Xiaomi призналась, что у нее нет стабильных смартфонов, как у других брендов

Юрий Кудлович

Китайский производитель наконец-то перестал делать вид, что у него все под контролем. Судя по утекшему диалогу с техподдержкой, компания практически официально признала: покупать новый флагман Xiaomi — значит становиться участником бета-тестирования, причем добровольного и платного. И не на пару недель, как это бывает у других брендов, а минимум на год.

Xiaomi призналась, что у нее нет стабильных смартфонов, как у других брендов. Хотите стабильности? Тогда вам не к Xiaomi. Фото.

Хотите стабильности? Тогда вам не к Xiaomi

Компании редко говорят правду, но иногда она случайно просачивается в сеть. Не в пресс-релизе, не на презентации и не в рекламном ролике, а где-то между строк: например, в ответе техподдержки обычному пользователю. Судя по утекшей переписке, Xiaomi почти официально призналась, что купить у нее новый смартфон равно согласиться на год нестабильной работы. И это подается не как проблема, а как особенность.

Как Xiaomi признала ошибки

Недавно пользователь обратился в поддержку с типичной для Xiaomi жалобой: флагманский смартфон за немалые деньги регулярно глючит при возвращении на главный экран или при открытии списка последних приложений. Для любого другого бренда это был бы повод срочно выпускать фикс и извиняться перед покупателями.

Но у Xiaomi на это свой взгляд. Вместо признания ошибки представитель технической поддержки заявил, что это не сбой, а фича. Или, если угодно, своеобразный «цифровой детокс». Мол, система не ломается, а заботится о пользователе, не позволяя слишком долго и часто залипать в телефоне. Почти философия, только реализованная через падающий лаунчер.

Почему Xiaomi не выпускает мелкие обновления

Звучит абсурдно, но обновление программного обеспечения у Xiaomi сегодня ощущается не менее глобально, чем запуск космического корабля с Байконура. А все потому, что даже незначительная проблема может висеть месяцами, потому что она каким-то образом связана со всей системой сразу. Починить одно здесь значит сломать десять других вещей. Поэтому проще не чинить ничего и просто ждать следующую версию прошивки.

Почему Xiaomi не выпускает мелкие обновления. Проблемы обещают исправить, но нужно долго ждать. Изображение: xiaomiforall.com. Фото.

Проблемы обещают исправить, но нужно долго ждать. Изображение: xiaomiforall.com

Когда исправят ошибки в Xiaomi 15T Pro: точную дату в компании не называют. Зато честно признают, что сначала должна выйти новая версия Android. Потом Xiaomi адаптирует ее под HyperOS 4, и только после этого пользователь получит обновленный лаунчер. Вот только никаких гарантий, что и следующая версия прошивки не будет «радовать» аналогичными багами, нет.

В реальности это означает одно: нормально пользоваться смартфоном получится не раньше чем через год после покупки. В Xiaomi это называют преимуществом, считая стабильность скучной:

Другие компании дают вам работающий смартфон сразу — и это скучно. Xiaomi дарит вам путешествие.

И в этом, как ни странно, есть своя логика. Первые месяцы после покупки Xiaomi — это не спокойное использование, а настоящий квест. Успеете ли вы открыть настройки до вылета лаунчера? Сработает ли камера сегодня? Перезагрузится ли смартфон сам по себе во время звонка или подождет с багами до ночи?

Так или иначе, владельцам актуальных смартфонов с ошибками придется мириться. А ближайшие исправления для них ожидаются не раньше второй половины 2026 года. Подробнее об этом мы рассказали в отдельной статье.

