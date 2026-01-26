Xiaomi выпускает флагман для бедных в цвете iPhone 17 Pro: когда выйдет и каким будет Redmi Turbo 5 Max

Кирилл Пироженко

Redmi официально подтвердила дату запуска линейки Turbo 5. Новые смартфоны еще на этапе анонса позиционируются как убийцы флагманов, а такое мы любим. Согласитесь, что здорово, когда производитель делает недорого и при этом мощно с точки зрения начинки. Презентация серии Redmi Turbo 5 состоится 29 января в Китае, и в неё войдут сразу две модели: Turbo 5 и Turbo 5 Max. Причём старшая версия явно нацелена на то, чтобы конкурировать со смартфонами, которые стоят заметно дороже.

Новые смартфоны Redmi. Ничего не напоминает издалека? Изображение: gizmochina.com

Новые смартфоны Redmi. Ничего не напоминает издалека? Изображение: gizmochina.com

По словам Лу Вэйбина, президента Xiaomi Group и руководителя бренда Redmi, серия Turbo изначально задумывалась как мост между средним сегментом и флагманами. Главная задача — удержать цену в районе 2500 юаней (около 360 долларов), но при этом не жертвовать производительностью, стабильностью и запасом на будущее. На фоне роста цен на комплектующие это звучит особенно амбициозно.

Ключевая модель линейки — Redmi Turbo 5 Max. Впервые в серии используется реально мощный чип MediaTek Dimensity 9500s. По заявлениям компании, по производительности смартфон ориентирован на конкуренцию с устройствами ценой около 4000 юаней и выше, то есть примерно с моделями за 550–600 долларов. Проще говоря, Redmi напрямую бросает вызов значительно более дорогим устройствам, но за существенно меньшие деньги.

Кажется, что такой цвет мы уже где-то видели. Изображение: gizmochina.com

Кажется, что такой цвет мы уже где-то видели. Изображение: gizmochina.com

Отдельный акцент сделан на автономности. Turbo 5 Max получит аккумулятор на 9000 мАч в сочетании с новым управлением энергопотреблением на уровне HyperOS. В Redmi утверждают, что в реальных сценариях смартфон может жить дольше некоторых моделей с батареями на 10000 мАч, что выглядит как явный намёк на оптимизацию, а не просто гонку цифр. Дополняют картину быстрая зарядка на 100 Вт, улучшенная тактильная отдача, защита от воды и более премиальные материалы корпуса.

Базовая версия выглядит несколько скромнее. Изображение: gizmochina.com

Базовая версия выглядит несколько скромнее. Изображение: gizmochina.com

Обычный Redmi Turbo 5 будет компактнее и проще. Ему достанется экран на 6,59 дюйма, чип Dimensity 8500 и тот же внушительный аккумулятор. Turbo 5 Max, в свою очередь, получит дисплей на 6,83 дюйма и более производительную начинку. Оба смартфона уже показали на официальных изображениях — младший в белом цвете, старший в ярком оранжевом.

В итоге Redmi явно делает ставку на пользователей, которым важна максимальная производительность и автономность, но которые не готовы переплачивать за громкое слово «флагман». Если заявленные характеристики подтвердятся в реальных тестах, Turbo 5 Max может стать одним из самых неудобных конкурентов для смартфонов в ценовой категории в полтора раза выше.

Вышел топовый смартфон Xiaomi 17 Ultra с революционной камерой Leica: характеристики и цены

Выпустив базовую модель линейки и «прошки» еще в сентябре, компания Xiaomi лишь сейчас провела презентацию Xiaomi 17 Ultra — своего самого крутого смартфона с, пожалуй, лучшей камерой на рынке. По крайней мере китайцы постарались реализовать в новом устройстве несколько прорывных технологий, заслуживающих внимания. Каким получился смартфон Xiaomi 17 Ultra — рассказываем в нашем материале.

Лучшие смартфоны для съемки фейерверков и просто ночных фотографий

Новый год и сопровождающие его праздники — время фейерверков. Съемка этого явления во всем его мерцающем великолепии требует большего, чем просто направить телефон вверх. Нужна камерная система, которая легко справляется с динамическим диапазоном, размытием движения и шумом. Нсколько смартфонов действительно справляются с этой задачей, сочетая большие сенсоры, продвинутую обработку с помощью искусственного интеллекта и профессиональную оптику. Если цель — получить достойные ночные снимки, вот лучшие смартфоны, которые для этого подойдут.

Как Google планирует контролировать установку приложений и можно ли это обойти

Ранее Google объявила о вводе обязательной верификации личности всех разработчиков, распространяющих приложения для Android, включая тех, кто распространяет их вне Google Play. Уже с сентября 2026 года устройства с предустановленными сервисами Google Mobile Services не смогут устанавливать приложения от авторов, которые не прошли проверку в специальной консоли Google. Эта мера вызвала бурную реакцию среди энтузиастов, поскольку пользователи увидели в ней шаг к превращению Android в закрытую «экосистему по модели iOS».

