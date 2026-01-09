Чем Xiaomi будет удивлять в 2026 году

Xiaomi всё чётче обозначает, каким видит своё будущее уже в ближайшие годы. На внутренней церемонии технологических наград компания фактически раскрыла стратегию на 2026 год, и она выглядит куда амбициознее, чем просто выпуск новых смартфонов. Речь идёт о полном контроле над ключевыми технологиями, от процессоров до операционной системы и искусственного интеллекта.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь прямо заявил, что компания делает ставку на собственные чипы, собственную ОС и ИИ как фундамент конкурентоспособности на годы вперёд. Причём это касается не только смартфонов, но и всей экосистемы умного дома, носимых устройств и будущих продуктов. По сути, Xiaomi хочет пойти по пути вертикальной интеграции, где ключевые технологии больше не зависят от сторонних партнёров.

Интересно, что за этими словами уже стоят вполне конкретные цифры и результаты. На внутренний конкурс было подано 154 проекта от десяти подразделений компании, из которых 66 дошли до финального этапа. Разработки охватывают дизайн чипов, системы мобильной фотографии, ИИ-платформы и даже новые материалы. В Xiaomi отдельно подчёркивают, что и количество, и уровень проектов стали рекордными за всё время проведения таких мероприятий.

Главной звездой церемонии стал XRING 01. Это флагманский мобильный процессор, полностью разработанный внутри компании. По словам Xiaomi, именно этот чип сделал её первой материковой китайской компанией, которая смогла создать мобильный процессор на техпроцессе 3 нм. Для рынка это серьёзная заявка, особенно на фоне того, что раньше подобный уровень был доступен лишь считанным глобальным игрокам.

На этом планы не заканчиваются. Лэй Цзюнь подтвердил намерение компании уже к концу текущего года иметь собственный чип и собственную операционную систему в завершённом виде. Следующий шаг — масштабное внедрение больших ИИ-моделей прямо на устройствах Xiaomi, без оглядки на внешние платформы.

Финансовая сторона вопроса тоже впечатляет. По данным компании, на ключевые исследования и разработки уже потрачено около 150 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно 21 миллиарду долларов. И это только начало. В ближайшие пять лет Xiaomi планирует вложить ещё около 200 миллиардов юаней, или порядка 28 миллиардов долларов, в развитие собственных технологий.

Если эти планы удастся реализовать, Xiaomi может серьёзно изменить баланс сил на рынке. Компания, которую ещё недавно воспринимали как производителя доступных смартфонов, всё увереннее превращается в технологического игрока полного цикла. И 2026 год, судя по всему, должен стать для неё моментом, когда слова о независимости от чужих чипов и систем наконец перестанут быть просто красивой декларацией.