Xiaomi выпустила REDMI K90 с батареей 7100 мАч. Это реальный флагман за 30 тысяч рублей

Xiaomi провела большую презентацию в Китае, на которой показала новую серию REDMI K90. В отличие от предыдущих поколений, событие обошлось без демонстрации базовой «прошки». Вместо нее Xiaomi выпустила REDMI K90 Pro Max — интересный смартфон с выделенным сабвуфером. Но не менее интересной получилась и базовая модель. Да, у нее нет субвуфера, зато есть идеальный баланс цена/характеристики, чем и привлекает смартфон REDMI K90.

Характеристики REDMI K90

REDMI K90 — это полноправный преемник прошлогоднего REDMI K80. Формально смартфон позиционируется как субфлагман, поскольку работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, а не пришедшего ему на смену Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако с учетом того, как мало сегодня устройств имеют чипсет нового поколения, его вполне можно назвать и полноценным флагманом.

Корпус смартфона выполнен из стекла и металла, а на фоне REDMI K80 новая модель готова предложить камеру с 2.5-кратным оптическим зумом, чего ранее не было ни у одной «базы» K-серии.

Характеристики REDMI K90 Экран 6.59 дюйма, AMOLED (2510х1156), 120 Гц Основная камера 50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП Фронтальная камера 20 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Память 12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ Аккумулятор 7100 мАч Зарядка 100 Вт

Несмотря на то, что у смартфона нет выделенного сабвуфера, его оснастили двумя равнозначными стереодинамиками, за звук которых отвечает американская компания Bose. А емкость аккумулятора хоть и не является рекордной (у Xiaomi 17 Pro Max батарея на 7500 мАч), но все равно впечатляет, учитывая не самые большие габариты новинки.

Сколько стоит REDMI K90

В зависимости от конфигурации памяти цена REDMI K90 составляет:

12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 30 000 ₽);

— 2 599 юаней (~ 30 000 ₽); 16/256 ГБ — 2 899 юаней (~ 33 500 ₽);

— 2 899 юаней (~ 33 500 ₽); 12/512 ГБ — 3 199 юаней (~ 37 000 ₽);

— 3 199 юаней (~ 37 000 ₽); 16/512 ГБ — 3 499 юаней (~ 40 000 ₽);

— 3 499 юаней (~ 40 000 ₽); 16/1024 ГБ — 3 999 юаней (~ 46 000 ₽).

Смартфон уже можно заказать в Китае, где он предлагается в нескольких цветах: темно-сером, светло-фиолетовом, голубом и белом. Глобальная версия REDMI K90 не предусмотрена.

Выйдет ли REDMI K90 в России

Модели REDMI K-серии никогда не выходили за пределами Китая, а потому ждать появления REDMI K90 в России (по крайней мере официального) не стоит. Смартфон будет продаваться в серой рознице, а официально на нашем рынке он выйдет под брендом POCO.

Будущий смартфон POCO F8 Pro станет ребрендингом REDMI K90 и, возможно, получит урезанный аккумулятор и новые расцветки. Его релиз ожидается в I квартале 2026 года.