Xiaomi выпустила смартфон с вырезом, как у iPhone 14 Pro, и он вам точно понравится

Nothing Phone 1 вышел уже пару недель назад после нескольких месяцев тизеров и ожиданий чего-то нового. Мы сейчас не будем снова говорить о том, что он не такой уж и принципиально новый, а если убрать подсветку, то это и вовсе будет обычный телефон. Вместо этого поговорим о том, что же должен заменить собой этот смартфон или на что похож Nothing не по внешнему виду, а по сути. Он оснащен чипсетом Snapdragon 778G Plus, батареей емкостью 4500 мАч и OLED-экраном с частотой 120 Гц. К сожалению, он доступен не везде, и в России официальных продаж нет. С другой стороны, и большинство смартфонов из приведенного ниже списка можно купить только по параллельному импорту или у перекупщиков. Давайте начинать.