Xiaomi выпустила смартфон с вырезом, как у iPhone 14 Pro, и он вам точно понравится

Наверное, даже самый ярый фанат Андроид не будет спорить, что главной новинкой осени стал новый iPhone 14, а точнее — iPhone 14 Pro и Pro Max. Наконец-то Apple отказалась от челки и придумала вырез Dynamic Island, ловко обыграв его анимациями iOS 16. Поэтому нет ничего удивительного в том, что разработчики устройств на Android быстро принялись подражать новым Айфонам. Первой ласточкой стал смартфон Xiaomi Civi 2, на днях представленный в Китае. Он получил вырез, сильно напоминающий Dynamic Island, но интересен аппарат далеко не только этим.

Dynamic Island на Android

Овальные вырезы появились задолго до iPhone 14 Pro и Xiaomi Civi 2, но до 2022 года производители размещали подобные отверстия в правом или в левом углу экрана, считая, что расположение такой своеобразной «пилюли» в центре отпугнет покупателя. Apple сделала свое дело, и теперь перед нами Xiaomi Civi 2 — первый смартфон на Android с овальным вырезом посередине.

На своей презентации Xiaomi никак не обыграла отверстие, как бы сказав: «Вот вам 2 фронтальные камеры. Радуйтесь». То есть не было произнесено ни единого слова об анимациях, которые бы хоть как-то интегрировали вырез в интерфейс MIUI. Возможно, нечто подобное появится с обновлениями, а пока для обыгрыша вам придется установить приложение Dynamic Island или воспользоваться другими колхозными вариантами, чтобы сделать Xiaomi Civi 2 похожим на iPhone 14 Pro.

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Xiaomi Civi 2 — характеристики

Надеюсь, никто в здравом уме не будет рассматривать Xiaomi Civi 2 в качестве покупки только из-за его овального выреза, ведь у смартфона есть масса других интересных и намного более важных особенностей. Просто взглянете на характеристики Xiaomi Civi 2:

Экран: 6,55 дюйма, AMOLED (2400х1080), 120 Гц.

Основная камера: 50 МП + 20 МП + 2МП.

Фронтальная камера: 32 МП + 32МП.

Процессор: Snapdragon 7 Gen 1.

Память: 8/128, 8/256 или 12/256 ГБ.

Аккумулятор: 4500 мАч (зарядка — 67 Вт).

Камеры Xiaomi Civi 2 оставим на десерт, а пока обратимся к другим особенностям начинки. Меньше всего здесь удивляет экран, который хоть и имеет скругленные грани, но точно такая же матрица использовалась в прошлогоднем Civi . Это просто хороший дисплей без вау-эффекта. То же самое можно сказать о скорости зарядки Xiaomi Civi 2 и емкости его аккумулятора.

А вот процессор Snapdragon 7 Gen 1 вызывает неподдельный интерес. Это новый чипсет, чьи главные достоинства — 4-нм техпроцесс и поддержка записи видео в 4K HDR. По сути, Snapdragon 7 Gen 1 является улучшенной версией очень мощного и стабильного Snapdragon 778G, который использовался еще в Xiaomi 11 Lite 5G NE. Так что никакого нагрева и шикарная производительность на уровне даже чуть выше легендарного POCO X3 Pro.

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Смартфон с хорошей камерой

Всем своим видом Xiaomi Civi 2 показывает, что он ориентирован на женскую аудиторию. Причем это касается не только его дизайна и наличия специальной версии в стиле Hello Kitty. Что еще любят девушки? Конечно же, фотографироваться! И, если потенциальный обладатель нового смартфона является любителем селфи, то модели лучше Xiaomi Civi 2 ему не найти.

Здесь используется пара 32-мегапиксельных камер. Первая является обычной, а вторая — сверхширокоугольной (специально для селфи в компании). Кроме того, на фронтальную панель вынесена двойная светодиодная вспышка, чтобы фотографироваться при плохом освещении. Селфи на новый смартфон будут такими же, как на Xiaomi 12 Lite, который в нашей рознице стоит почти 40 тысяч рублей, но на Civi 2 еще есть фронтальный сверхширик. И это — его преимущество.

Набор тыльных камер за исключением 2-мегапиксельного макро-объектива тоже заслуживает похвалы. В качестве основного модуля Xiaomi Civi 2 использует известный сенсор Sony IMX766 с разрешением 50 МП. Его обычно устанавливают в дорогие смартфоны вроде Xiaomi 12, но тут речь идет о среднебюджетном устройстве. Своеобразным даунгрейдом по сравнению с флагманом является отсутствие оптической стабилизации, зато сверхширокоугольная камера Xiaomi Civi 2 очень хороша. 20 МП (Sony IMX376K) — редкое и очень высокое разрешение для сверхширика.

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Xiaomi Civi 2: цена и где купить

Купить Xiaomi Civi 2 можно начиная с 28 сентября. Вот только доступен смартфон исключительно в Китае. Прошлогодний Xiaomi Civi так и не поступил на глобальный рынок. Скорее всего, то же самое ожидает нас и в случае со вторым поколением. Но нельзя не отметить, что цена Xiaomi Civi 2 чрезвычайно привлекательна. Судите сами:

8/128 ГБ — 2399 юаней (~ 19 500 рублей);

8/256 ГБ — 2499 юаней (~ 20 300 рублей);

12/256 ГБ — 2799 юаней (~ 22 800 рублей).

Смартфон Xiaomi Civi 2 — уникальный аппарат, и дело тут отнюдь не в сходстве его выреза с Dynamic Island из iPhone 14 Pro, а в начинке. Новинка работает на очень классном процессоре и оснащается потрясающим набором камер. Остается лишь сожалеть, что такой хороший смартфон не доедет до наших широт, так и оставшись продуктом для китайского потребителя.