Я передумал. Почему не стоит покупать Galaxy A51

Я очень люблю смартфоны Samsung в целом и линейку Galaxy A в частности. Она предлагает просто отличные аппараты по доступным ценам. Ну, по крайней мере, таковым мне казался Galaxy A51, который в России стоит всего 15 тысяч рублей. Отличная цена за аппарат с флагманской внешностью, четырьмя камерами, большим и ярким дисплеем и подэкранным сканером отпечатков пальцев. Ни у кого из конкурентов до сих пор нет ничего подобного, поэтому я вполне искренне рекомендовал Galaxy A51 всем, кто об этом спрашивал. А теперь вынужден просить прощения.

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Несмотря на то что я советовал Galaxy A51 к покупке на основе личного опыта, недавно стало ясно, что этот совет был ошибкой. Дело в том, что спустя примерно полгода с момента покупки, смартфон начал демонстрировать всё больше и больше недостатков. В результате сомнений в том, что чудес не бывает, и аппарат за 15 тысяч рублей (да даже 20, за которые он был куплен на старте продаж) не может быть идеальным, и, покупая его, нужно быть готовым к этому. Только так вы не разочаруетесь настолько сильно, как я сам.

Тормозит сканер отпечатков

Для начала небольшой дисклеймер: я не имею привычки скачивать на основной смартфон всякий трэш из интернета. Даже если я полностью доверяю ресурсу, на котором размещаются APK-файлы, я установлю их только на тестовый аппарат, существующий специально для этих целей. А Galaxy A51 служил мне именно как основной и, соответственно, ничего противоестественного не видел. Поэтому утверждать, что смартфон просто «забился» мусором или файлами кэша по меньшей мере опрометчиво. Другое дело, что легче от этого совсем не становится.

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Первой проблемой, с которой я столкнулся, стало замедление сканера отпечатков пальцев. Понятия не имею, как это работает, но спустя несколько недель после покупки оптический датчик для дактилоскопии, встроенный в дисплей, начал заметно дольше обрабатывать узор на пальце, а также стал допускать заметно больше ошибок. В результате из 10 сканирований 5 или 6 были неудачными. Из-за этого мне пришлось банально отказаться от этого способа верификации в пользу пусть и менее надёжного, но более быстрого распознавания лиц.

Samsung Pay не распознаёт отпечаток

Можно подумать, что ничего страшного не случилось, ведь я просто пересел на более быстрый способ верификации. Но не тут-то было. Из-за того, что для подтверждения транзакции через Samsung Pay подходит только отпечаток пальца, оплата покупок на кассе зачастую превращается в настоящее испытание. Несмотря на то что ещё ни разу смартфон не отказал мне в оплате, в большинстве случаев мне приходилось и так, и эдак располагать палец на экране, чтобы сканер считал отпечаток и подтвердил платёжную операцию.

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Вторым бастионом, который пал, стала стабильность. Некогда быстрый аппарат, во-первых, постепенно начал функционировать медленнее, обрабатывая команды дольше обычного, а, во-вторых, стал время от времени зависать. Я не связываю зависание с конкретными процессами и задачами, выполняемыми на смартфоне, потому что это может случиться абсолютно в любой момент: в картах, в мессенджере, в YouTube или, что меня бесит больше всего, при оплате покупки через Samsung Pay. То есть аппарат просто зависает и не реагирует на команды.

Не заряжается смартфон

Третья ключевая проблема, которая дала о себе знать совсем недавно, стал отказ смартфона от зарядки. Несмотря на то что я всегда использую для зарядки аппарата только комплектное оборудование, в один прекрасный день электричество просто не пошло. Сначала я подумал, что разъём просто засорился, но беглая проверка показала, что там нет ни намёка на пыль или мусор. Тогда я взял сторонний кабель и подключил смартфон к розетке через него, но ничего не произошло. Затем я проделал то же самое с комплектным шнуром снова, и всё получилось. Теперь примерно раз в неделю я замечаю, что с первого раза Galaxy A51 не заряжается, и вынужден несколько раз подряд включать и отключать его.

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Я допускаю, что, возможно, причина моих проблем со смартфоном в заводском браке. Но если списать отказ от зарядки именно на этот фактор в принципе можно, то вот обвинить брак в зависаниях будет сложнее. Ведь в этом случае нужно объяснить, что именно оказалось бракованным. Программное обеспечение? А такое бывает? Очевидно, что нет. То же самое касается оптического сканера отпечатков, который хоть и разместили под экраном, как у более дорогих моделей, но из-за дешевизны самого модуля не осилили обучить его нормальной работе. В общем, простите, если купили A51 по моему совету. Тогда я хвалил его совершенно искренне.