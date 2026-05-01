Еще в прошлом году подробно объяснял, почему купил vivo X300 после пяти лет на Xiaomi. Если коротко: захотелось компактный камерофон, а не очередной большой кирпич с посредственной оптикой. Прошло полгода. За это время вышел Xiaomi 17, появились новые конкуренты, и у меня накопилось достаточно впечатлений, чтобы сказать честно: не жалею. В обзоре vivo X300 рассказываю, что понял за шесть месяцев использования.

Сколько стоит vivo X300

Купил смартфон vivo X300 в ноябре 2025 года на AliExpress примерно за 50 000 рублей. Тогда это казалось хорошей ценой для флагмана с такими характеристиками. Сейчас, оглядываясь назад, понимаю: это была отличная цена.

Прямой конкурент (Xiaomi 17) сейчас продается на AliExpress примерно за 55 000 рублей. Рад, что не стал ждать его выхода: переплата в 5 000 рублей за смартфон с более слабой камерой выглядит странно. Среди лучших китайских флагманов 2026 года vivo X300 занимает одно из первых мест именно потому, что предлагает максимум за адекватные деньги.

Обзор оболочки OriginOS

Вот где меня ждал главный сюрприз. На Xiaomi я привык к HyperOS — оболочке с кучей ограничений, периодической рекламой и обновлениями, в которых непонятно что изменилось. Оболочка OriginOS оказалась другим миром.

Что бросается в глаза после полугода использования:

настроек здесь столько, что можно настраивать смартфон неделями (размер шрифта, анимации, поведение жестов, управление памятью, все сценарии автоматизации);

рекламы нет вообще — ни в системных приложениях, ни в настройках, ни при установке приложений;

обновления выходят каждый месяц, и в каждом есть подробный список исправлений: что именно починили, что улучшили, что добавили. Не «улучшена стабильность», а конкретные пункты;

система не тормозит даже спустя полгода: никакого накопленного мусора, никаких лагов при разблокировке.

HyperOS неплохая оболочка. Но после OriginOS возвращаться к ней не хочется. Это как пересесть с бюджетного кресла на нормальное — обратно некомфортно.

Как снимает камера vivo X300

Камера vivo X300 — основная причина, по которой я его купил. И спустя полгода она остается главным поводом не расставаться с этим смартфоном.

Подробный разбор со всеми нюансами — в материале, за что я люблю и ненавижу камеру vivo X300. Если коротко: нейросетевая обработка иногда перебарщивает и делает снимки «пластиковыми». Это раздражает. Но когда выключаешь агрессивный AI-режим и снимаешь в более нейтральных настройках — результат впечатляет.

Козырь смартфона — перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым приближением. Для сравнения: у Xiaomi 17 оптический зум составляет всего 2.6x, а цифровой не превышает 60x. Разница ощущается на практике:

съемка на 3x выглядит как полноценный оптический снимок без потери деталей;

на 10x смартфон еще держит качество (птицу на дереве или надпись на доме через улицу можно снять читаемо);

на 30x уже начинается цифровая деградация, но для соцсетей вполне приемлемо;

100x — это для развлечения, не для работы.

Основная камера тоже не подводит: в хорошем освещении снимки получаются живыми и детализированными. Ночью работает прилично, хотя флагманы с более крупными сенсорами ее опережают. Фото на vivo X300 в повседневных сценариях — это уровень, к которому быстро привыкаешь и уже не хочется меньше.

Производительность процессора Dimensity 9500

Когда выбирал смартфон, один из аргументов против vivo X300 был такой: там MediaTek, а не Snapdragon. Мол, настоящие флагманы на Qualcomm. Полгода использования показали, что этот аргумент устарел. Процессор vivo X300 Dimensity 9500 справляется со всем, что я на него загружал. Genshin Impact на максимальных настройках графики без просадок FPS. Call of Duty Mobile на ультра. Многозадачность с десятком открытых приложений — без перезагрузок и лагов. Смартфон под нагрузкой немного греется, но не до того уровня, когда это становится проблемой.

Особо отмечу скорость запуска приложений и работу с фото. Обработка снимков после съемки — мгновенная. Переключение между камерой и галереей — без задержек. Именно такого поведения ждешь от флагмана, и именно это здесь и есть.

Стоит ли покупать vivo X300 в 2026 году

После полугода использования ответ однозначный: стоит. vivo X300 в 2026 году остается одним из лучших компактных флагманов на рынке.

Список причин короткий, но весомый:

OriginOS без рекламы и с нормальными обновлениями;

перископный телеобъектив с 3x оптикой — лучший в своем ценовом классе;

производительность Dimensity 9500 без компромиссов;

компактный корпус, который удобно держать одной рукой;

цена ниже, чем у прямого конкурента Xiaomi 17.

Из реальных минусов выделю один: качество звука через динамики невыдающееся. Смотреть кино или слушать музыку без наушников — не лучший опыт. Это не катастрофа, но если звук для вас в приоритете — стоит иметь в виду. vivo X300 в России продается официально, однако по более высокой цене, поэтому советую заказывать через AliExpress. Глобальная версия vivo X300 работает с российскими операторами без проблем, Google-сервисы на борту. За полгода использования не было ни одной ситуации, когда я пожалел о выборе. Это редкость.