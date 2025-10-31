Xiaomi уже готова выпустить POCO F8: все, что известно о новых смартфонах

С анонсом новых флагманских чипов на рынке Android-смартфонов стартовал очередной сезон, и едва ли не сильнее остальных все ждут выход POCO F8. F-линейка давно зарекомендовала себя как эталон соотношения цены и характеристик, а в ближайшее время ее ждет продолжение. В этом тексте мы собрали все, что известно о POCO F8, и готовы поделиться ключевыми подробностями, которые включают в себя характеристики, сроки выхода и цены.

Смартфоны линейки POCO F8

Как и в случае с предшественниками, линейка POCO F8 будет состоять из трех смартфонов:

POCO F8;

POCO F8 Pro;

POCO F8 Ultra.

Также по опыту прошлых лет можно с уверенностью сказать, что новые смартфоны POCO станут глобальными версиями устройств REDMI, эксклюзивно представленными на рынке Китая. Поэтому уже сейчас известны почти все характеристики POCO F8.

Какими будут характеристики POCO F8

В октябре 2025 года Xiaomi анонсировала REDMI K90 и REDMI K90 Pro Max — пару смартфонов, которые на глобальном рынке будут продаваться под именами POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra. Их ключевые характеристики приведены ниже:

Характеристики POCO F8 Pro POCO F8 Ultra Экран 6.59 дюйма, AMOLED (2510х1156), 120 Гц 6.9 дюйма, AMOLED (2608х1200), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 50 МП 50 (OIS) + 50 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 20 МП 32 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 Аккумулятор до 7100 мАч до 7500 мАч Зарядка 100 Вт 100 Вт (проводная)

50 Вт (беспроводная)

Помимо шильдика новые смартфоны POCO будут отличаться от REDMI собственным набором расцветок и уменьшенной емкостью аккумулятора. Также не исключено, что POCO F8 Ultra лишится главной фишки REDMI K90 Pro Max: сабвуфера от Bose.

Меньше всего новостей о POCO F8, поскольку базовая модель будет построена на REDMI Turbo 5 Pro, чей анонс еще не состоялся в Китае. Однако сейчас почти на 100% подтверждено использование чипсета Snapdragon 8 Gen 5 (упрощенная версия 8 Elite Gen 5), а также отсутствие телеобъектива с оптическим зумом.

Ожидаемая дата выхода POCO F8

Серия POCO F8 выйдет в I квартале 2026 года. Скорее всего, релиз состоится в марте, и на первых порах в продаже появятся лишь POCO F8 Pro и POCO F8 Ultra, чьи копии уже анонсированы в Китае.

Дата выхода POCO F8 будет напрямую зависеть от сроков релиза REDMI Turbo 4 Pro. Если линейка REDMI будет представлена в Китае до марта 2026 года, то базовая модель появится в продаже одновременно с моделями Pro и Ultra.

Сколько будет стоить POCO F8

Изменение стоимости на данный момент не ожидается, а потому цена POCO F8 в зависимости от конкретной модели составит:

POCO F8 — от $399 (~ 32 500 ₽);

— от $399 (~ 32 500 ₽); POCO F8 Pro — от $499 (~ 40 000 ₽);

— от $499 (~ 40 000 ₽); POCO F8 Ultra — от $649 (~ 52 500 ₽).

Отметим, что на итоговую стоимость будет влиять курс доллара на момент выхода POCO F8, а также наличие скидок. Как правило, на старте продаж покупателям с AliExpress доступны купоны, снижающие цену.