Несколько месяцев назад купил vivo X300 после пяти лет на Xiaomi — флагманский камерофон, которым доволен по сей день. Но в какой-то момент решил почувствовать себя ближе к народу и взял самый дешевый REDMI из существующих. Ради эксперимента. Ради понимания, что происходит на другом конце рынка. И, честно говоря, ради того, чтобы было о чем написать. REDMI A5 — это самый дешевый смартфон 2026 года из линейки Xiaomi, и за несколько недель использования я успел составить о нем вполне четкое мнение.

Самый дешевый Xiaomi в 2026 году

Начну с главного. Цена REDMI A5 в российской рознице составляет около 6-7 nsczx рублей в зависимости от конфигурации и магазина. Я взял смартфон на AliExpress примерно за 5 500 рублей (версию 3/64 ГБ). Именно с ней и прожил несколько недель. Вы можете сделать то же самое: REDMI A5 в России доступен как в официальной рознице, так и через AliExpress, причем разница в цене между ними ощутима.

REDMI A5 на AliExpress

За эти деньги в 2026 году можно купить неплохой внешний аккумулятор, приличные проводные наушники или пару месяцев подписки на стриминговый сервис. Купить REDMI A5 — это осознанный выбор людей, которым нужен работающий смартфон за минимальные деньги. Никаких иллюзий. Давайте посмотрим, что за эти деньги дают.

Дизайн и экран REDMI A5

Смартфон REDMI A5 выглядит приятно, пока не включаешь экран. Черный пластиковый корпус с аккуратными линиями, небольшой блок камеры без лишних выступов, приятная на ощупь матовая спинка. Держишь в руке — ощущение вполне достойное для своей цены. Подозрительно напоминает среднебюджетный HUAWEI nova, только без претензий на статус.

А потом включаешь дисплей, и видишь рамки. Широкие, заметные, особенно снизу. Это не катастрофа по меркам бюджетного сегмента, но контраст с современными флагманами разительный. Экран REDMI A5 — 6.88 дюйма, IPS, разрешение 1640×720 и частота обновления 120 Гц. На бумаге 120 Гц в бюджетнике звучат как подарок. На практике из-за слабого железа плавность практически не чувствуется. А разрешение HD+ после экранов с высоким разрешением дает о себе знать: пиксели заметны при чтении текста и просмотре фотографий. Не критично, но глаз замечает.

Характеристики REDMI A5

Перед тем как начать использовать смартфон, я смотрел на характеристики с умеренным оптимизмом. Вот что внутри:

Характеристики REDMI A5 Экран 6.88 дюйма, IPS (1640×720), 120 Гц Основная камера 32 МП Фронтальная камера 8 МП Процессор Unisoc T7250 Память 3/64 ГБ или 4/128 ГБ Аккумулятор 5200 мАч Зарядка 15 Вт

Чип Unisoc T7250 (12 нм), около 260 000 баллов в AnTuTu. Для понимания контекста: это примерно в шесть раз меньше, чем у vivo X300 в моем кармане. Батарея 5200 мАч выглядит достойно. Зарядка 15 Вт (скромно). 32 МП основная камера на бумаге не выглядит катастрофой. Ожидания были умеренными. Реальность оказалась немного другой.

Смартфон Xiaomi без оболочки HyperOS

Вот чего я не ожидал, так это насколько ощутимо отсутствие фирменной оболочки. Xiaomi без HyperOS — это голая ОС в редакции Android 15 Go. Go — облегченная версия Android для маломощных устройств: урезанные системные приложения, минимум лишнего, максимум экономии ресурсов.

Android Go — это Android для тех, у кого нет выбора.

После HyperOS, One UI, OriginOS или любой другой современной оболочки Android 15 Go выглядит куцо. Нет нормальных жестов навигации в привычном виде, анимации дерганые, настроек значительно меньше. Приложения Xiaomi при этом все на месте: галерея, проводник, браузер. Но именно системный слой ощущается бедно. Оболочка HyperOS — это не просто красота поверх Android, это годы работы над удобством и деталями. Здесь этого нет.

Отдельно стоит отметить: обновления для Android Go выходят реже и с меньшим приоритетом. Три года поддержки, обещанные Xiaomi, — это три года минимально необходимых патчей безопасности, а не три года активного развития.

