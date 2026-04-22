Я шесть месяцев пользовался Nothing Phone 3a как основным смартфоном — и пришёл к выводу, что за свои деньги это один из самых интересных Android-смартфонов на рынке, причём именно по ощущениям от ежедневного использования. Выход Nothing Phone 4a дополнительно обострил выбор: при схожей начинке разница в цене на российском рынке — всего около 7 тысяч рублей. Ловите честный отзыв о Nothing Phone 3a: о плюсах, минусах и других подводных камнях.

Nothing Phone 3a — насколько дизайн реально важен в 2026 году

Nothing Phone 3a остаётся самым узнаваемым смартфоном в своём ценовом сегменте. Прозрачная задняя панель со стеклом, Glyph-подсветка и круглый блок камер в стиле Pixel — всё это мгновенно выделяет его в толпе одинаковых китайских середняков. Красивый смартфон, который отлично лежит в руке, и за полгода глаз на нём не замылился — что для меня редкость.

Главная проблема — чехлы. Прозрачный чехол желтеет уже через пару месяцев, а непрозрачные полностью перекрывают тот самый дизайн Nothing, за который смартфон и берут. Я остановился на модели от Nillkin — компромиссный вариант, к которому в итоге привык, но осадочек остался: хочется носить телефон в том виде, в котором он задуман.

А вот подсветка Glyph приятно удивила: к ней совершенно не устаёшь, если правильно настроить мерцание и снизить яркость. На фабричных настройках полосы сверкают так, что кажется аттракционом, но после получаса в настройках получается ненавязчивая и даже стильная штука. Люди, которым я показывал Nothing Phone 3a, удивлялись именно прозрачному корпусу — световая индикация просто приятный бонус, а не главная фишка.

Скорость работы Nothing Phone 3a и Nothing OS

Скорость работы — на высоте. Прошивка Nothing OS плавная, приложения открываются быстро, явных фризов за полгода я не зафиксировал почти нигде. Игры и тяжёлые приложения Процессор Snapdragon 7s Gen 3 тянет без сюрпризов: не флагманский уровень, но запаса мощности для любого повседневного сценария хватает с головой. В AnTuTu — больше 1 млн очков, что успокаивает.

Но пара узких мест всё же есть. Если открыть стриминговое приложение с большим списком файлов, прогружаться он может неприлично долго. Та же история с выгрузкой фото в облако — приходится ждать. Это не критично, но в 2026 году от смартфона за эти деньги ждёшь более шустрой работы с массивами данных. Вот почему важно обращать внимание на тип памяти смартфоне.

Зато чистая Nothing OS лаконичная: каких-то навороченных фишек вроде HyperOS здесь нет, зато нет и ИИ, который в других прошивках пихают буквально везде. Разобраться легко, реклама и системный мусор отсутствуют как явление. Отдельно порадовала экосистема: наушники и часы Nothing настраиваются через единое приложение Nothing X, и работает это так же аккуратно, как всё остальное у бренда.

Камера и звук Nothing Phone 3a — на что реально способен смартфон

Камера у Nothing Phone 3a просто неплохая — без громких эпитетов. Тройная камера с основной на 50 Мп и OIS, телевиком 50 Мп с двукратным оптическим зумом и ультрашириком на 8 Мп. Основная камера снимает на уровне Айфон 15 Плюс: кадры сочные, с хорошей детализацией, но назвать их шедевром язык не повернётся.

Котиков смартфон фоткает отлично. За такое ему готов простить любые грехи, ведь что может быть главнее котиков?

Видео тоже нормальное, но здесь айфон всё-таки объективно впереди. А вот Луну смартфон адски дорисовывает, будто смотришь на нее в телескоп.

По вечерам тоже нет никаких проблем с созданием фоток. Достал и сделал крутой снимок даже в полумраке.

Слабое место — ультраширокоугольная камера на 8 Мп. В 2026 году это откровенно мало: цвета более-менее совпадают с основным модулем, но детализация проседает, а в сумерках снимки превращаются в мыло. Ещё встречается лёгкий лаг затвора при съёмке движущихся объектов — даже с OIS кадры иногда получаются смазанными. Для блогера это станет ограничением, для повседневных задач — соцсети, мессенджеры, случайные кадры — камер более чем достаточно.

Отдельно хочу отметить звук: он действительно отличный и ощутимо не проигрывает iPhone. Стереодинамики громкие, детализированные, с внятным низом — кино и подкасты слушать приятно без наушников. Для смартфона среднего сегмента это уровень выше ожидаемого.

