Зачем сооснователь OnePlus купил компанию создателя Android

Слияния, продажи, объединения, партнерства и другие формы взаимодействия компаний на рынке встречаются довольно часто. Иногда это нужно для устранения конкуренции, иногда — для развития направления, а иногда для улучшения собственной продукции. На самом деле причина не так важна. Главное, чтобы это было взаимовыгодно для обоих компаний. На этот раз появилась информация о том, что сооснователь OnePlus, который создает новую компанию и уже получил от Google 15 миллионов долларов, получил права на бренд и другие связанные с Essential вещи. Если помните, ее создал Энди Рубин — создатель Android. Зачем Карлу Пею мертвая компания, бренд которой мало кому известен, разработки которой не блещут инновационностью? Ждем Nothing Phone?

Объединение Essential и Nothing

Бренд Карла Пея Nothing постепенно расширяет свои горизонты. Только недавно сам бизнесмен рассказал о нем, как уже начали появляться новые подробности сотрудничества и взаимодействия с другими компаниями. О том, как Карл получил 15 миллионов долларов от Google и еще 7 миллионов от других инвесторов, мы уже рассказывали. Теперь появилась новость, которая едва ли не более интересна, чем две предыдущие.

Если вы пропустили: Essential Phone больше не существует

Нашим коллегам из 9to5Google стало известно, что один из создателей Android Энди Рубин передал несуществующий бренд Essential фирме Пея. Передача состоялась 6 января этого года, а процедура была запущена еще 11 ноября 2020 года. По сути это было то, с чего начал свою деятельность Пей после того, как покинул OnePlus, в создании которой он принял самое непосредственное участие. Передачей бренда Essential занималось Управление интеллектуальной собственности Великобритании.

Была ли передача прав безвозмездной или Пею пришлось заплатить за это, не сообщается. Возможно, оба варианта. Нельзя исключать и такой, при котором Энди Рубин так своеобразно инвестировал в новую компанию. Если это так, он по сути ничего не заплатил, но теперь может иметь свой интерес в Nothing.

Для чего Карл Пей купил компанию Эyди Рубина

Теперь Nothing имеет возможность полностью использовать товарные знаки, логотип и другие вещи, на которые ранее имел права только бренд Essential. Впрочем, пока остается неизвестным, относится ли это к каким-либо запатентованным разработкам. Так же неизвестно, получит ли Nothing права на выпущенные или планировавшиеся к запуску продукты Essential.

Сказать, что среди них было что-то выдающееся, нельзя, но даже сейчас после закрытия компании это все равно очень большие деньги. А еще у компании был прототип интересного смартфона, который Рубин тизерил, но так и не выпустил. Пока ни Карл Пей, ни его представители не дают комментариев по этому поводу и не говорят, зачем им нужны права на Essential. Но раз так было сделано — значит так надо.

Когда-то были такие новости и надежды: Essential прекратила производство смартфона PH-1. Компания нацелена на разработку новых продуктов

По большому счету сказать, что передача прав уже сейчас говорит о будущем Nothing, нельзя. Особенно, учитывая, что компания так толком и не рассказала, чем планирует заниматься. Известно лишь, что летом она планирует выпустить наушники, а позже в этом году и другие гаджеты, которые смогут взаимодействовать друг с другом. Это все, что удалось вытянуть из Карла Пея.

Будет ли Nothing делать смартфоны

Если предположить, что сооснователь OnePlus хочет производить смартфоны, можно предположить, что он столкнется с дополнительными трудностями. Некоторые из бывших сотрудников Essential ушли, чтобы работать над продуктами, ориентированными на конфиденциальность, в Out of Sight, Out of Mind. Даже если у стартапа Пея есть доступ к линейке продуктов Essential, которые в перспективе могут ”выстрелить”, у него не обязательно будут ресурсы, чтобы продолжить с того места, где остановилась эта компания.

Начиналось все с того, что стартап Энди Рубина еще ничего не продал, но уже стоил более 1 млрд долларов

Бренд Essential сам по себе не пользуется особой популярностью. Даже интересный для своего времени Essential Phone, который получил неплохие отзывы и громкое имя основателя компании, не спас положение. Смартфоны бренда продавать было сложно, а через несколько лет его существования и вовсе невозможно. Поэтому дела и были свернуты. Тем более, что скандалы вокруг самого Рубина дополнительно вбили несколько гвоздей в крышку неплохого начинания.

Перспективы Nothing

Выходит, перспективы для Nothing есть только в некоторых патентах, которые могут дать ключ к разгадке окончательных планов Nothing. Не стоит забывать о легендарном искусственном интеллекте и технологиях концентрации, которые были у Essential. Пусть они и не сработали в рамках компании старой, но могут сработать на благо новой. Тем более, планируются устройства, которые ”будут взаимодействовать друг с другом”.

Присоединяйтесь к нам в Яндекс Дзен. Там еще больше интересных статей, включая эксклюзив.

А если Nothing решит заняться телефонами, то сможет позаимствовать дизайнерские решения или функции, не беспокоясь о патентных спорах или затратах на лицензирование. Например, компания может попробовать возродить идею узкого смартфона.