За первые пять минут было продано 300 000 Redmi K40. Почему так много?

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Артем Сутягин 1

Часто бывает такое, что пользователи настолько ждут новый смартфон, что стоит ему только выйти, они накидываются на него подобно стае пираний. В свое время так было, когда люди за несколько дней до начала продаж занимали очередь около магазинов Apple за новым iPhone. Сейчас ситуация немного иная и все продается через Интернет, но от это становится еще более удивительным, когда партия в сотни тысяч устройств разлетается буквально за несколько минут, если не за несколько секунд. Так получилось и с новым Redmi серии K40. Их давно ждали, а заявления компании и утечки, как контролируемые, так и не очень, только подогревали интерес. И вот стоило продажам только начаться, как пользователи смели с ”электронных полок” 300 000 смартфонов этой серии всего за 5 минут. Так чем же так хорош этот смартфон?

Redmi K40

Этот смартфон только. вышел, но уже бьет рекорды продаж.

Сколько смартфонов продается в минуту

Как и было запланировано изначально, смартфоны Redmi K40 и Redmi K40 Pro стали доступны для заказа сегодня в 00:00 в Китае (по местному времени). Вскоре после того, как эти устройства Redmi поступили в продажу, компания подтвердила, что продала 300 000 единиц устройств серии Redmi K40. Если такое количество смартфонов было продано за 5 минут, несложно подсчитать, что за 1 минуту продали 60 000 смартфонов или 1 000 смартфонов в секунду.

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Такой ажиотаж в некотором роде был предсказуем, так как новинка должна была стать довольно многообещающей, но при этом не такой дорогой, как некоторые другие смартфоны. Но свою немаловажную роль сыграл и общий интерес к бренду, который наблюдается в последнее время. Виной тому хорошая ценовая политика и правильный подбор характеристик.

Redmi K40

Подробнее о Redmi K40

Характеристики Redmi K40 Pro

Еще одним фактором, повлиявшим на высокий спрос стало то, что именно Redmi K40 Pro стал самым дешевым смартфоном на базе процессора Snapdragon 888. Скорее всего, он им и останется на ближайшие месяцы. Маловероятно, что кто-то сможет перебить эту ”ставку”. Обычный Redmi K40 предлагает пусть и более простой, но все равно достойный процессор Snapdragon 870, который так же является новинкой.

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Чем пришлось пожертвовать ради такого чипсета, покажет время, но по цифрам в характеристиках обеих моделей пока все отлично. Например, смартфон поставляется в минимальной комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, а в максимальной он предлагает уже соответственно 12 ГБ и 256 ГБ.

Redmi K40

Тут еще и камера хорошая.

Цена Redmi K40

  • Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ПЗУ — 1 999 юаней (примерно 23 000 рублей)
  • Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ПЗУ — 2 199 юаней (примерно 25 000 рублей)
  • Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ПЗУ — 2 499 юаней (примерно 28 000 рублей)
  • Версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ПЗУ — 2 699 юаней (примерно 31 000 рублей)

Цена Redmi K40 Pro

  • Версия с 6 ГБ ОЗУ и 128 ПЗУ — 2 799 юаней (примерно 32 000 рублей)
  • Версия с 8 ГБ ОЗУ и 128 ПЗУ — 2 999 юаней (примерно 34 000 рублей)
  • Версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ПЗУ — 3 299 юаней (примерно 38 000 рублей)

Когда можно будет купить Redmi K40

Дуэт Redmi K40 вышел из продажи всего через несколько минут после старта. Следующая волна продаж состоится 8 марта. Во время презентации серии Redmi K40 компания заявила, что будет продавать вариант K40 с объемом памяти 12 ГБ + 256 ГБ за 2499 юаней до тех пор, пока он не закончится.

Redmi K40

Наконец-то нормальная спокойная реклама.

Что касается серии Redmi K40, директор по продукции Xiaomi Ван Тенг Томас сказал, что смартфоны еще появятся, и люди скоро смогут их купить.

Мы прилагаем все усилия, чтобы создать запас, и тем, кто не спешат менять свои телефоны, рекомендуется подождать несколько дней. Мы ожидаем, что их будет легче купить в середине месяца. — заявил Ван Тенг Томас.

В комментариях к публикации Weibo исполнительный директор также сказал, что компания осознанно пошла ни риск нехватки устройств, который мог быть вызван очень хорошим соотношением цены и качества смартфонов. То есть он дал понять, что было принято решение продавать дешево и много, а не дорого, но чуть меньше. Скорее всего, это красивый выход их положения и возможность лишний раз подчеркнуть, что для компании главнее сделать хороший и недорогой продукт, чем все остальное. Представители разных производителей часто так делают.

Одно понятно точно. Кроме того, что на складах уже есть готовые партии Redmi K40, старт продаж которых состоится в ближайшие дни, компания готовится производить их еще больше, видя сложившийся ажиотаж. А почему бы ему не сложиться при такой цене?

А вы что думаете? Купили бы себе такой телефон?

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1 комментарий Оставить свой
  1. DrMeth

    С дырой в экране не нужен.

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