799 юаней (~ 33 000 ₽);

: с 2499 до 2799 юаней (~ 33 000 ₽); REDMI K90 : с 2799 до 3099 юаней (~ 36 500 ₽);

: с 2799 до 3099 юаней (~ 36 500 ₽); REDMI K90 Max : с 3199 до 3499 юаней (~ 41 500 ₽);

: с 3199 до 3499 юаней (~ 41 500 ₽); REDMI K90 Pro Max : с 4199 до 4499 юаней (~ 53 000 ₽);

: с 4199 до 4499 юаней (~ 53 000 ₽); REDMI K90 Ultra : с 2999 до 3299 юаней (~ 39 000 ₽);

: с 2999 до 3299 юаней (~ 39 000 ₽); Xiaomi 17 : с 4499 до 4799 юаней (~ 56 500 ₽);

: с 4499 до 4799 юаней (~ 56 500 ₽); Xiaomi 17 Pro : с 4999 до 5399 юаней (~ 63 500 ₽);

: с 4999 до 5399 юаней (~ 63 500 ₽); Xiaomi 17 Pro Max: с 5999 до 6499 юаней (~ 76 500 ₽).

Вся серия Turbo 5 прибавила по 300 юаней (~ 3 500 ₽), а самый большой скачок (500 юаней или 6 000 ₽) пришёлся на топовый Xiaomi 17 Pro Max. Что интересно, на AliExpress глобальная версия Xiaomi 17 сейчас дешевле, чем аналогичная модель в Китае. Смартфон можно купить всего за 55 тысяч рублей.

Купить Xiaomi 17

Это не означает, что глобалка будет дешевле китайской версии всегда. Напротив, через несколько дней после подорожания в Поднебесной цены на глобальные Xiaomi могут вырасти аналогичным образом, поэтому с покупкой лучше не тянуть.

Почему дорожают смартфоны Xiaomi

Нынешний рост — продолжение более ранних подорожаний. До этого базовая версия REDMI K90 и вариант Pro Max уже прибавили по 200 юаней. А REDMI Turbo 5 лишился прежней новогодней акционной скидки, из-за чего его реальная цена стала выше ещё раньше.

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Главная причина — дорожающая память. Президент Xiaomi Group Лу Вэйбин говорил о давлении на себестоимость, какого мобильная отрасль не видела за десятилетие. По его словам, цены на память выросли особенно резко — до четырёх раз относительно уровня первого квартала 2023 года.

Конкретика такая: конфигурации 12 ГБ + 512 ГБ подорожали примерно на 1500 юаней (~ 18 000 ₽), а версии 16 ГБ + 1 ТБ выросли ещё сильнее. Именно поэтому под удар попала традиционно агрессивная ценовая модель REDMI — экономить на памяти становится всё труднее. Xiaomi здесь не одинока: похожим образом ведут себя и другие производители. Например, недавно realme тоже пришлось пересматривать свои цены в сторону увеличения.

Стоит ли покупать смартфоны Xiaomi сейчас

Повышение цен стоит учитывать вне зависимости от того, где вы покупаете смартфон: в российской рознице или на AliExpress. Подорожание Xiaomi касается всех, а Китай — лишь стартовая точка повышения. Поэтому, если вам уже сейчас нужен новый смартфон, не затягивайте с покупкой. Тем более, что в 2026 году многие модели сильно подешевели.

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Общий сигнал тревожный, но честный: если давление на комплектующие сохранится, возможны новые корректировки. Тем, кто присматривался к моделям с большим объёмом памяти, есть смысл не затягивать с покупкой — именно такие конфигурации дорожают быстрее всего. Актуальные цены и уведомления стоит проверять в официальном магазине Xiaomi и региональных каналах бренда.