Я нашёл смартфон, который может увеличивать свою оперативку

Наверное, любой, даже не самый продвинутый пользователь сегодня знает, что увеличить оперативную память смартфона нельзя. Но не только и не столько потому, что это невозможно технически, а потому что трудозатраты, как правило, не стоят результата. Ведь для этого, чтобы нарастить оперативку, нужно разобрать аппарат, снять материнскую плату, отпаять совсем крохотную планку оперативной памяти, найти ей на замену подходящую, а потом собрать всё заново. В общем, всё очень сложно. Но есть смартфоны, которые позволяют легко и просто нарастить объём ОЗУ.

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Я говорю про Vivo X60. Это первый и пока что единственный смартфон, который позволяет увеличить оперативную память, даже не разбирая его. Достаточно просто включить соответствующий параметр в настройках, и объём ОЗУ увеличится с 8 до 11 ГБ. Да, всё настолько легко, что даже становится как-то не по себе и ты поневоле задаёшься глупым вопросом: «А что, так можно было?». Оказывается, можно.

Что нужно знать о Vivo X60

Сразу предупреждаю: Vivo X60 – это не флагман. Несмотря на довольно неплохой набор спецификаций, отнести его к топовому сегменту всё-таки нельзя – производитель нашёл на чём сэкономить. Тем не менее, и цена аппарата явно располагает к тому, чтобы не требовать от него слишком многого, хотя с абсолютным большинством задач он явно справится играючи.

Характеристики Vivo X60

Процессор – Exynos 1080

Дисплей – 6,56”, 120 Гц

Память – 8/128, 8/256, 12/256 (+3 ГБ ОЗУ)

Камера – 48/13/13 Мп

Аккумулятор – 4300 мА*ч, 33 Вт

Интерфейсы – Bluetooth 5.0, 5G

Характеристики, в общем, стандартные как для субфлагманской модели, а именно ей Vivo X60 и является, учитывая её цену в 40 тысяч рублей. Но вот возможность увеличить оперативку просто так – явно стандартной не назовёшь. Так как же она работает? Неужели производитель просто скрыл дополнительные 3 ГБ, а потом позволил принудительно их подключать, когда требуется? На самом деле всё куда сложнее.

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Оказывается, дополнительные 3 ГБ оперативной памяти берутся буквально из ниоткуда. Разработчики Vivo позволили смартфону задействовать штатное хранилище в качестве ОЗУ, как бы виртуализируя энергозависимую память. Как именно это происходит с технической точки зрения, объяснить не могу, да и вам это вряд ли интересно.

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Важно лишь то, что смартфон может в любой момент отобрать у штатного хранилища несколько гигабайт свободного пространства и превратить их в оперативную память, причём в довольно ощутимый её объём – целых 3 ГБ. В результате аппарат с 8 ГБ ОЗУ превращается в аппарат с 11 ГБ, а это уже совершенно другой уровень. Ведь если флагманом с таким объёмом никого не удивишь, то вот недорогой моделью – ещё как.

Как увеличить оперативную память смартфона

Очень любопытно, как разработчикам удалось заставить штатную память работать так же быстро, как оперативную. Ведь дело в том, что ОЗУ по умолчанию имеет более совершенный стандарт, который отличается высочайшей скоростью работы. Но Vivo нашла выход:

Во-первых, Vivo X60 использует штатное хранилище стандарта UFS 3.1. На сегодня это наиболее быстрый стандарт, который обеспечивает максимальную производительность. Да, он всё ещё медленнее, чем LPDDR5, но найти стандарт быстрее, чем UFS 3.1 для мобильных устройств сегодня всё равно невозможно, поэтому можно считать, что Vivo пошла на минимальный компромисс из возможных.

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Во-вторых, виртуальная оперативка – не совсем полноценна. Vivo обходит этот момент стороной, но использовать её можно только в режиме многозадачности для поддержания одновременной работы большего числа приложений. То есть использовать эту оперативку для слоёв в Photoshop, если бы он был на Android, было бы уже нельзя.

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Тем не менее, не нужно думать, что виртуальная оперативка в Vivo X60 бесполезна. Напротив. Недавно мы сравнивали, как объём ОЗУ влияет на производительность смартфона, и выяснили, что чем её больше, тем лучше. Ведь именно оперативка позволяет аппарату удерживать в фоновом режиме большее количество приложений, а значит, и моментально их запускать, потому что он не тратит время на обработку и запуск. Вы просто подтягиваете софт из быстрого доступа и начинаете им пользоваться без каких-либо задержек.