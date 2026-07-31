Xiaomi на игровой выставке ChinaJoy в Шанхае показала свой новый флагман Redmi K100 Pro Max, о котором мы рассказывали в отдельном материале. Глобальной версией этого смартфона станет POCO F9 Ultra, который выйдет позже под привычным для многих брендом. Для российского покупателя это самое интересное: именно POCO обычно добирается до наших магазинов и AliExpress, тогда как Redmi серии K остаётся эксклюзивом для Китая.

Redmi K100 Pro Max и POCO F9 Ultra: в чём разница

Схема у Xiaomi давно отлажена: сначала выходит смартфон под маркой Redmi только для Китая, а потом почти тот же аппарат появляется на глобальном рынке как POCO. Так было с прошлым поколением, так будет и сейчас. POCO F9 Ultra — это, по сути, тот же Redmi K100 Pro Max, но для международных рынков, включая доступные нам площадки.

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Официально Xiaomi пока раскрыла в основном дизайн. Существенного редизайна по сравнению с K90 Pro Max не предвидится: смартфон получит металлическое «плато» на задней панели, аудио от Bose и тонкие рамки, а диагональ экрана — 6,9 дюйма. Компания отдельно показала новую расцветку. Xiaomi продемонстрировала Redmi K100 Pro Max в новом цвете Cabernet Red: смартфон получил металлическую рамку в цвет корпуса, объединённый блок камер и световое кольцо вокруг фотомодуля, которое может синхронизироваться с музыкой, входящими вызовами и уведомлениями.

Кстати, вишнёвый оттенок выбран не случайно. Название расцветки — Cabernet Sauvignon Red — отсылает к популярному сорту винограда, но в таком же цвете ожидаются iPhone 18 Pro/Pro Max, так что Xiaomi, вероятно, вдохновлялась именно Apple.

Характеристики POCO F9 Ultra: экран, процессор, камера и батарея

Собрав данные о Redmi K100 Pro Max, можно очертить, чего ждать от POCO F9 Ultra. Вот что известно на данный момент:

экран 6,9 дюйма, 1.5K RGB OLED с частотой обновления 185 Гц;

процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 — самый мощный мобильный чип Qualcomm;

аккумулятор на 9000 мАч и проводная зарядка 100 Вт;

основная камера 200 МП, зум 50 МП и сверхширокоугольный модуль 50 МП;

три динамика с настройкой от BOSE.

Главное здесь — батарея на 9000 мАч. Это рекордная для флагманов POCO ёмкость, и именно она способна заметно изменить повседневный сценарий: такой аккумулятор реально даёт запас на два дня умеренного использования. Официальные данные подтверждают направление: Redmi K100 Pro Max оснастят основной камерой с датчиком 200 Мп, 50-мегапиксельным перископным телеобъективом.

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По экрану тоже есть любопытная деталь. Смартфоны серии получат Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дисплеи диагональю 6,59 и 6,9 дюйма с частотой обновления 185 Гц, а технология Super Pixel обеспечивает качество изображения, близкое к 2K, при энергопотреблении на уровне экрана разрешения 1K. Проще говоря, экран должен выглядеть чётко, но при этом меньше сажать батарею.

Чем POCO F9 Ultra отличается от POCO F8 Ultra

Логичный вопрос для тех, кто присматривался к флагману POCO: сильно ли новинка обгонит предшественника? На бумаге отличий меньше, чем кажется. Процессор тот же — Snapdragon 8 Elite Gen 5, и набор камер плюс-минус сопоставимый. Главная разница — в аккумуляторе.

У POCO F8 Ultra, который уже продаётся на AliExpress примерно за 50 тысяч рублей, аккумулятор на 6500 мАч с проводной зарядкой на 100 Вт и беспроводной на 50 Вт. В основе — тот же топовый чип: внутри POCO F8 Ultra скрывается самый мощный мобильный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, набирающий под 4 миллиона баллов в AnTuTu. То есть по производительности разница между F8 Ultra и F9 Ultra будет минимальной. Главный аргумент новинки — батарея на 9000 мАч против 6500 мАч у предшественника.

Купить POCO F8 Ultra

Если для вас важна именно камера, то и здесь стоит трезво оценивать эффект: скачок в мегапикселях сам по себе не гарантирует лучших снимков. Тем, кто хочет максимума по фото, скорее интересна отдельная тема — например, то, что как снимает Xiaomi 17 Ultra будет, который является главным камерофоном компании.

Стоит ли ждать POCO F9 Ultra или брать POCO F8 Ultra сейчас

Здесь есть важный нюанс, который касается кошелька. На рынке сейчас дефицит памяти, и это давит на цены новых смартфонов. Из-за этого POCO F9 Ultra может оказаться заметно дороже предшественника. То, что Xiaomi ускоряет выход серии вопреки удорожанию памяти, косвенно подтверждают и данные о самой линейке Redmi: Redmi K100 Pro и K100 Pro Max получат переработанные экран, камеру и систему энергопотребления, а сам релиз намеренно ускорили вопреки удорожанию памяти на рынке.

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Для сравнения — цена уже вышедшего POCO F8 Ultra. По данным российских магазинов, он стоит от 55 947 ₽: Snapdragon 8 Elite Gen 5, батарея 6500 мАч, экран 6,9 дюйма, 12/16 ГБ ОЗУ. На AliExpress его можно найти примерно за 50 тысяч рублей.

Купить POCO F8 Ultra

Если вам критична максимальная автономность и вы готовы ждать и, вероятно, переплатить, есть смысл дождаться POCO F9 Ultra и посмотреть на реальный ценник. Но если нужен мощный флагман здесь и сейчас за адекватные деньги, POCO F8 Ultra выглядит разумнее: тот же процессор, схожие камеры и уже понятная цена. С учётом риска подорожания новинки покупать F8 Ultra имеет смысл, пока он остаётся в продаже. А окончательную ясность по F9 Ultra даст презентация — сначала Redmi K100 Pro Max 11 августа, а затем и глобальный POCO, ориентировочно в конце месяца.

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