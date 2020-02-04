Бренд Pocophone знаком многим любителям смартфонов Xiaomi. Это отдельная компания, принадлежащая Xiaomi. Вероятно, китайцы решили посмотреть на опыт других китайцев и сделали также. Речь идёт о BBK, которая владеет дочерними компаниями Oppo, Vivo, OnePlus, Realme. Четыре компании суммарно по доле рынка позволили BBK занять лидирующие позиции в мире. Первый телефон в линейке Poco был выпущен в далеком 2018 году с выходом Poco F1. Телефон работал на тот момент на современном флагманском процессоре Snapdragon 845 и предлагал достаточно привлекательный внешний вид, не похожий на всё то, что до этого нам демонстрировала Xiaomi и другие китайские производители.

Даже самый популярный американский техноблогер в своё время не обошел стороной смартфон Poco. И я знаю немало людей из моего окружения, которые купили себе данный аппарат за 20-25 тысяч на Aliexpress.

Что же Poco предлагает сегодня? А предлагает она Redmi K30. Да, вы всё правильно поняли. Компания представила Poco X2, который внешне и технически полностью повторяет Redmi K30 за исключением логотипа — он здесь “Poco”.

Почему это плохо? Во-первых, потому что я уже писал, что сам K30 имеет ряд недостатков, которые для многих могут стать критичными. Во-вторых, Poco — это отдельный бренд. Xiaomi может выпускать телефоны для различных рынков под собственным брендом, но с иным названием, как это было с Xiaomi CC9, международная версия которого называется Mi 9 Lite, однако зачем было выносить бюджетный телефон под бренд Poco мне не совсем понятно. До этого дня мне казалось, что бренд Poco это аналог OnePlus — премиальных телефонов с интересным дизайном по низкой цене. Но теперь Poco — это просто другое название Xiaomi.

Возможно, многие не знакомы со спецификациями. Redmi K30/Poco X2 оснащён процессором Snapdragon 730G, 6,67-дюймовым IPS-дисплеем с FHD-разрешением и обновлением картинки в 120 Гц, акжеа т поддержкой HDR10 (к слову, не так давно я писал о том, почему HDR-экран это круто), аккумулятором на 4500 мАч, 64-Мп камерой с поддержкой slow-mo при 960 кадрах в секунду, 20-Мп фронтальной камерой, 6/8 ГБ оперативной и 64/128 ГБ встроенной памяти. На бумаге всё звучит круто. И действительно, камера IMX686 от Sony интересна, да и 120 Гц неплохо, но давайте рассмотрим недостатки, с которыми столкнулись владельцы данного устройства.

Во-первых, здесь IPS-дисплей, для 2020 года это, очевидно, недостаток. У IPS-экранов проблемы с засветами, и это хорошо заметно, если посмотреть на фронтальную камеру телефона под углами. К тому же в случае с K30 между двумя фронтальными камерами располагается дисплей, компания лишь программно делает эту область черной. И при полной темноте отчетливо бросается в глаза засвет между фронтальными камерами.

И если в iPhone 11 мы имеет дело с качественной IPS-матрицей, в Poco X2, скорее, бюджетное решение с флагманской особенностью в виде 120 Гц обновления картинки. Пользователям за счет высокой частоты будет казаться, что здесь классный экран, но это не так. По цветам он существенно уступает тому же Mi 9 Lite с superAMOLED-дисплеем. Предлагаю обсудить разницу в IPS и AMOLED-экранах в чате Телеграм.

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В Poco X2, на мой взгляд, достаточно большая нижняя рамка, и она выглядит неактуальной для 2020 года. Владельцы Redmi K30 отметили, что вибромоторчик в Poco X2 низкого качества, хотя, по правде говоря, это проблема всех телефонов Xiaomi.

Poco X2 пока продается лишь в Индии, однако, вероятно, в будущем компания представит его и на международных рынках. Стоит ли рассматривать всерьез Poco X2? 225 долларов за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ? На мой взгляд, это дорого, потому что за 14 тысяч рублей в Китае можно купить Mi 9 Lite с аналогичным объемом памяти. И при этом он будет предлагать уже AMOLED-экран и более тонкие рамки. Решать, конечно, вам, но, на мой взгляд, Xiaomi испортила бренд Pocophone. А что думаете вы? Делитесь мнением в комментариях.

По материалам AndroidPolice