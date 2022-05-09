Xiaomi уходит из России? Рассказываем, что происходит на самом деле

Xiaomi начала по-тихому сворачивать свой бизнес на российском рынке, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Компания не объявляла об этом сама, но планомерно сокращает поставки фирменной электроники, чтобы не попасть под вторичные санкции США и ЕС. В результате, если верить информации издания, поставки ноутбуков сократились на 40%, смартфонов — на 60-65%, а телеком-оборудования — на 98%. Отказываясь от работы в России, Xiaomi якобы пытается угодить американским и европейским властям, чтобы остаться на их рынках, которые приносят несоразмерно больше денег. Итогом запущенного процесса должно стать полное прекращение работы китайской компании на территории РФ. Но так ли это на самом деле? Разберёмся.

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Несмотря на то что Xiaomi не объявляла о прекращении работы в России официально, в целом такой расклад действительно возможен. Мы уже видели на примере Huawei, как США могут вынудить китайскую компанию отказаться от своих принципов и начать исполнять санкции. Так что даже если Xiaomi не начала сокращать поставки своей техники на российский рынок, этого вполне можно ожидать в обозримом будущем. Другое дело, что волноваться из-за этого скорее всего не стоит.

Xiaomi уходит из России?

Очевидно, что российский рынок имеет для Xiaomi очень большо значение. Её техника пользуется здесь большой популярностью, вне зависимости от типа. Потребители из России охотно покупают и смартфоны, и ноутбуки, и устройства умного дома, и носимую электронику, принося компании огромные прибыли. Это прямо подтверждает запуск бесконтактных платежей по NFC с помощью браслетов Mi Band, которые до сих пор не работают больше ни в одной стране мира, кроме Китая.

Безусловно, США и ЕС в сумме приносят Xiaomi больше денег, чем Россия. Однако полагать, что китайцы просто так откажутся от российского рынка, по меньшей мере недальновидно, даже если сейчас компания и сокращает поставки своей электроники на территорию РФ. В конце концов, не подчиниться санкциям сейчас Xiaomi не может. Ведь тогда её ждёт бан на американском и европейском рынке. Но китайцы явно проработают схему возврата в Россию, и сделают это как только представится такая возможность.

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Вариантов сохранить российский рынок за собой у Xiaomi есть несколько:

Создать фирму-прокладку в третьей стране, которая будет заниматься поставками техники Xiaomi в Россию . Точно так же сегодня делают международные туроператоры и перевозчики, чтобы сохранить поток туристов из РФ в Турцию.

. Точно так же сегодня делают международные туроператоры и перевозчики, чтобы сохранить поток туристов из РФ в Турцию. Начать активнее развивать онлайн-направление, торгуя электроникой через АлиЭкспресс и другие онлайн-площадки. Сейчас это более чем востребованный способ, но многие всё же не могут им воспользоваться, поскольку заказ нужно делать через интернет.

Начать возить смартфоны Xiaomi в Россию не из Европы, как это происходит сейчас, а из Китая напрямую, рассчитываясь не в долларах или евро, а в рублях или юанях. Это возможный сценарий, но на его реализацию нужно время.

не из Европы, как это происходит сейчас, а из Китая напрямую, рассчитываясь не в долларах или евро, а в рублях или юанях. Это возможный сценарий, но на его реализацию нужно время. Согласиться на особые условия параллельного импорта. Российские дистрибуторы будут сами возить технику Xiaomi, будут сами её сертифицировать, но получать от компании дополнительные скидки на сопутствующие расходы.

Где покупать смартфоны Xiaomi

По большому счёту каждый следующий описанный выше сценарий дальнейшей работы Xiaomi на территории России не исключает предыдущего. Поэтому вполне возможно, что компания будет как-то их сочетать. В конце концов, даже если китайцам удастся сохранить поставки тем или иным образом, довольно недальновидно отказываться от развития онлайн-направления, лишая потребителей возможности легко и просто заказывать смартфоны и другую электронику через интернет.

Ведь смартфоны Xiaomi на AliExpress зачастую стоят дешевле. Вот вам несколько примеров

Поймите меня правильно. Я не пытаюсь убедить себя в том, что всё в порядке, и уж тем более не имеют желания убеждать в этом кого-либо ещё. Я просто руководствуюсь фактами. В феврале этого года доля смартфонов Xiaomi на российском рынке без учёта брендов Poco и Black Shark, которые выделяют в отдельные категории, составила 18,9%. Это огромная аудитория, и бросить её — означает отдать конкурентам, которые окажутся более проворными и менее принципиальными.

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А такие на российском рынке всё ещё есть. Oppo, Vivo, Realme, iQoo, Samsung, ZTE, Meizu в конце концов — все они будут рады уходу Xiaomi и обязательно сделают что-то ради того, чтобы переманить себе пользователей почившего бренда. Поэтому я даже не рассматриваю сценария, при котором Xiaomi уходит с российского рынка. Она его точно не бросит и, более того, скорее всего разработает новый метод проведения бесконтактных платежей через Mi Band на замену отключенному из-за MasterCard.