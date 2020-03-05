Помните тот экстаз публики, когда выходили OnePlus первых поколений? Они были не просто хорошими, а предлагали самые передовые технологии за минимальные деньги. Цена могла быть в два и более раз ниже конкурентов. При этом смартфоны еще и предлагали большие возможности кастомизации, постоянно получали обновления и были тем, что объединяло не просто любителей смартфонов, а настоящих энтузиастов своего дела. Те времена начали постепенно проходить с выходом новых моделей, которые стоили все больше и больше, постепенно приближаясь к лидерам. Сейчас мы знаем, когда выйдет новый OnePlus 8, но вызывает ли он такой энтузиазм, который был во времена второй и третьей модели?

Сколько стоит OnePlus

Конечно, прежде чем упрекать компанию, стоит понять, что при таком старте есть только два пути. Первый ведет в никуда, вслед за LeEco, которая пыталась выстрелить с топовым железом за копейки, имея большие амбиции и почти поверив в свой успех. Говорить о том, где они сейчас, не приходится, хотя их устройства не были такими плохими, как думают многие, и свои 10-15 тысяч рублей они точно стоили.

Второй путь выглядит более перспективным с точки зрения бизнеса, если все сделать правильно и вовремя, но почти никогда фанаты марки не смогут принять его с пониманием.

Компания уже давно готовилась к выпуску нового смартфона: OnePlus представила революционный дисплей

Лично у меня нет претензий, я считаю, что такой подход правильный. Компания показала всему миру, кто она такая, почти за бесплатно раздавая свои смартфоны, постепенно набирая отзывы пользователей для доработки софта и железа. Теперь, когда ее устройства стали конкурировать с признанными лидерами, пора отбивать вложения и начинать зарабатывать. Все хорошо, просто надо перестать строить из себя Робин Гуда, который до сих пор думает только о людях.

В итоге мы имеем то, что имеем, и OnePlus стоит уже не пару-тройку сотен долларов, а почти тысячу. Но, что будет с восьмым поколением?

Когда выйдет OnePlus 8

Как сообщает TechRadar со ссылкой на свои источники в компании, OnePlus 8 будет представлен в первой половине апреля. Скорее всего, презентация будет глобальной и смартфон поступит в продажу одновременно на всех рынках. Хотя, пока остается небольшой загадкой, какие именно гаджеты будут показаны на презентации.

Судя по всему, их будет три. Это OnePlus 8 Lite, OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro. Как мне кажется, такое деление линейки выглядит максимально логичным, в отличии от применения ничего не означающих букв или вообще разнесения на разные цифры.

Появление модели Lite выглядит еще более актуальным на фоне того, что покупатели привыкли обновлять на текущую линейку, а не прошлогоднюю со скидкой. Именно lite-версия позволяет никому не чувствовать себя олдфагом. Даже Apple это поняла и выпустила полноценное одиннадцатое семейство без всяких ”R” и прошлогодних моделей.

Характеристики OnePlus 8

Судя по всему, OnePlus 8 будет иметь несколько непривычный угловатый дизайн. Скорее всего, у него будет экран с диагональю 6.4 дюйма с отверстием для фронтальной камеры. При этом частота обновления будет не ниже 90 Гц.

Также, ожидается, что камера будет иметь тройной модуль основной камеры. Правда, два их них будут традиционными — сверхшириком и просто шириком, а третьим станет ToF-сенсор. Других данных почти никаких нет, за исключением того, что работать смартфон будет под управлением чипсета MediaTek Dimensity 1000.

Что касается OnePlus 8, стоит отметить, что у него будет более крупный дисплей с диагональю 6,6 дюйма. Экран при этом будет изогнут, а фронтальная камера будет выезжать из корпуса, а не портить собой геометрию экрана.

Разрешение экрана будет Full HD +, а вот частота обновления с большой долей вероятности достигнет 120 Гц. По процессору информации пока нет, а камера будет похожа на ту, что применялась в OnePlus 7T Pro. Модулей в ней будет три. Кроме основного, будет сверхширик и телемодуль.

В отношении OnePlus 8 Pro информации немного больше. Разрешение экрана будет QHD+ при частоте обновления 120 Гц, а за производительность будет отвечать Snapdragon 865, возможно, даже с чипом, поддерживающим 5G. Основных камер будет четыре. Теле, ширик и сверхширик плюс ToF.

Что нового будет в OnePlus 8

Основные характеристики смартфона перечислены выше, но нельзя не отметить то, что в новинке с большой долей вероятности появится беспроводная зарядка и сертификация по стандарту IP. То есть, защита от воды и пыли теперь будет иметь четкую классификацию.

Если вы подпишетесь на наш новостной канал в Telegram, то точно не пропустите выход нового OnePlus и других смартфонов.

Второй пункт особенно комичен, так как некоторое время назад руководство компании уверяло, что сертификация стоит денег и это никому не нужно, и только увеличивает цену. Приоритеты изменились? Если так действительно будет, то это все туда, к разговору о том, что кто-то строит из себя компанию исключительно для людей. Впрочем, пока мы этого точно не знаем, и все карты будут раскрыты на презентации.

Почему я не куплю OnePlus

Ранее была информация о том, что новинка в версии Pro будет стоить около 1000 долларов. С одной стороны, это как у других производителей, но за эти деньги можно купить уже и Samsung S20, и Huawei Mate 30 Pro, и даже iPhone 11 Pro. Я уже не говорю о сестрах OnePlus по семье BBK, коими являются OPPO и VIVO, у которых тоже есть достойные модели иногда даже за меньшие деньги. Конечно, я говорю о ценах для Европы и России, которые будут выше китайских и американских.

Пока меня не убедили в том, что мне нужен этот смартфон за такие деньги. В нем нет революционной конструкции, нет выдающихся характеристик и пока даже неизвестно, какая там будет камера. Возможно, после презентации я изменю свое мнение, но пока оно выглядит именно так. А что вы думаете по поводу нового OnePlus 8? Ждете его? Готовы купить его в топовой версии почти за тысячу долларов? Или OnePlus уже не тот и пора воспринимать его, как очередной смартфон из множества?