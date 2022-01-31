5 крутых фишек десктопнной версии Google Сhrome

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Артем Рахматуллин 0

Пользователи по-разному относятся к Google Chrome. Одни холят и лелеют, другие тихо ненавидят. При этом обе категории Хромом пользуются, ибо едва ли хоть один из браузеров способен конкурировать с ним по функциональности. Оно и не удивительно: в разработке знаменитого движка Chromium, на котором построено множество современных браузеров, Google принимала свое непосредственное участие. Именно поэтому большинство всех приложений для серфинга в сети так или иначе похожи друг на друга. Сегодня постарались собрать для вас только лучшие фишки Google Chrome, которые пригодятся не только в работе, но и в повседневном использовании.

Рассказываем про самые крутые фишки Google Chrome на ПК.

Как управлять Google Chrome командами в адресной строке.

Горячие клавиши Google Chrome

По неясной причине большинство пользователей абсолютно игнорируют горячие клавиши не только в Chrome, но и на компьютере в целом. Уверяю вас, каких-то десять минут изучения комбинаций способны упростить работу в интернете в десятки раз.

Ознакомиться со всеми горячими клавишами в Google Chrome вы можете на официальном сайте Google. Там они удобно разделены по категориям. Запутаться практически невозможно. Ниже приведу наиболее актуальные.

Самые удобные горячие клавиши в работе с Google Chrome.

Как создать группу вкладок в Хроме

Группа вкладок - фишка браузеров, которая позволяет объединить несколько страниц в одну, чтобы открывать сразу несколько вкладок. Каждая группа имеет цветную метку и название для удобного поиска.

Еще одна фича, которую почему-то многие пользователи игнорируют. Особенно это удобно в работе. Вот вы садитесь за рабочий стол и запускаете сразу несколько стандартных вкладок. Сайт своей компании, Переводчик, сайт AndroidInsider.ru на случай, если устанете работать. C помощью группы вкладок можно объединить все вкладки в одну и открывать в два клика.

Чтобы создать группу вкладок в Хроме, вам необходимо:

  • Открыть браузер Chrome на ПК.
  • Далее на любой открытой вкладке нажать правой кнопкой мыши.
  • Выбрать Добавить вкладку в группу, затем нажать на Новая группа.

    • Группы вкладок в Google Chrome.

  • Затем указать название группы и цветную метку.
  • Далее нажать Добавить новую вкладку в группу и указать все интересующие вас страницы.

Добавляйте все необходимые страницы и открывайте их в два клика.

Как установить тему в Гугл Хром

Многие пользователи проводят в браузере почти все свое рабочее время. Понятно, что всем хочется раскрасить серые будни и привнести ярких красок в повседневную жизнь. В этом отлично помогут темы Google Chrome. С их помощью вы сможете заметно освежить внешний вид своего браузера и сделать его по-настоящему уникальным.

Чтобы установить тему в Google Chrome, следуйте простой инструкции:

  • Откройте Google Chrome на своем компьютере.
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
  • Затем перейдите в Настройки.
  • Далее в правой панели нажмите на Внешний вид, Тема.
  • Выберите нужную вам тему, кликнете на нее.
  • Нажмите кнопку Установить.

Темы в Google Chrome круто освежают внешний вид браузера.

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Что делать если завис Хром

Главным недостатком Google Chrome обычно считают большой расход оперативной памяти. Сколько ему не дай — все равно будет мало. Конечно, в основном это происходит из-за различных расширений, которые частенько устанавливаются абсолютно бездумно. С темами тоже следует быть аккуратнее.

Справедливости ради скажем, что в Google предвидели ситуацию и сделали на этот случай специальный инструмент — Диспетчер задач. Да, ровно такой же, как в Windows. С его помощью вы сможете контролировать все активные процессы, и в два счета избавиться от ресурсоемких вкладок и расширений.

Чтобы запустить Диспетчер задач в Chrome, вам необходимо:

  • Открыть Google Chrome.
  • Нажать на три точки в правом верхнем углу.
  • Далее перейти в Дополнительные инструменты, Диспетчер задач.

Помните, что все активные процессы в Google Chrome можно посмотреть здесь.

Если вы пользуетесь компьютером на Windows, открыть Диспетчер задач в Хроме можно с помощью комбинации Shift + Esc.

Как заблокировать вредоносные куки в Хроме

Файлы Куки - небольшой объем данных, который сохраняет компьютер для быстрого доступа к информации при посещении ресурса в следующий раз.

В этой статье мы не будем подробно разбирать зачем они нужны и чем опасны, по этому поводу мы уже писали не одну статью. Расскажем лишь о том, как быстро избавиться от Куки в браузере Chrome.

Чтобы заблокировать Куки в Google Chrome, следуйте инструкции:

  • Откройте Google Chrome на компьютере.
  • Нажмите на три точки в правом верхнем углу.
  • Перейдите Настройки, Безопасность и Конфиденциальность.
  • Затем откройте раздел Файлы cookie и другие данные сайтов.
  • Выберите Блокировать сторонние файлы cookie.

Отключаем Cookie в Google Chrome.

Учтите, что, включив эту настройку, вам придется отказаться от персонализированной рекламы. Плюс, некоторые сайты могут не открываться. Внимательно отнеситесь к этому параметру, ибо потом придется долго искать причины отказа в переходе на тот или иной ресурс.

Эти пять настроек сделают Google Chrome удобным и безопасным.

А вы знали об этих фишках Google Сhrome? Пользуетесь? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Будет интересно прочесть.

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