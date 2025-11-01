Я думал, меня сложно удивить. Но HONOR X9d это сделал. Что в нем особенного

Так как я уже давно занимаюсь смартфонами и через мои руки прошли десятки, а может быть и сотни самых разных моделей, поэтому я действительно не удивляюсь уже ничему. Но новый смартфон от HONOR действительно заставил меня приподнять бровь и посмотреть на него более внимательно, чем на другие часто однотипные устройства. Все дело в том, что он совместил в себе, кажется, несовместимые вещи. И я говорю даже не о совмещении тонкого корпуса и большой батареи, хотя это тут тоже есть. Вот и давайте разберемся в этом устройстве.

Обзор HONOR X9d

HONOR X9d приходит в стандартной белой картонной коробке с минималистичным дизайном. Внутри покупатель обнаруживает всё необходимое для начала использования: зарядное устройство мощностью 66 Вт, кабель USB Type-C, скрепку для извлечения SIM-карты, силиконовый чехол с матовой текстурой и документацию.

Защитная пленка уже наклеена на экран с завода, что избавляет от необходимости тратиться на дополнительные аксессуары сразу после покупки. Комплектация выглядит достойно для устройства среднего ценового сегмента, производитель не стал экономить на базовых аксессуарах, что в наши дни встречается всё реже.

Внешний вид и эргономика

Первое впечатление от HONOR X9d обманывает ожидания. Взяв смартфон в руки, сложно поверить, что перед тобой защищенное устройство с батареей на 8300 мАч. Корпус выполнен из пластика, задняя панель имеет матовую текстуру, которая приятна на ощупь и практически не собирает отпечатков пальцев. Смартфон доступен в четырех расцветках: терракотовой, графитовой, золотистой и мятной. У меня золотистый, но выглядит он не аляписто, а очень приятно.

Габариты составляют 161,9 × 76,1 × 7,76 мм при весе всего 193 грамма. Толщина менее 8 миллиметров делает смартфон одним из самых тонких устройств с такой емкостью аккумулятора. Плоские боковые грани и плоский экран создают современный лаконичный силуэт, хотя это лишает серию X9 той футуристичности, которой обладали предыдущие модели с изогнутыми экранами. Кнопки расположены на удобной высоте, перехватывать корпус при использовании не приходится. Все они на правой грани.

Главная особенность X9d скрыта внутри. Производитель использует шестислойную амортизирующую конструкцию с тонкими пленками из баллистического нейлона. Экран защищен алюмосиликатным стеклом, а усиленные углы призваны минимизировать повреждения при падениях. HONOR заявляет о способности смартфона выдерживать падения с высоты 2,5 метра на мраморную поверхность.

Степень защиты IP66/IP68/IP69K означает полную пыленепроницаемость и способность выдержать не только погружение в воду на глубину 1,5 метра на 30 минут, но и струи горячей воды температурой до 85°C под высоким давлением, а также сутки в комнате с повышенной влажностью и высоким содержанием соли. Рабочий диапазон температур от -30°C до +55°C делает устройство подходящим для экстремальных условий эксплуатации. Напомню, я все еще говорю про элегантный тонкий смартфон.

Смартфон с ярким экраном

Экран с диагональю 6,79 дюйма занимает практически всю фронтальную поверхность благодаря тонким рамкам по 1,3 мм с каждой стороны. AMOLED-панель с разрешением 2640×1200 пикселей обеспечивает высокую четкость изображения и 10-битную глубину цвета. Пиковая яркость достигает впечатляющих 6000 нит в пике, пусть и на небольшом участке экрана. В реальности он схож с возможностями остальных экранов, но от этого им не становится менее комфортно пользоваться.

Адаптивная частота обновления 120 Гц делает прокрутку плавной и отзывчивой, в настройках доступны три режима работы: автоматический, стандартный с фиксированными 60 Гц и высокий режим, где можно вручную выбрать приложения для работы на 120 Гц.

Частота отклика сенсора составляет 240 Гц независимо от режима обновления. Особого внимания заслуживает высокая частота ШИМ в 3840 Гц, которая решает проблему усталости глаз при длительном использовании на низкой яркости. Проще говоря, мерцание становится настолько незаметным, что глаза действительно устают намного меньше. Заметить мерцание вы не сможете и в других смартфонах, но помните это ощущение, когда хочется помять глаза пальцами? Тут такое будет встречаться намного реже.

