5 советов по использованию Телеграм, о которых должен знать каждый

Совсем недавно Телеграм стал самым популярным мессенджером в России. Кажется, что у каждого россиянина сейчас появился свой аккаунт в этом приложении. Оно и неудивительно: одни регистрируются здесь, так как уходят из запрещенных соцсетей, другие не хотят пользоваться WhatsApp из-за политики компании, которая им владеет. Мы агитировали своих читателей переходить в Телегу еще до того момента, как это стало мейнстримом. Однако понимаем, что каким бы крутым ни было это приложение, переход в Телеграм из Ватсап может сопровождаться некоторыми проблемами. В сегодняшней статье собрали самые популярные фишки этой программы, которые облегчат вам его использование.
Телеграм, в отличие от других приложений подобного рода, обновляется на порядок чаще. Чуть ли не каждый месяц здесь появляются новые функции, которые облегчают его использование. Мы рассказываем вам о них буквально в день апдейта. Рекомендую подписаться на наш Яндекс.Дзен, дабы не пропустить важных обновлений.
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Содержание
Как создать канал в Телеграме
В отличие от WhatsApp, Телега позволяет не только переписываться с друзьями, коллегами и близкими, но и просматривать новости. Если Ватсап — это мессенджер в чистом виде, то Телеграм — некий аналог соцсети, где вы можете не только чатиться, но и просматривать новости.
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Чтобы создать канал в Telegram, вам понадобится:
- Открыть приложение Телеграм на своем смартфоне.
- Далее нажать на кнопку с карандашом в нижнем правом углу.
- В верхнем меню выбрать Создать канал.
- Далее откроется меню, в котором вам расскажут, что такое канал в Телеграм.
- Еще раз нажмите Создать канал, введите его имя и добавьте описание.
- Тапните на значок галочки в правом верхнем углу.
Найти человека В Телеграм
Приложение Телеграм очень простое и интуитивно понятное. Представьте, что пользуетесь мессенджером, который создавали самостоятельно и решили внедрить туда какие-то фишки так, чтобы было «для людей». Так вот, мессенджер Дурова в это определение вписывается на все сто. Телеграм — для людей! Звучит почти как слоган.
Найти человека в Телеграм можно следующим образом:
- Откройте приложение Телеграм на своем смартфоне.
- Далее нажмите на значок Лупы в верхнем правом углу.
- Введите ник или имя интересующего вас человека.
- Перейдите по нужной ссылке.
Найти по номеру телефона в Telegram
Чтобы в Телеграм найти человека по номеру телефона, вам необходимо:
- Открыть приложение Telegram на своем Android-смартфоне.
- Далее нажать на стопку в левом верхнем углу, перейти в Контакты.
- Нажать на кнопку Добавить контакт в правом нижнем углу.
- Ввести имя и номер пользователя, нажать на галочку наверху.
После этого приложение автоматически перебросит вас в диалог с этим пользователем. Удобно, что Телеграм не добавляет этих пользователей в приложение Контакты на вашем смартфоне. Если вдруг вас такой расклад не устраивает, добавляйте человека сразу через Телефон, а потом ищите в поиске по имени.
Как отправить видеосообщение в Телеграме
Еще одна прикольная фишка Телеграм — видеосообщения. С помощью них вы можете переписываться с другими пользователя посредством коротких видео. По сути, это аналог голосовых сообщений только с наличием визуальной составляющей.
Отправить видеосообщение в Телеграме можно следующим образом:
- Откройте Телеграм на своем смартфоне.
- Перейдите в любой чат и нажмите на иконку микрофона в правом нижнем углу.
- После того как значок микрофона сменится на камеру, зажмите иконку камеры и запишите видео.
- Свайпом от иконки Камеры вверх вы можете закрепить видео, чтобы не держать палец на кнопке.
- Для отправки сообщения нажмите на значок стрелочки, либо просто отпустите кнопку камеры.
- Если хотите отменить отправку, смахните справа-налево, либо нажмите кнопку Отмена.
Плюс, если тапнуть на любое видеосообщение, оно развернется на всю ширину чата. Также можно нажать на видео и выйти из диалога, оно будет сопровождать вас во всем приложении Телеграм. Чтобы закрыть видеосообщение, вам необходимо нажать на крестик в верхнем меню (как с голосовыми). В этом же меню можно увеличить скорость (1x,1.5x,2x).
Как в Телеграме сделать опрос
Чтобы создать опрос в Телеграм, следуйте инструкции:
- Откройте приложение Телеграм на смартфоне, перейдите в нужный вам Чат.
- Далее нажмите на значок со скрепкой и нажмите Опрос в нижней части экрана.
- Введите вопрос, варианты ответов и выберите некоторые параметры.
- Нажмите на кнопку Создать, затем Отправить.
Из настроек доступно 3:
- Анонимное голосование.
- Выбор нескольких ответов.
- Режим викторины.
Последний параметр предельно напоминает функцию Тест, в приложении, которое недавно заблокировали на территории России. Если собрались перенести свой блог сюда, вам такая штука должна пригодиться.
Как в Telegram создать папку
На последок оставляю для вас самое сладкое — папки в Телеграм. С их помощью можно удобно структурировать все группы, чаты и каналы по определенному признаку. Рабочие чаты закинуть в папку Работа, весь развлекательный контент закинуть в папку Баловство и так далее. Единственное за что я бы поругал папки, создавать их не так легко, как кажется.
Чтобы создать папку в Телеграм, вам понадобится:
- Открыть приложение Телеграм на смартфоне.
- Нажать на значок со стопкой в левом верхнем углу, перейти в Настройки.
- Далее пролистать несколько пунктов и перейти в раздел Папки.
- После этого нажать Создать новую папку, выбрать название и добавить нужные чаты.
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Не забывайте, что у нас есть свой Телеграм-канал в Телеге. Там вы найдете много полезной и интересной информации и будете в курсе самых свежих новостей из мира Android и не только.
При возникновении каких-то сложностей с Android-смартфонами, смело переходите сюда. Но смею предупредить. Если вас интересует как купить приложение в Google Play или закинуть денег за подписку, сначала прочтите эту статью.