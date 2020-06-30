9 функций, которые Android должна позаимствовать у iOS 14

Из года в год на конференции WWDC мы получаем что-то новое от Apple в отношении iOS. Многих пользователей Android просто передергивает от одного упоминания купертиновской компании и ее смартфона, но это единственный конкурент Android, который подталкивает нашу любимую операционную систему к развитию. Все, что есть хорошего в Android, является результатом конкуренции — так устроен этот мир. Если у тебя нет конкурентов, ты не будешь тратить силы и средства на развитие. На этот раз Apple показала действительно много всего интересного. Сейчас не будем говорить о том, что компания забрала у Android, а поговорим о том, что сама Android могла бы подсмотреть у iOS, чтобы стать еще лучше.

Почему надо внимательно следить за iOS

Несмотря на существования явления активной неприязни к Apple, все равно каждый год многие пользователи Android садятся у монитора и с интересом изучают, что же там происходит в лагере противника.

iOS и Android многое взяли друг у друга и продолжают это делать, как бы символизируя собой закон единства и борьбы противоположностей. Это хорошо, ведь в итоге мы получили сразу две операционные системы топового уровня.

Именно поэтому тем, кто считает себя фанатами, а не фанатиками Android надо следить за новинками iOS. То же относится и к фанатам Apple. Им тоже надо бы присмотреться к Android и надавить на Apple, чтобы получить такое же.

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Что в iOS лучше, чем в Android

Часть из того, о чем я хочу рассказать и привести в пример, уже была на Android или даже есть сейчас, но вопрос реализации этих функций вызывает недоумение. Они же такие классные, но почему ими никто не занимается? Может теперь, когда показали как надо, копания займется делом и допилит наконец-то то, что должна была допилить уже давно.

App Store разделяет IAP и подписки

В настоящее время семейная библиотека Play Store поддерживает совместное использование приобретенных приложений, игр, книг, фильмов и телепередач. Но многие приложения используют встроенные покупки или подписки для своих платных моделей и они не могут быть переданы членам вашей семьи — они должны купить их снова.

Раньше у Apple было такое же ограничение, но теперь компания предлагает разработчикам возможность разрешать внутриигровые покупки и делиться подписками с членами семьи. Некоторые разработчики могут не включить это, но, по крайней мере, опция есть, и пользователи могут в итоге сэкономить немалые деньги.

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Использования режима ”картинка в картинке”

Картинка в картинке появилась в Android вместе с версией 8.1 Oreo, но с тех пор она почти не менялась. Можно только перетащить, развернуть и закрыть. Окна произвольной формы могли бы что-то сделать, но они еще толком не работают, да и вообще решение не самое изящное.

В iOS 14 Apple внедрила функцию PIP (картинка в картинке) в iOS 14. Самым приятным являются не только возможности перемещения и изменения размера картинки, но и возможность спрятать ее за пределами экрана, а потом вытащить обратно. Это бывает очень полезно, когда надо временно получить доступ к приложению, развернутому на весь экран.

Темы в групповых сообщениях

В iOS 14 улучшили групповые разговоры в iMessage с множеством забавных и полезных функций. Вместо того, чтобы просто показывать ответы так, как это делается в WhatsApp или Telegram (где у нас есть свой собственный чат с читателями), Apple будет отображать их как темы в стиле Slack.

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Больше не нужно бесконечно свайпать вверх и вниз, чтобы следить за разговором и видеть, кто на что ответил. Вместо этого вы просто нажимаете на основное сообщение и получаете все, что вам нужно в удобном виде. Конечно, это скорее относится не ко всему Android, а только к мессенджеру, но может быть меня кто-то услышит.

Улучшенные карты и крутой оффлайн режим

У Google когда-то было хорошее приложение для планирования путешествий под названием Trips, которое было закрыто, а упор был сделан на сайт. Большинство функций были сохранены в веб-версии, но одна все же потерялась при переезде — загружаемые маршруты и навигация по ним. Теперь Apple добавляет такую возможность в свое приложение карт. Это идеально подходит для многих путешественников.

Новые возможности для велосипедистов в Apple Maps тоже интересны. Конечно, они ограничены несколькими городами, но как инструмент это заслуживает внимания. Особенно то, как карты предупредят о крутых склонах и лестницах. Apple надо развивать эту идею и внедрять новые города, а Google присмотреться к полезным функциям и придумать, как это использовать. С возможностями Google и распространением Android это можно сделать намного лучше.