HONOR встроила и множество других функций защиты зрения, включая дефокусировку изображения для снижения нагрузки. Сенсорный экран распознает касания даже в перчатках или мокрыми пальцами, что оказывается невероятно удобно в холодную погоду и под дождем. Я попробовал это на себе, когда ехал под дождем на мотоцикле, достал телефон из кармана промокшими руками и смог сделать все, что мне было нужно.

После попадания в воду динамики сами прочистятся. Встроенная функция очистки динамиков от пыли и воды активируется одним нажатием и смартфон вибрацией выталкивает влагу из решеток динамиков, восстанавливая качество звука.

Можно ли играть на HONOR X9d

Процессор Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу, включает восемь ядер: одно производительное Cortex-A720 с частотой 2,3 ГГц, три Cortex-A720 на 2,2 ГГц и четыре энергоэффективных Cortex-A520 на 1,8 ГГц. Графический ускоритель Adreno 810 работает на частоте 895 МГц. В тесте AnTuTu смартфон набирает около 770 тысяч баллов — средний показатель для этого класса устройств.

На практике производительность вполне достаточная для повседневных задач. Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 9.0 работает шустро и отзывчиво, за время использования не было замечено лагов интерфейса или зависаний приложений.

Оперативной памяти на выбор предлагается от 8 до 12 ГБ стандарта LPDDR4X с возможностью виртуального расширения хватает для одновременного запуска множества приложений без перезагрузки фоновых процессов. Встроенная память составляет 256 или 512 ГБ в зависимости от версии. Лучше сразу взять больше, так как слот для карт памяти отсутствует, в SIM-лотке помещаются только две nano-SIM.

С играми ситуация неоднозначная. Популярные проекты вроде PUBG Mobile или Genshin Impact выдают около 50 кадров в секунду на высоких настройках графики, что вполне достойно для среднебюджетного процессора. Корпус при этом нагревается умеренно, не создавая дискомфорта даже в длительных игровых сессиях и почти без троттлинга. Для хардкорных мобильных геймеров этой производительности может быть недостаточно, но для периодических игровых перерывов запаса хватает с избытком.

Как снимает HONOR X9d

Основная камера оснащена сенсором разрешением 108 мегапикселей с размером матрицы 1/1,67 дюйма и размером пикселя 0,64 мкм. Технология объединения пикселей 9-в-1 формирует итоговые снимки 12 мегапикселей с эффективным размером пикселя 1,92 мкм. Светосила объектива составляет f/1.75, имеется автофокус и оптическая стабилизация изображения, запись видео поддерживается в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду.

При хорошем освещении смартфон выдает детализированные и четкие снимки с естественной цветопередачей без существенного смещения баланса белого. Оптическая стабилизация помогает избежать смазанных кадров при съемке с рук даже в движении, а электронная стабилизация делает видеоролики плавными и комфортными для просмотра.

Однако при сложном освещении приходится больше работать руками — часто съемка против солнца или в условиях недостаточной освещенности требует ручного выбора точки фокуса и коррекции экспозиции. Автоматика не всегда справляется с балансом белого, что требует чуть больше внимания, чем у флагманских моделей.

Примеры фотографий на HONOR X9d:

Дополнительная сверхширокоугольная камера на 5 мегапикселей с размером матрицы 1/5 дюйма и светосилой f/2.2 выполняет скорее вспомогательную роль. Качество заметно уступает основному модулю, особенно при недостаточном освещении. Фронтальная камера на 16 мегапикселей с размером матрицы 1/3 дюйма и светосилой f/2.45 справляется со своей задачей достойно, обеспечивая четкие селфи и качественную картинку в видеозвонках. Впрочем, селфи-камера обычно редко отличается от смартфона к смартфону в рамках одной ценовой категории.

В арсенале смартфона присутствуют AI-функции для обработки фотографий: удаление лишних объектов с кадра, устранение бликов, замена фона и улучшение качества снимков. Эти инструменты работают очень даже хорошо и часто спасают кадры, которые изначально казались неудачными.

