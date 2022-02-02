Защита смартфонов: какая лучше в чём разница между ними

Несмотря на то что в своё время защищённые смартфоны были довольно востребованной категорией мобильных устройств, со временем они подрастеряли былую популярность. Скорее всего, так случилось, потому что эффективно защищать аппараты с большим экраном стало довольно проблематично. Поэтому в этой нише остались только те, кто и так не делал популярных устройств с серьёзными диагоналями. Но ведь, как можно судить, рынок защищённых смартфонов всё равно не стоит на месте, а планомерно развивается, осваивая новые стандарты защиты от внешних воздействий.

Современные защищённые смартфоны имеют довольно высокий уровень надёжности. Но надо понимать, что некоторые характерные для таких устройств черты на самом деле к защите имеют довольно опосредованное отношение.

Тут всё, что нужно знать: Что такое ремонтопригодность смартфонов и как ее определяют

Например, суровый корпус в стилистике протектора тракторной шины вообще никак и ничем не регламентируется. Более того, он даже не является обязательным. Потому что куда большее значение имеют так называемые стандарты защиты.

Что такое IP68 в телефоне

Начнём с IP-стандартов. Если говорить простым языком, это защита устройств от попадания внутрь корпуса влаги и пыли. Для указания на степень устойчивости к этим факторам используется две цифры.

Поэтому сертифицированные смартфоны обычно имеют две цифры. Например, IP68 или IP69. Первая цифра обозначает защиту от пыли, а вторая — от влаги. Соответственно, чем больше цифра, тем эффективнее защита.

Как обойти Гугл-аккаунт? Вот самые лучшие способы

Однако IP-стандарт необязательно должен защищать и от пыли, и от влаги сразу. Бывают случаи, когда аппарату присваивают сертификат устойчивости только к одному из двух типов воздействий. В таких случаях порядок цифр не меняется, просто на месте отсутствующего значения используется символ X. Например, IPX4 означает, что смартфон защищён только от влаги, но не от пыли.

Производители не могут просто так взять и присвоить своим смартфонам защиту от одному из IP-стандартов. Это исключительно коммерческая история. Поэтому, чтобы помечать свои аппараты индексом из двух букв и цифр, свидетельствующих о защищённости, необходимо не только снабдить их соответствующей прокладкой, но и заплатить агентству по сертификации.

Телефон с защитой от воды — как определить

Некоторые производители жалеют деньги и отказываются платить за сертификацию. В таких случаях они отказываются от использования индекса IP, а намекают на защиту от воды и пыли другими способами. Компания OnePlus в своё время именно так и делала. Она размещала у себя на сайте слайды с изображениями своих смартфонов, на которые летят брызги воды, но нигде не писала о том, что они защищены от влаги.

Впрочем, даже сертификация как таковая ещё ничего не гарантирует. Во-первых, испытания на устойчивость к воздействию воды проводятся в лабораторных условиях и с использованием чистой, то есть дистиллированной воды. Она априори оказывает меньшее влияние на устройство, чем проточная, речная или тем более морская вода. Поэтому наличие IP-сертификата не означает, что вы можете купаться со своим смартфоном.

Чем Самсунг А отличается от М. Тут всё, что нужно знать

Чтобы защитить себя, производители даже пишут в гарантийных талонах о том, что случаи затопления или контакта с водой не являются гарантийными. Поэтому такие аппараты не подлежат бесплатному ремонту даже в течение первого года. Так что не пренебрегайте этим правилом.

Но ведь есть и более продвинутые стандарты, чем IP, не так ли? Например, многие производители защищённых смартфонов сегодня активно используют военный стандарт MIL-STD-810G. Другое дело, что никто не имеет особого представления о том, что это такое.

Что такое MIL-STD-810G

Стандарт MIL-STD-810G в своём текущем виде закрепился в 2008 года в США. Он является необходимым требованием для участия в тендерах на поставку оборудования американской армии. В нём описываются требования к технике и комплектующим, используемым для военных целей. Вот какие испытания должны пройти устройства, претендующие на сертификацию:

Перепады атмосферного давления;

Перепады температур;

Воздействие влаги, песка и пыли;

Воздействие текущей водой;

Воздействие ускорением, вибрацией и тряской;

Солнечные лучи и пиротехника.

5 фишек смартфонов, которые были нормальны 10 лет назад и нелепы сейчас

По факту, защищённые смартфоны, которые сегодня выпускаются в продажу, действительно соответствуют этим требованиям. Другое дело, что проверить всё это в реальности довольно сложно. Потому что и обычные смартфоны довольно неплохо переносят тряску в транспорте, выживают, если уронить их в воду, и выносят много других воздействий.

Поэтому, откровенно говоря, я бы не стал ориентироваться на стандарт MIL-STD-810G при выборе защищённого смартфона. Нет, конечно, отказываться от аппарата, если он имеет такой сертификат, пожалуй, не стоит. Но ждать от него чудес и способности перенести ядерный взрыв явно не следует. В конце концов, этот стандарт не требует от устройства быть хотя бы ударостойким, не говоря уже обо всём остальном.