Батарея Nothing Phone 3a: хватает ли смартфона на день

Автономность — одна из сильных сторон Nothing Phone 3a. Аккумулятор 5000 мАч в тестах Tom’s Guide проработал 15 часов 24 минуты при стандартной проверке веб-сёрфингом — на 5 часов больше среднего по рынку. Если отключить экран при уведомлениях и навести порядок в использовании батареи, никаких проблем не будет от слова «совсем». Я именно так и сделал в первый же день.

На практике телефон уверенно выдаёт 6-7 часов экранного времени, а зарядки хватает на день с мессенджерами, соцсетями и парой часов YouTube. Быстрая зарядка 50 Вт полностью восстанавливает аккумулятор примерно за 55 минут, за 30 минут — до 72%. Минусов два: зарядного устройства в коробке нет, а беспроводной зарядки здесь нет в принципе — для устройства 2026 года это заметный минус. Хотя меня это ничуть не смутило.

Nothing Phone 3a или 4a — стоит ли переплачивать за новое поколение

Именно выход Nothing Phone 4a сильнее всего ударил по позициям прошлого поколения. Реальная цена Nothing Phone 3a на маркетплейсах сейчас — 23-25 тысяч рублей, Phone 4a на AliExpress стартует от 26-27 тысяч без пошлины, в рознице — ближе к 30-32 тысячам. Разница — от 3 до 7 тысяч, и вот что получается при сравнении:

Phone 4a получил Snapdragon 7s Gen 4 — на 7% быстрее и на 10% энергоэффективнее предшественника.

— на 7% быстрее и на 10% энергоэффективнее предшественника. Память обновили до UFS 3.1 : чтение быстрее в 2,5 раза, запись — в 5 раз. Ровно та самая проблема с прогрузкой больших списков в приложениях здесь закрыта. Как по мне — главный плюс новинки.

: чтение быстрее в 2,5 раза, запись — в 5 раз. Ровно та самая проблема с прогрузкой больших списков в приложениях здесь закрыта. Как по мне — главный плюс новинки. Экран 1.5K (2720×1224) с пиковой яркостью 4500 нит вместо 3000, защитное стекло теперь Gorilla Glass 7i .

(2720×1224) с пиковой яркостью 4500 нит вместо 3000, защитное стекло теперь . Телевик получил оптический зум 3.5x вместо 2x — это уровень, который раньше был только у Pro-версии.

вместо 2x — это уровень, который раньше был только у Pro-версии. Обновлённая Glyph-полоса из 63 светодиодов, Android 16 из коробки и чехол в комплекте (у Phone 3a его не было).

Фактически за 3-7 тысяч сверху вы получаете серьёзно улучшенный дисплей, заметно более быструю память, приличный 3,5x зум и свежий Android. Основная камера и ультраширик — те же, что и у 3a. Вопрос в том, готовы ли вы переплатить за апгрейды, которые на бумаге смотрятся внушительно, но в повседневном сценарии ощущаются куда скромнее. Хотя по хорошему у Nothing сейчас огромный ассортимент, где многие смартфоны плюс-минус схожи.

Для полноты картины: за примерно те же деньги, что и Phone 3a, можно взять POCO X7 Pro — смартфон с заметно более мощным процессором, но без телевика и фирменного дизайна Nothing. А Xiaomi 15T за несколько тысяч сверху предложит схожий набор камер и более производительное железо. Недорогой Nothing Phone 3a за свои 23-25 тысяч рублей зажат между ними, но предлагает то, чего нет у конкурентов, — узнаваемую внешность и хорошую прошивку.

Nothing Phone 3a — стоит ли покупать сейчас

Признаюсь, что ожидал от Nothing Phone 3a прорыва в среднем сегменте — из тех устройств, что разом меняют представление о нём. Прорыва не случилось, но получился очень крепкий середняк с характером. И знаете, что важнее всего: прощаться с ним реально не хотелось — настолько я привык к нему за полгода. Такое ощущение от смартфона я последний раз испытывал во времена Lumia, когда телефон был не инструментом, а удовольствием.

Любопытный индикатор: выставил Nothing Phone 3a на Авито и через 3 дня у объявления набралось больше 300 просмотров, а забрали его примерно на четвёртый день. Ни с одним другим телефоном у меня такой истории не было — обычно старые смартфоны висят неделями. Интерес к Nothing на вторичке огромный, и это напрямую говорит о том, как бренд воспринимается аудиторией.

Nothing Phone 4a

Если вы собираетесь купить Nothing Phone 3a прямо сейчас, смело берите. За 23-25 тысяч рублей это превосходный смартфон — с характером, плавной чистой ОС, отличным звуком и достойной автономностью. Слабый ультраширик, долгая прогрузка больших файловых списков и отсутствие беспроводной зарядки остаются компромиссами, но на фоне цены и общего впечатления они быстро забываются. Тем, у кого есть чуть больше денег, лучше брать Nothing Phone 4a за несколько тысяч сверху.

