Xiaomi выпустила REDMI K90 с батареей 7100 мАч. Это реальный флагман за 30 тысяч рублей

Герман Вологжанин

Xiaomi провела большую презентацию в Китае, на которой показала новую серию REDMI K90. В отличие от предыдущих поколений, событие обошлось без демонстрации базовой «прошки». Вместо нее Xiaomi выпустила REDMI K90 Pro Max — интересный смартфон с выделенным сабвуфером. Но не менее интересной получилась и базовая модель. Да, у нее нет субвуфера, зато есть идеальный баланс цена/характеристики, чем и привлекает смартфон REDMI K90.

Xiaomi выпустила REDMI K90 с батареей 7100 мАч. Это реальный флагман за 30 тысяч рублей. Новый POCO в обличии REDMI. Изображение: Xiaomi. Фото.

Новый POCO в обличии REDMI. Изображение: Xiaomi

Характеристики REDMI K90

REDMI K90 — это полноправный преемник прошлогоднего REDMI K80. Формально смартфон позиционируется как субфлагман, поскольку работает на базе процессора Snapdragon 8 Elite, а не пришедшего ему на смену Snapdragon 8 Elite Gen 5. Однако с учетом того, как мало сегодня устройств имеют чипсет нового поколения, его вполне можно назвать и полноценным флагманом.

Корпус смартфона выполнен из стекла и металла, а на фоне REDMI K80 новая модель готова предложить камеру с 2.5-кратным оптическим зумом, чего ранее не было ни у одной «базы» K-серии.

ХарактеристикиREDMI K90
Экран6.59 дюйма, AMOLED (2510х1156), 120 Гц
Основная камера50 (OIS) + 8 + 50 (OIS) МП
Фронтальная камера20 МП
ПроцессорSnapdragon 8 Elite
Память12/256, 16/256, 12/512, 16/512 или 16/1024 ГБ
Аккумулятор7100 мАч
Зарядка100 Вт

Несмотря на то, что у смартфона нет выделенного сабвуфера, его оснастили двумя равнозначными стереодинамиками, за звук которых отвечает американская компания Bose. А емкость аккумулятора хоть и не является рекордной (у Xiaomi 17 Pro Max батарея на 7500 мАч), но все равно впечатляет, учитывая не самые большие габариты новинки.

Сколько стоит REDMI K90

Сколько стоит REDMI K90. Смартфон предлагают по весьма демократичной цене. Изображение: Xiaomi. Фото.

Смартфон предлагают по весьма демократичной цене. Изображение: Xiaomi

В зависимости от конфигурации памяти цена REDMI K90 составляет:

  • 12/256 ГБ — 2 599 юаней (~ 30 000 ₽);
  • 16/256 ГБ — 2 899 юаней (~ 33 500 ₽);
  • 12/512 ГБ — 3 199 юаней (~ 37 000 ₽);
  • 16/512 ГБ — 3 499 юаней (~ 40 000 ₽);
  • 16/1024 ГБ — 3 999 юаней (~ 46 000 ₽).

Смартфон уже можно заказать в Китае, где он предлагается в нескольких цветах: темно-сером, светло-фиолетовом, голубом и белом. Глобальная версия REDMI K90 не предусмотрена.

Выйдет ли REDMI K90 в России

Модели REDMI K-серии никогда не выходили за пределами Китая, а потому ждать появления REDMI K90 в России (по крайней мере официального) не стоит. Смартфон будет продаваться в серой рознице, а официально на нашем рынке он выйдет под брендом POCO.

Будущий смартфон POCO F8 Pro станет ребрендингом REDMI K90 и, возможно, получит урезанный аккумулятор и новые расцветки. Его релиз ожидается в I квартале 2026 года.

