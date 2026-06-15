Через мои руки прошли десятки аппаратов, но Pixel 10a из тех, которые реально хочется оставить себе. Это не флагман и не самый дешёвый Android, а аккуратная золотая середина за 449 долларов, примерно 49 000 рублей в России. Несколько недель он был у меня основным телефоном, и я разобрался, кому он зайдёт, а где прячется подвох. Если вы как раз думаете, какой смартфон взять для Android 17, Pixel 10a точно стоит держать в уме.

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Смартфон с чистым Android — какой лучше

Главный козырь тут не железо, а сама версия системы. На мой взгляд, именно Pixel идеален для Android: плавные анимации, выверенная скорость интерфейса и логика без лишнего мусора. После него даже хвалёная Samsung One UI кажется перегруженной и староватой по дизайну.

Речь не про абстрактную красоту, а про повседневные мелочи. Удобное меню скриншотов, глубокие, но не запутанные настройки, всё под рукой. Если вам нужен смартфон с чистым Android, который просто работает понятно и без раздражения, это весомый довод. Эту мысль я подробнее разбирал в материале про 4 эксклюзивные функции Pixel, из-за которых многие остаются на смартфонах Google.

Компактный смартфон с ярким экраном

За счёт уменьшенного блока камеры Pixel 10a хорошо лежит в руке. Когда телефон не требует отдельного внимания просто чтобы носить его с собой, это здорово облегчает жизнь. Скруглённые грани, разумный вес и умеренный размер экрана делают корпус почти эталонным для тех, кто устал от лопат.

Экран не топовый на рынке, но сам по себе нормальный. Яркость — целых 3000 нит, что довольно хорошо для середняка. Один момент напрягал: автояркость работает агрессивно, и иногда приходится поднимать её вручную, чтобы нормально видеть картинку. Мелочь, но в солнечный день цепляет.

Камера Pixel 10a — плюсы и минусы

Камера здесь простая, но основной модуль снимает отлично. Кадры выходят естественными и детальными, хотя иногда им нужна лёгкая обработка, чтобы раскрыться. Тут выручает Google Photos с инструментом Magic Editor, для меня это самый интуитивный и реалистичный редактор на базе генеративного ИИ.

Без ограничений не обошлось. Если ищете смартфон с хорошей камерой и сильным зумом, телефото у Nothing Phone 4a Pro заметно лучше, а Samsung Galaxy A57 берёт сочными цветами. Pixel 10a не самый универсальный по съёмке, но того, что он умеет, для большинства сценариев хватает с головой, и это честно соответствует цене.

Хватает ли производительности Pixel 10a

В обычных задачах, это соцсети, карты, браузер и приложения, Pixel 10a летает без тормозов. Я сравнивал его с Galaxy A57 и Nothing Phone 4a Pro и в повседневке не почувствовал разницы с аппаратами вдвое дороже. Это хороший смартфон на каждый день, к скорости вопросов нет. Запас оперативки тоже комфортный, хотя помните, что даже 8 ГБ Google уже считает устаревшим объёмом, и на перспективу это стоит держать в уме.

В играх и стресс-тестах есть нюанс: задняя панель немного греется, но до троттлинга и перегрева не доходит. Если телефон у вас вообще склонен нагреваться, я как-то решил проблему перегрева Android одной настройкой фонового приложения, метод рабочий и для Pixel.

Автономность Pixel 10a — главный недостаток

Самое слабое место это батарея. Виноваты не самый эффективный процессор Tensor G4 и средненькое управление нагревом. При смешанном использовании, с играми, тестами, камерой и звонками, выходит от четырёх до пяти часов экрана на одной зарядке.

Катастрофа ли это? С учётом габаритов и ёмкости аккумулятора, для обычных задач вполне приемлемо. К тому же всё это время телефон был подключён к фитнес-браслету, что тоже ело заряд. Минус по автономности держите в голове, но покупку он не отменяет. Если хочется обсудить живьём, у кого как держит Pixel, заглядывайте в наш чат в MAX.

Стоит ли покупать смартфон Google в 2026 году

Конкуренция плотная. За ваши деньги бьются Samsung Galaxy A57, Nothing Phone 4a Pro, Honor 600, OnePlus 15R и разные Motorola. На этом фоне Pixel 10a круче других смартфонов, прежде всего за счёт софта. Больше разборов и инструкций про смартфоны найдете в нашем канале в MAX, заходите.

Если думаете, что купить вместо Xiaomi с её рекламой в оболочке или что взять вместо Айфона, но без переплаты, это сильный кандидат. Хотя если бюджет позволяет растянуться, присмотритесь и к флагманам: тот же Galaxy S26 упал до 49 тысяч и стоит даже дешевле Galaxy S25, так что выбор шире, чем кажется. Хорошенько подумайте.

Pixel 10a на АлиЭкспресс

Итог простой. Pixel 10a это удобный, шустрый для своих задач и не раздутый по размеру недорогой смартфон по адекватной цене. Нужен максимум игровой мощности или рекордная автономность, смотрите в другую сторону. Всем, кто ценит чистый Android и компактность, он подходит почти идеально. Больше обзоров ищите в нашем канале в Telegram.