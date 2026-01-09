Чем Xiaomi будет удивлять в 2026 году

  2. Темы
  3. Смартфоны
Кирилл Пироженко

Xiaomi всё чётче обозначает, каким видит своё будущее уже в ближайшие годы. На внутренней церемонии технологических наград компания фактически раскрыла стратегию на 2026 год, и она выглядит куда амбициознее, чем просто выпуск новых смартфонов. Речь идёт о полном контроле над ключевыми технологиями, от процессоров до операционной системы и искусственного интеллекта.

Чем Xiaomi будет удивлять в 2026 году. Xiaomi делает ставку на собственные разработки. Изображение: global.chinadaily.com.cn. Фото.

Xiaomi делает ставку на собственные разработки. Изображение: global.chinadaily.com.cn

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ДЗЕН, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СТАТЬИ БЕСПЛАТНО

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь прямо заявил, что компания делает ставку на собственные чипы, собственную ОС и ИИ как фундамент конкурентоспособности на годы вперёд. Причём это касается не только смартфонов, но и всей экосистемы умного дома, носимых устройств и будущих продуктов. По сути, Xiaomi хочет пойти по пути вертикальной интеграции, где ключевые технологии больше не зависят от сторонних партнёров.

Интересно, что за этими словами уже стоят вполне конкретные цифры и результаты. На внутренний конкурс было подано 154 проекта от десяти подразделений компании, из которых 66 дошли до финального этапа. Разработки охватывают дизайн чипов, системы мобильной фотографии, ИИ-платформы и даже новые материалы. В Xiaomi отдельно подчёркивают, что и количество, и уровень проектов стали рекордными за всё время проведения таких мероприятий.

❗️ПОДПИСЫВАЙСЯ НА ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ СУНДУК АЛИБАБЫ. РЕБЯТА ЗНАЮТ ТОЛЬКО В ОТЛИЧНЫХ ТОВАРАХ С АЛИЭКСПРЕСС

Главной звездой церемонии стал XRING 01. Это флагманский мобильный процессор, полностью разработанный внутри компании. По словам Xiaomi, именно этот чип сделал её первой материковой китайской компанией, которая смогла создать мобильный процессор на техпроцессе 3 нм. Для рынка это серьёзная заявка, особенно на фоне того, что раньше подобный уровень был доступен лишь считанным глобальным игрокам.

Чем Xiaomi будет удивлять в 2026 году. Xiaomi будет продолжать делать свои чипы и ставить их в большее количество смартфонов. Изображение: wccftech.com. Фото.

Xiaomi будет продолжать делать свои чипы и ставить их в большее количество смартфонов. Изображение: wccftech.com

На этом планы не заканчиваются. Лэй Цзюнь подтвердил намерение компании уже к концу текущего года иметь собственный чип и собственную операционную систему в завершённом виде. Следующий шаг — масштабное внедрение больших ИИ-моделей прямо на устройствах Xiaomi, без оглядки на внешние платформы.

Финансовая сторона вопроса тоже впечатляет. По данным компании, на ключевые исследования и разработки уже потрачено около 150 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 21 миллиарду долларов. И это только начало. В ближайшие пять лет Xiaomi планирует вложить ещё около 200 миллиардов юаней, или порядка 28 миллиардов долларов, в развитие собственных технологий.

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К НАШЕМУ ЧАТУ В ТЕЛЕГРАМЕ, ТАМ СОБРАЛИСЬ ТОЛЬКО ИЗБРАННЫЕ

Если эти планы удастся реализовать, Xiaomi может серьёзно изменить баланс сил на рынке. Компания, которую ещё недавно воспринимали как производителя доступных смартфонов, всё увереннее превращается в технологического игрока полного цикла. И 2026 год, судя по всему, должен стать для неё моментом, когда слова о независимости от чужих чипов и систем наконец перестанут быть просто красивой декларацией.

Теги
Новости по теме
Xiaomi готовится выпустить HyperOS 4: что нового будет, и когда появится свежая оболочка
Xiaomi перестанет обновлять сразу 6 популярных смартфонов в 2026 году. Проверьте свой
Глобальная версия Xiaomi 17 Ultra выйдет с меньшей батареей, чем смартфон для Китая
Лонгриды для вас
Сравнил Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro, поэтому теперь знаю, стоит ли переплачивать вдвое

Xiaomi 15T Pro и Poco F6 Pro ориентированы на разные сегменты, несмотря на то, что оба являются членами одной большой китайской семьи. Один: премиальный флагман с передовыми функциями, другой почти флагман с отличным соотношением цена/качество. В этой статье мы сравним их и выясним, оправдана ли высокая цена за Xiaomi, или Poco предлагает то же самое, но за меньшие деньги.

Читать далее
Как пользоваться приложением Мой налог на смартфоне

Вы решили наконец-то работать на себя: делать то, что любите, брать заказы напрямую, самостоятельно планировать день. Все звучит прекрасно до тех пор, пока не появляется страшное слово: налоги. Что теперь, идти в налоговую, заполнять отчеты, ставить кассу? Нет, вам нужно установить одно полезное приложение на смартфон.

Читать далее
Xiaomi прекращает обновление почти 100 смартфонов в 2025 году. Не будет ни HyperOS 3, ни HyperOS 2

У компании Xiaomi очень сложный подход к обновлению своих смартфонов. Она выпускает разные апдейты для Китая и других рынков, но при этом редко делится информацией о списке поддерживаемых устройств. Потому формированием перечней приходится заниматься энтузиастам. Так, издание XiaomiTime подготовило список Xiaomi, которые больше не будут обновляться. Все они не получат HyperOS 3, а кое-кто останется даже без HyperOS 2.

Читать далее
Новости партнеров
В App Store вышло новое приложение Альфа-Банка. Под таким именем мы его еще не видели
В App Store вышло новое приложение Альфа-Банка. Под таким именем мы его еще не видели
Почему запуск ETF на основе Биткоина, Эфириума и Solana от банка Morgan Stanley настолько важен?
Почему запуск ETF на основе Биткоина, Эфириума и Solana от банка Morgan Stanley настолько важен?
Как модные манжеты для ограничения кровотока вредят людям
Как модные манжеты для ограничения кровотока вредят людям