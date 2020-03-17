Как Xiaomi удивить людей? Правильно — нужно выпустить максимально странный телефон, ну или хотя бы патент. Компания запатентовала очень странный телефон, верхняя часть которого складывается во внешнюю сторону, позволяя использовать фронтальную камеру в качестве основной. Скорее всего, на месте сгиба будет некий шарнир, который может мозолить глаза, посмотрим, как компания решит данную проблему. Идея не нова, ранее Asus в своём смартфоне Zenfone 6 уже предлагала своим потребителям нечто подобное, однако в случае с телефоном Xiaomi речь идёт о чем-то гораздо более революционном.

Выглядит аппарат следующим образом:

Недостатки складного смартфона Xiaomi

Можно сразу определить его недостатки. Нужно лишь понять, как обычно производители размещают внутренности своих устройств. Как правило, на верхней части располагается основная плата с камерой. Так как пока материнские платы смартфонов не научились сгибать, скорее всего, в самой верхней части будет плата с камерами, а чуть ниже расположится плата с процессором и другими чипами. Плата с камерой будет соединяться с основной платой через кабель.

Минус в том, что место сгиба окажется неиспользуемым, и ёмкость аккумулятора в этом случае может пострадать на 20-25%. То есть, если Xiaomi обычно оснащает телефоны аккумулятором на 4500 мАч, это устройство может получить аккумулятор на 3500 мАч.

Еще один важный момент, это шарнир, который будет всегда находиться на уровне глаз и откровенно мешать при использовании телефона. Также можно заметить на смартфоне из патента 3 выреза. Два под камеры и один под вспышку. Основные камеры, как правило, бывают крупнее фронтальных, поэтому можно представить, какими крупными будут вырезы. И в этом случае статус бар в верхней части будет занимать слишком много места.

Я считаю такой вариант, скорее, попыткой представить что-то необычное, но никак не желанием создать продукт, который будут покупать миллионы людей

К тому же Xiaomi, как правило, использует в телефонах одинаковую конструкцию корпуса, поэтому такой вариант сделает телефон крайне дорогим. Я не удивлюсь, если он обойдется потребителям в 1500-2000 долларов, просто потому, что Xiaomi пока не умеет эффективно выпускать телефоны с уникальной конструкцией. Samsung, которая в этом вопросе лидер, и то не может предложить дешевый Z Flip, чего уж говорить о Xiaomi.

Кстати, ранее мы сравнивали флагманский телефон Xiaomi Mi 10 с его главным конкурентом Realme X50 Pro

Гораздо лучше было бы, если бы в Xiaomi не изобретали велосипед, как они это делали с Mi Alpha и сейчас делают с еще одним будущим телефоном, а создали продукт на основе уже протестированных вариантов. Например, форм-фактор Huawei Mate Xs очень даже неплох, так почему бы не выпустить аналогичное устройство, но с более привлекательным ценником и, например, интересным софтом? Xiaomi может показать гибкий телефон на чистом Android, и это будет всем интересно, ведь раньше никто такого не делал. Но нет, они пошли по какому-то странному пути, чтобы угодить собственным представлениям о том, что они не хуже остальных производителей, но, думаю, стоит мыслить реалистично и понимать, что Xiaomi любят не за эксперименты, а за низкую цену.

Oppo сейчас предлагает крайне дорогие телефоны во флагманском сегменте, которые в России мало кому интересны, боюсь, Xiaomi наступает на те же грабли, не совсем понимая, что люди не станут покупать дорогие телефоны под брендом «Xiaomi». Например, не так давно представленный Mi 10 оценен в 900 долларов в максимальной модификации.

Интересно узнать ваше мнение. Как вам кажется, стоит ли Xiaomi экспериментировать? Или может лучше остановиться на том, что у тебя и так хорошо получается — выпуске бюджетных устройств? Делитесь мнением в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Яндекс.Дзен.