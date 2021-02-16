Зачем сооснователь OnePlus купил компанию создателя Android

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Артем Сутягин 0

Слияния, продажи, объединения, партнерства и другие формы взаимодействия компаний на рынке встречаются довольно часто. Иногда это нужно для устранения конкуренции, иногда — для развития направления, а иногда для улучшения собственной продукции. На самом деле причина не так важна. Главное, чтобы это было взаимовыгодно для обоих компаний. На этот раз появилась информация о том, что сооснователь OnePlus, который создает новую компанию и уже получил от Google 15 миллионов долларов, получил права на бренд и другие связанные с Essential вещи. Если помните, ее создал Энди Рубин — создатель Android. Зачем Карлу Пею мертвая компания, бренд которой мало кому известен, разработки которой не блещут инновационностью? Ждем Nothing Phone?

Карл Пей

Карл Пей хочет попробовать себя в чем-то новом.

Объединение Essential и Nothing

Бренд Карла Пея Nothing постепенно расширяет свои горизонты. Только недавно сам бизнесмен рассказал о нем, как уже начали появляться новые подробности сотрудничества и взаимодействия с другими компаниями. О том, как Карл получил 15 миллионов долларов от Google и еще 7 миллионов от других инвесторов, мы уже рассказывали. Теперь появилась новость, которая едва ли не более интересна, чем две предыдущие.

Если вы пропустили: Essential Phone больше не существует

Нашим коллегам из 9to5Google стало известно, что один из создателей Android Энди Рубин передал несуществующий бренд Essential фирме Пея. Передача состоялась 6 января этого года, а процедура была запущена еще 11 ноября 2020 года. По сути это было то, с чего начал свою деятельность Пей после того, как покинул OnePlus, в создании которой он принял самое непосредственное участие. Передачей бренда Essential занималось Управление интеллектуальной собственности Великобритании.

Essential

Теперь даже не друзья, а семья.

Была ли передача прав безвозмездной или Пею пришлось заплатить за это, не сообщается. Возможно, оба варианта. Нельзя исключать и такой, при котором Энди Рубин так своеобразно инвестировал в новую компанию. Если это так, он по сути ничего не заплатил, но теперь может иметь свой интерес в Nothing.

Для чего Карл Пей купил компанию Эyди Рубина

Теперь Nothing имеет возможность полностью использовать товарные знаки, логотип и другие вещи, на которые ранее имел права только бренд Essential. Впрочем, пока остается неизвестным, относится ли это к каким-либо запатентованным разработкам. Так же неизвестно, получит ли Nothing права на выпущенные или планировавшиеся к запуску продукты Essential.

Essential Phone

Этот смартфон мог стать многим, но стал ничем. Каламбур, получился.

Сказать, что среди них было что-то выдающееся, нельзя, но даже сейчас после закрытия компании это все равно очень большие деньги. А еще у компании был прототип интересного смартфона, который Рубин тизерил, но так и не выпустил. Пока ни Карл Пей, ни его представители не дают комментариев по этому поводу и не говорят, зачем им нужны права на Essential. Но раз так было сделано — значит так надо.

Когда-то были такие новости и надежды: Essential прекратила производство смартфона PH-1. Компания нацелена на разработку новых продуктов

По большому счету сказать, что передача прав уже сейчас говорит о будущем Nothing, нельзя. Особенно, учитывая, что компания так толком и не рассказала, чем планирует заниматься. Известно лишь, что летом она планирует выпустить наушники, а позже в этом году и другие гаджеты, которые смогут взаимодействовать друг с другом. Это все, что удалось вытянуть из Карла Пея.

команда

На новом месте Карлу будет помогать много специалистов. Но построить команду, как в OnePlus еще надо постараться.

Будет ли Nothing делать смартфоны

Если предположить, что сооснователь OnePlus хочет производить смартфоны, можно предположить, что он столкнется с дополнительными трудностями. Некоторые из бывших сотрудников Essential ушли, чтобы работать над продуктами, ориентированными на конфиденциальность, в Out of Sight, Out of Mind. Даже если у стартапа Пея есть доступ к линейке продуктов Essential, которые в перспективе могут ”выстрелить”, у него не обязательно будут ресурсы, чтобы продолжить с того места, где остановилась эта компания.

Начиналось все с того, что стартап Энди Рубина еще ничего не продал, но уже стоил более 1 млрд долларов

Бренд Essential сам по себе не пользуется особой популярностью. Даже интересный для своего времени Essential Phone, который получил неплохие отзывы и громкое имя основателя компании, не спас положение. Смартфоны бренда продавать было сложно, а через несколько лет его существования и вовсе невозможно. Поэтому дела и были свернуты. Тем более, что скандалы вокруг самого Рубина дополнительно вбили несколько гвоздей в крышку неплохого начинания.

Essential

Если бы не фиаско, Essential могла бы выпустить такой смартфон. Его много тизерили.

Перспективы Nothing

Выходит, перспективы для Nothing есть только в некоторых патентах, которые могут дать ключ к разгадке окончательных планов Nothing. Не стоит забывать о легендарном искусственном интеллекте и технологиях концентрации, которые были у Essential. Пусть они и не сработали в рамках компании старой, но могут сработать на благо новой. Тем более, планируются устройства, которые ”будут взаимодействовать друг с другом”.

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А если Nothing решит заняться телефонами, то сможет позаимствовать дизайнерские решения или функции, не беспокоясь о патентных спорах или затратах на лицензирование. Например, компания может попробовать возродить идею узкого смартфона.

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