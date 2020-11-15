А вы говорите Google Play: топ загрузок App Store возглавила поддельная версия игры Among Us

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Иван Кузнецов 0

Недавно эксперты в области кибербезопасности компании NortonLifeLock и Института программного обеспечения IMDEA в Мадриде выпустили исследование, в котором они назвали Google Play основным источником распространения вредоносного софта для Android. Причина – высокий уровень доверия официальному каталогу и нежелание пользователей обращаться к альтернативным магазинам приложений. Этот факт очень развеселил владельцев iPhone, которые тут же раскритиковали Google Play. Однако и App Store оказался не защищён от поддельного ПО.

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На минувшей неделе верхушку рейтинга китайского App Store возглавил клон популярной игры Among Us. Создатели фильшивки не стали мудрствовать лукаво и окрестили своё детище Werewolf among us. Это дало свои плоды и меньше чем за две недели игру загрузили около полумиллиона человек.

Фальшивая версия Among Us

Werewolf among us

Werewolf among us — поддельная версия Among Us

Разработчики – нужно отдать им должное – не стали выдавать за игру трояна, приложение-шпион или программу-вымогатель. Совсем нет. Вместо этого они реально сделали копию оригинальной Among Us, но только кое-что изменили в оформлении игры, а также – что для пользователей из Китая важнее всего – выполнили полную локализацию на китайский язык. В результате местные поклонники американских игр остались максимально довольны.

Несмотря на то что Werewolf among us распространяется совершенно бесплатно, она предлагает пользователям массу встроенных покупок. Разумеется, доход от них идёт напрямую студии Shenzhen Youliang Technology, которая и скопировала Among Us. Поэтому, когда я узнал о том, что разработчики берут с пользователей деньги, то решил, что это мошенническое приложение, хотя по факту всё оказалось гораздо сложнее. Ведь, с одной стороны, имеет место реальная кража интеллектуальной собственности, а, с другой, пользователи получают качественный продукт (хоть и украденный), за который вполне можно заплатить.

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Поводом для клонирования Among Us стало банальное отсутствие оригинальной игры в китайском сегменте App Store. Дело в том, что в Поднебесной очень строго относятся ко всему американскому, запрещая работу не только сервисов Google и других заокеанских сервисов, но и, как оказалось, игр. Поэтому там довольно популярны такого рода подделки. К примеру, Honour of Kings рассматривается мировым сообществом как клон League of Legens, а Knives Out – как клон PlayrUnknown’s Battlebrounds (PUBG).

Поддельные игры в App Store

Among Us

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Иронично, что цензоры китайского App Store не только допустили Werewolf among us к публикации, но и не удалили её оттуда после того как выявился факт клонирования. Скорее всего, дело в том, что законодательство Поднебесной предполагает ответственность за копирование образов, торговых марок и других внешних элементов, а вот за копирование механики игры и движка – ответственности не предусмотрено.

Делает ли это Werewolf among us более легитимной игрой? Очевидно, что нет. Сложно себе представить, что в Google Play такой продукт задержится надолго. Попасть-то он туда, конечно, попадёт, учитывая, как слабо работают цензоры Google, а вот удержаться и уж тем более выйти в топ по загрузкам – уже вряд ли.

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Просто поисковому гиганту нет нужды заискивать перед китайскими пользователями, на которых Google Play совершенно не ориентирован из-за действия китайского файерволла, а у Apple – другая ситуация.

Очевидно, что App Store считается более безопасным только потому, что Apple это выгодно. В Купертино готовы разглагольствовать о высоком уровне защищённости фирменного каталога, но когда речь заходит о необходимости угодить крупному рынку, компания пропускает в App Store всё что угодно. Werewolf among us – живой тому пример.

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