5 советов по использованию Телеграм, о которых должен знать каждый

Совсем недавно Телеграм стал самым популярным мессенджером в России. Кажется, что у каждого россиянина сейчас появился свой аккаунт в этом приложении. Оно и неудивительно: одни регистрируются здесь, так как уходят из запрещенных соцсетей, другие не хотят пользоваться WhatsApp из-за политики компании, которая им владеет. Мы агитировали своих читателей переходить в Телегу еще до того момента, как это стало мейнстримом. Однако понимаем, что каким бы крутым ни было это приложение, переход в Телеграм из Ватсап может сопровождаться некоторыми проблемами. В сегодняшней статье собрали самые популярные фишки этой программы, которые облегчат вам его использование.

Телеграм, в отличие от других приложений подобного рода, обновляется на порядок чаще. Чуть ли не каждый месяц здесь появляются новые функции, которые облегчают его использование. Мы рассказываем вам о них буквально в день апдейта. Рекомендую подписаться на наш Яндекс.Дзен, дабы не пропустить важных обновлений.

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Как создать канал в Телеграме

В отличие от WhatsApp, Телега позволяет не только переписываться с друзьями, коллегами и близкими, но и просматривать новости. Если Ватсап — это мессенджер в чистом виде, то Телеграм — некий аналог соцсети, где вы можете не только чатиться, но и просматривать новости.

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Чтобы создать канал в Telegram, вам понадобится:

Открыть приложение Телеграм на своем смартфоне.

Далее нажать на кнопку с карандашом в нижнем правом углу.

В верхнем меню выбрать Создать канал.

Далее откроется меню, в котором вам расскажут, что такое канал в Телеграм.

Еще раз нажмите Создать канал, введите его имя и добавьте описание.

Тапните на значок галочки в правом верхнем углу.

Найти человека В Телеграм

Приложение Телеграм очень простое и интуитивно понятное. Представьте, что пользуетесь мессенджером, который создавали самостоятельно и решили внедрить туда какие-то фишки так, чтобы было «для людей». Так вот, мессенджер Дурова в это определение вписывается на все сто. Телеграм — для людей! Звучит почти как слоган.

Найти человека в Телеграм можно следующим образом:

Откройте приложение Телеграм на своем смартфоне.

Далее нажмите на значок Лупы в верхнем правом углу.

Введите ник или имя интересующего вас человека.

Перейдите по нужной ссылке.

Найти по номеру телефона в Telegram

Чтобы в Телеграм найти человека по номеру телефона, вам необходимо:

Открыть приложение Telegram на своем Android-смартфоне.

Далее нажать на стопку в левом верхнем углу, перейти в Контакты.

Нажать на кнопку Добавить контакт в правом нижнем углу.

Ввести имя и номер пользователя, нажать на галочку наверху.

После этого приложение автоматически перебросит вас в диалог с этим пользователем. Удобно, что Телеграм не добавляет этих пользователей в приложение Контакты на вашем смартфоне. Если вдруг вас такой расклад не устраивает, добавляйте человека сразу через Телефон, а потом ищите в поиске по имени.

Как отправить видеосообщение в Телеграме

Еще одна прикольная фишка Телеграм — видеосообщения. С помощью них вы можете переписываться с другими пользователя посредством коротких видео. По сути, это аналог голосовых сообщений только с наличием визуальной составляющей.

Отправить видеосообщение в Телеграме можно следующим образом:

Откройте Телеграм на своем смартфоне.

Перейдите в любой чат и нажмите на иконку микрофона в правом нижнем углу.

После того как значок микрофона сменится на камеру, зажмите иконку камеры и запишите видео.

Свайпом от иконки Камеры вверх вы можете закрепить видео, чтобы не держать палец на кнопке.

Для отправки сообщения нажмите на значок стрелочки, либо просто отпустите кнопку камеры.

Если хотите отменить отправку, смахните справа-налево, либо нажмите кнопку Отмена.

Плюс, если тапнуть на любое видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата. Также можно нажать на видео и выйти из диалога, оно будет сопровождать вас во всем приложении Телеграм. Чтобы закрыть видеосообщение, вам необходимо нажать на крестик в верхнем меню (как с голосовыми). В этом же меню можно увеличить скорость (1x,1.5x,2x).

Как в Телеграме сделать опрос

Чтобы создать опрос в Телеграм, следуйте инструкции:

Откройте приложение Телеграм на смартфоне, перейдите в нужный вам Чат.

Далее нажмите на значок со скрепкой и нажмите Опрос в нижней части экрана.

Введите вопрос, варианты ответов и выберите некоторые параметры.

Нажмите на кнопку Создать, затем Отправить.

Из настроек доступно 3:

Анонимное голосование.

Выбор нескольких ответов.

Режим викторины.

Последний параметр предельно напоминает функцию Тест, в приложении, которое недавно заблокировали на территории России. Если собрались перенести свой блог сюда, вам такая штука должна пригодиться.

Как в Telegram создать папку

На последок оставляю для вас самое сладкое — папки в Телеграм. С их помощью можно удобно структурировать все группы, чаты и каналы по определенному признаку. Рабочие чаты закинуть в папку Работа, весь развлекательный контент закинуть в папку Баловство и так далее. Единственное за что я бы поругал папки, создавать их не так легко, как кажется.

Чтобы создать папку в Телеграм, вам понадобится:

Открыть приложение Телеграм на смартфоне.

Нажать на значок со стопкой в левом верхнем углу, перейти в Настройки.

Далее пролистать несколько пунктов и перейти в раздел Папки.

После этого нажать Создать новую папку, выбрать название и добавить нужные чаты.

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Не забывайте, что у нас есть свой Телеграм-канал в Телеге. Там вы найдете много полезной и интересной информации и будете в курсе самых свежих новостей из мира Android и не только.

При возникновении каких-то сложностей с Android-смартфонами, смело переходите сюда. Но смею предупредить. Если вас интересует как купить приложение в Google Play или закинуть денег за подписку, сначала прочтите эту статью.