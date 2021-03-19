Живые фото показали, чего ждать от Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi Mi Mix всегда был в авангарде технологий и представлял собой лучшее из того, что было у Xiaomi на момент выхода смартфона. Одна только смелая, пусть и не самая удобная безрамочность первой модели чего стоит. Дальше было больше, но теперь пришло время Xiaomi Mi Mix 4. Его ждали довольно долго, и компания уже дала понять, что в этом году он все же выйдет. Многие гадали, каким он будет, но сейчас у нас с вами есть фотографии, показывающие некоторые его «запчасти». В целом этого достаточно, чтобы понимать, каким он будет и чем постарается удивить преданных фанатов марки. Хотя, если честно, удивить этим кого-то уже сложно. Вот если с ценой еще что-то сделают, то будет намного интересней.

Каким будет Xiaomi Mi Mix 4

Наверняка, вы уже догадались, что новый складной смартфон компании будет складным. Именно о первом складном телефоне Xiaomi ходили всевозможные дикие слухи. Мы многое видели — от видео до запатентованных дизайнов и шпионских снимков, — но ничего конкретного у нас не было.

Только сейчас появилось что-то, что может хоть как-то пролить свет на грядущий суперфлагман китайского бренда. Новый набор реальных (скорее всего) фотографий предполагаемого складного телефона Xiaomi теперь добавляет интриги. Вряд ли речь идет о какой-то другой модели, учитывая, что именно в этом году мы ждем новый Mi Mix. Так стало намного интереснее, согласитесь?

Изображения изначально просочились в Weibo, но вскоре были удалены. Однако, как говорится, что попало в Интернет — останется там навсегда. Так некоторым особо шустрым пользователям социальной сети удалось успеть сохранить фотографии. Они и приведены в этой статье.

Серия Xiaomi Mi Mix

Конечно, на них не показан готовый телефон, как это было в случае с Xiaomi Mi 11 Pro. Напомню, он еще не вышел, но уже несколько недель назад на YouTube появился его обзор. В его реальность можно поверить, учитывая, как утекали прототипы других смартфонов. Например, того же Google Pixel.

Зачем Xiaomi Mi 11 Pro второй экран

На фотографиях нам показали несколько частей предполагаемого смартфона. Внешне они выглядят очень реалистичными и дают четкое представление о том, как будет складываться корпус. Механизм будет похож на тот, что применяет Samsung в Galaxy Z Fold 2. Эта идея, заложенная в первом Fold, оказалась самой жизнеспособной. И даже Huawei, которая представила свой складной смартфон всего на пару дней позже Samsung, в итоге отказалась от своего ”экрана наружу” и убрала его внутрь.

Xiaomi Mi Mix 4 может стать третьим актуальным смартфоном с такой конструкцией. Вы спросите, почему это именно Mi Mix 4, но самые внимательные читатели уже заметили на фотографиях логотип Mix на внешней части корпуса. Еще в феврале компания дала понять, что Mi Mix будет и вот он перед нами.

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Какая камера будет у Xiaomi Mi Mix 4

Судя по всему, смартфон будет оснащен тремя датчиками камеры, выровненными по горизонтали. Однако то, как камера показана на снимках, выглядит немного странным. Маловероятно, что модуль будет выглядеть именно так. Скорее всего, это означает, что концепция камеры утверждена, но сам модель пока не готов. Сейчас в корпус вставлено что-то вроде заглушки.

Это говорит о том, что дизайн может измениться, но вряд ли основных модулей будет больше или меньше. Именно три камеры являются оптимальным выбором.

Интересно, почему утечка была удалена из Weibo. Это может быть связано как минимум с тремя причинами. Первая и самая простая заключается в том, что сама Xiaomi приложила к этому руку, чтобы никто не распространял информацию, не предназначенную для посторонних глаз. По крайней мере пока.

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Вторая причина также может быть связана с Xiaomi. Если фотографии утекли не сами, а являются частью подогрева интереса к грядущей новинке, их удаление может быть призвано усилить эффект. Если фотографии появились, а потом их кто-то удалил, значит, это все не просто так.

Третья причина самая банальная — это фейк. Тот самый фейк, который автор сам решил удалить, чтобы потом у него не было проблем. Как бы то ни было, информация все равно интересная и она заставляет задуматься над тем, что Xiaomi Mi Mix 4 будет именно складным.

Выйдет ли раздвижной XIaomi

Конечно, хотелось бы, чтобы он был раздвижным, как новый Oppo, но этого мы вряд ли дождемся. Понятно одно — последняя модель Mi Mix была выпущена еще в 2019 году, так что, безусловно, пришло время для обновления. Складной телефон может быть правильным способом для Xiaomi возродить интерес к серии и воскресить ее в 2021 году.