Производительность REDMI A5

Процессор REDMI A5 Unisoc T7250 справляется с базовыми задачами (звонки, сообщения, браузер). Но уже на уровне соцсетей начинаются нюансы. Листаешь ленту — смартфон думает. Переключаешься между приложениями — смартфон думает еще раз. Открываешь тяжелый сайт — можно за это время сделать чай.

eMMC 5.1 в 2026 году — это как ADSL в эпоху скоростного интернета.

Главная проблема не в самом чипе, а в памяти. Дешевый смартфон на Android с eMMC 5.1 — это медленный накопитель, который тормозит запуск приложений и работу системы. Современные смартфоны используют UFS 3.1 или UFS 4.0, которые быстрее в несколько раз. На версии 3/64 ГБ, которой пользовался я, приложения регулярно вылетают из памяти, просто потому что ОЗУ не хватает. Открыл Telegram, зашел в браузер, вернулся в Telegram — он перезапускается с нуля. А о том, зачем смартфону мощный процессор, писал отдельно. Если коротко: не для игр. Для комфортного ежедневного использования без ощущения, что телефон тебя раздражает.

Как снимает камера дешевого смартфона

32 МП — цифра, которая на странице характеристик смотрится неплохо. Реальность скромнее. Смартфон с плохой камерой — это именно про REDMI A5, хотя и с оговоркой: для своей ценовой категории она приемлема ровно в одном сценарии.

При хорошем дневном освещении снимки читаемые: можно разобрать показания счетчика воды, сфотографировать документ, запечатлеть чек. Все остальное — уже лотерея. В помещении при искусственном свете фотографии шумные и мягкие. В сумерках — откровенно плохие. Ночью камера просто сдается.

Камера REDMI A5 сгодится лишь для счетчиков и документов.

Про минусы камеры vivo X300 писал честно — там тоже есть к чему придраться. Но по сравнению с REDMI A5 камера vivo X300 — это другая планета. Несопоставимо. Фронталка 8 МП работает примерно так же: в идеальных условиях — терпимо, в реальных — посредственно. Видеосъемка тоже только для фиксации факта, не для просмотра.

Время работы REDMI A5 при активном использовании

Батарея 5200 мАч на слабом чипе теоретически должна давать хорошую автономность. На практике при активном использовании — около полутора дней. Не рекорд даже для бюджетного сегмента: некоторые конкуренты в этой ценовой нише дают больше. Если использовать смартфон REDMI A5 умеренно (звонки, мессенджеры, немного браузера), можно растянуть на два дня. Зарядка 15 Вт восстанавливает 5200 мАч за два часа. В 2026 году, когда средний класс заряжается за 30-40 минут, это ощущается как возврат в прошлое. Адаптер в комплекте есть, и это хорошо, потому что ждать придется долго.

Отдельно про бесконтактную оплату на Android: ее здесь нет. Смартфон без NFC в 2026 году — ограничение, к которому нужно быть готовым. Я пользуюсь бесконтактной оплатой каждый день и очень быстро начал скучать по NFC. На REDMI A5 остается только оплата через СБП на Android (работает, но требует открывать приложение банка каждый раз).

Стоит ли покупать REDMI A5 в 2026 году

Обзор REDMI A5 дает честный ответ: смартфон делает ровно то, чего от него ожидаешь за 5 500 рублей — не больше и не меньше. Это не плохое устройство. Это устройство с четко ограниченной областью применения.

Купить REDMI A5

REDMI A5 имеет смысл купить в нескольких сценариях:

запасной телефон (звонилка на случай, если основной разрядился или сломался(;

смартфон для пожилых родственников (большой экран, простой интерфейс, долгий аккумулятор при скромном использовании);

детский телефон (не жалко, если разобьют или потеряют);

смартфон для мессенджеров — (Telegram и MAX работают, большего не требуется).

Как основной смартфон — нет. Медленная память, регулярные вылеты приложений, посредственная камера и отсутствие NFC делают ежедневное использование раздражающим, если вы привыкли к нормальному железу. Если REDMI A5 кажется дешевым, но маловато по возможностям — посмотрите на смартфоны, которые подходят для мессенджера MAX, там есть варианты в том же диапазоне с заметно лучшими характеристиками.