Скачать оригиналы фотографий с камеры HONOR X9d

Смартфон с большой батареей

Емкость батареи 8300 мАч — это главный козырь HONOR X9d. В реальном использовании смартфон легко проживает два полных дня активной работы с частым пролистыванием лент в соцсетях, просмотром видео и играми. При более щадящем режиме можно растянуть автономность до трех дней, что делает X9d идеальным спутником в путешествиях. Производитель заявляет, что даже через шесть лет батарея сохранит более 80 процентов первоначальной емкости благодаря специальным технологиям управления зарядом. Но такой долговечности проверить на себе я не успел.

Проводная зарядка мощностью 66 Вт позволяет восстановить заряд достаточно быстро, учитывая внушительный объем аккумулятора. Разъем USB Type-C относится к поколению 2.0, вывод изображения на внешний экран не поддерживается. Интересной особенностью стала поддержка обратной беспроводной зарядки мощностью 7,5 Вт. С такой батареей X9d может служить внешним аккумулятором для беспроводных наушников или умных часов, что оказывается полезным в путешествиях. В теории можно даже подзарядить другой смартфон, но скорость будет низкой, а заряд встроенной батареи будет расходоваться очень быстро.

Другие возможности HONOR X9d

Оптический сканер отпечатков пальцев встроен в дисплей и расположен в нижней части экрана. Работает надежно, хотя и не молниеносно — за время тестирования прикладывать палец повторно практически не приходилось. Есть разблокировка по лицу через фронтальную камеру, которая работает быстро при хорошем освещении.

Стереодинамики создают объемное звучание, хотя верхний динамик заметно тише нижнего. Громкости достаточно даже для шумных помещений, а качество звучания позволяет комфортно смотреть видео без наушников. Только пожалуйста, не делайте так в общественных местах.

Беспроводные интерфейсы включают Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, есть NFC для бесконтактных платежей. Навигация поддерживает все основные спутниковые системы: A-GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. Операционная система MagicOS 9.0 на базе Android 15 включает полную поддержку сервисов Google и русскую локализацию.

Искусственный интеллект интегрирован в систему: доступен Circle to Search от Google для поиска по обведенным объектам, краткий пересказ и корректура текстов, автоматическая генерация контента, субтитры к видео в реальном времени и переводчик для личного общения. Функция Magic Portal позволяет выделять текст или контент и быстро перемещать его между приложениями, ускоряя работу с информацией.

Стоит ли покупать HONOR X9d

Подведем итоги. HONOR X9d представляет собой уникальное сочетание характеристик, которое редко встречается на рынке. Смартфон одновременно выглядит как обычное современное устройство и обладает серьезной защитой от внешних воздействий. Толщина менее 8 миллиметров и вес 193 грамма делают его комфортным для ежедневного использования, при этом корпус выдерживает падения с 2,5 метра и обладает максимальной степенью пыле-влагозащиты IP69K.

Батарея емкостью 8300 мАч обеспечивает два-три дня автономной работы, что освобождает от ежедневной привязки к розетке. Яркий AMOLED-экран с пиковой яркостью 6000 нит и высокой частотой ШИМ 3840 Гц обеспечивает комфортный просмотр в любых условиях. Производительность процессора Snapdragon 6 Gen 4 достаточна для повседневных задач и большинства популярных игр.

Компромиссы есть, и о них нужно знать. Камерная система требует больше ручной работы при сложном освещении, чем флагманские модели. Процессор не рассчитан на максимальные настройки графики в самых требовательных играх. Отсутствует слот для карт памяти, хотя 256 ГБ встроенной памяти должно хватить большинству пользователей.

Этот смартфон идеально подходит для людей, которые ценят надежность и автономность выше флагманской производительности. Путешественники оценят защиту от воды и пыли в сочетании с многодневной автономностью. Люди, работающие на стройках, в полевых условиях или просто активные пользователи, которые часто роняют телефоны, найдут в X9d надежного компаньона. При этом смартфон не выглядит как защищенный монстр — его вполне можно использовать в офисе или на деловой встрече, не привлекая лишнего внимания к своему гаджету.

HONOR X9d занимает интересную нишу устройств, которые сочетают повышенную живучесть с современным дизайном и достойными характеристиками. Если приоритеты лежат в плоскости надежности, автономности и практичности, а не в погоне за максимальной производительностью и топовыми камерами, то этот смартфон однозначно можно советовать к покупке. Я оценил его возможности как хорошего телефона за свои деньги. А если докинуть сюда высокий уровень защиты, то можно сказать, что вы получите даже больше, чем планировали изначально.