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Возможность оплачивать все и везде

В Android уже много лет есть функция Instant Apps, которая теперь переосмыслена и намного лучше реализована в iOS 14. С ней вы получаете интеграцию оплаты и прохода на закрытые территории. Это будет полезно не только для тех, кто покупает, но и для тех, кто продает. Разместив в нужных местах метки NFC или QR-коды, продавцы очень сильно облегчат доступ к покупке товаров или услуг.

Например, можно просто отсканировать код на городском велосипеде и взять его напрокат или приложить телефон при входе в поезд и поехать по своим делам. Пока Android еще надо на этим поработать, но и подождать, пока продавцы начнут пользоваться этим инструментом тоже надо.

Отправка примерного местоположения и обмен контактами с приложениями

Конфиденциальность продолжает оставаться предметом обсуждения в обновлениях ОС Apple и Google, и iOS 14 только подтверждает это. Теперь iOS дает возможность делиться с приложениями не точной геопозицией, а примерной. Например, вы хотите найти кафе рядом, но зачем вам давать свое точное положение, когда можно дать примерное и это не повлияет на результат.

А еще теперь вы можете запретить доступ к своим контактам сторонним приложениям, но вводя имена пользователя, получать его данные. То есть само приложение не получит данные контактов, но тот, имя которого вы введете, подтянется, ведь раз вы это делаете, значит вам это надо.

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CarPlay лучше, чем Android Auto

Несмотря на то, что CarPlay является пока достаточно ограниченной системой и ей есть куда развиваться с точки зрения увеличения количества поддерживаемых приложений, но Android Auto еще хуже и ей развиваться надо намного более активно.

В CarPlay теперь стало еще больше возможностей для комфортного использования. Теперь добавлена ​​поддержка парковок, зарядки электромобилей и приложений для быстрого заказа еды. Это один из очевидных способов сделать платформу более привлекательной и повысить энтузиазм разработчиков и пользователей. Пусть не все из этого актуально у нас, но система развивается быстро и Google надо поднажать в этом вопросе.

Сравнение WatchOS и Wear OS

Сравнение Apple Watch с Wear OS совершенно бесполезно, но опять же складывается ощущение, что Wear OS создана для того, чтобы просто быть, а разработчики там уже сами что-то доделают. Собственно, так это сейчас и выглядит.

В отличии от нее, Apple со своей WatchOS работает куда более оперативно и старается предлагать абсолютно самодостаточный продукт, который хоть и может устанавливать почти любые приложения, но при этом сам работает как полноценный гаджет.

Чем заменить Apple Watch для Android

Примером является функция автоматического определения мытья рук. Не буду говорить, что это очень важно, но именно это говорит о том, что компания действительно старается что-то развивать и совершенствовать от версии к версии. В Wear OS тоже есть такая возможность, но работает она от случая к случаю или ее просто надо запускать в ручном режиме. Забудем об этом!

Планшет на какой ОС лучше

Лично я знаю несколько человек, которые очень любят смартфоны на Android, но при этом не представляют свою жизнь без iPad. Примером может служить наш Иван Кузнецов, с которым мы как раз недавно обсуждали этот вопрос. Да далеко за примером ходить — у меня есть iPad. Впрочем, я скорее отношусь к кросплатформенным пользователям, так как у меня есть и iPhone.

Возможно, планшеты Android не так уж плохи и просто делают то, что нужно пользователям. Но планшеты Apple все равно намного превосходят решения на Android. Это отражается в статистике продаж. Если вы видите человека с планшетом, почти наверняка это будет iPad. Тем более, что сейчас цены на них вообще не кусаются.

Apple наглядно показала, в чём iOS превосходит Android

Отдельно можно отметить операционную систему и работу с Apple Pencil. Вот тут действительно компания развернулась и на презентации показала, что хорошее можно сделать еще лучше.

Можно, конечно, поспорить со всем сказанным и комментарии в вашем распоряжении, но надо смотреть правде в глаза. Что-то действительно намного лучше у Android, но и Apple есть чем удивить. При этом очень удивить и заставить задуматься, как повторить такое. Надеюсь, Google думает так же, как и я.