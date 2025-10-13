Xiaomi прекратит выпуск двух известных смартфонов в 2026 году. Оказалось, они не нужны даже китайцам

Китайские производители каждый год заваливают пользователей огромным количеством новых смартфонов. Но в последнее время складывается ощущение, что они хотят отказаться от этой практики, чтобы сосредоточиться исключительно на популярных моделях. Новому тренду начинает следовать Xiaomi: по слухам, компания не выпустит в 2026 году два хитовых смартфона и вообще от них откажется по одной простой причине.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В ТЕЛЕГРАМ: ТАМ СОБРАНЫ КРУТЫЕ ТОВАРЫ ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Известный китайский инсайдер из Weibo намекнул, что Xiaomi может отказаться от двух моделей — компактном складном смартфоне и недорогом среднебюджетнике. Скорее всего, речь о Mix Flip 3 и Civi 6, релиз которых был намечен на 2026 год. Что будет с ними — неясно: возможно, компания пропустит одно поколение и вернется к разработке в 2027 году. При этом Xiaomi так и не запустила глобальную версию Mix Flip 2 и Civi 5, появившихся несколько месяцев для китайского рынка. Смысла в этом мало, так как новинки, не заинтересовавшие пользователей на родине, вряд ли будут интересны остальному миру.

Однако, инсайдер не упомянул названия смартфонов да и вообще — он специализируется исключительно на утечках об устройствах Honor. Но по описанию будто бы больше подходят гаджеты от Xiaomi. Тем более, по слухам, Mix Flip 2 не добился высоких продаж, несмотря на свой премиальный дизайн и конкурентоспособную цену.

В то же время, стильный Xiaomi Civi 5, направленный на молодую аудиторию, также не смог завоевать значительную долю рынка. При этом данный слух об отмене выпуска смартфонов Xiaomi немного не сходится с недавней информацией, что якобы Xiaomi Mix Flip 3 с номерами моделей 2603APX0AC / 2603EPX2DC был замечен в базе данных IMEI.

Началась рассылка HyperOS 3 на Xiaomi. Первые 20 смартфонов и планшетов уже обновляются

Так что, рекомендуем прислушиваться к информации от источников, но не доверять ей на все 100%. Наверняка китайский бренд прояснит будущее своих смартфонов в ближайшее время. Тем более, что в этом году компания также пропустила новую версию Mix Fold 5 и, скорее всего, вернется к его разработке в 2026 году под более понятным названием — Xiaomi 17 Fold. Подпишитесь на наш канал в Телеграме: обо всех новинках мы рассказываем первыми!