Анимация, воспоминания и защищённый альбом: Google представила большое обновление «Google Фото»

«Google Фото» – один из тех сервисов Google, которые наиболее активно используют нейросети. С их помощью он напоминает о событиях прошедших лет, которые мы запечатлели на фото или видео, распознаёт то, что изображено на снимках, облегчая нам поиск, и даже редактирует уже готовые фотографии, чтобы они стали лучше. Особенно сильный рывок в этом направлении «Google Фото» испытал за последние полгода, когда стало известно, что безлимитного хранилища больше не будет. Но на этом Google не остановилась.

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В первый день конференции Google I/O, на которой представили Android 12, Google презентовала четыре новых функции для «Google Фото». Часть из них относится к механизму формирования подборок с воспоминаниями. Благодаря им пользователи смогут вновь насладиться теми моментами, которые они запечатлели на камеру своего смартфона когда-то в прошлом.

Воспоминания в Google Фото

Google утверждает, что более 4 миллиардов фотографий, которые хранятся в «Google Фото», ни разу не просматриваются после загрузки. То есть пользователи вообще не вспоминают о том, что у них есть те снимки. Поэтому, чтобы напомнить им об их существовании, Google решила задействовать нейросети, которые будут создавать специальные коллекции изображений, имеющих сходство друг с другом.

«Google Фото» будет определять формы, цвета, содержимое и другие аспекты фотографий, чтобы создавать персонализированные подборки и напоминать пользователям о фотографиях, про которые они уже забыли. Например, нейросеть сможет объединить все фотографии с едой, одеждой или ремонтными работами, которые вы вели в своей квартире или доме, а потом показать их вам. Кроме того, появятся праздничные подборки.

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Но одно дело – напоминания, и совершенно другое – эффекты. В «Google Фото» уже есть фильтры, которые превращают обычные фотографии в портретные, принудительно меняют направление источника света, делают анимации из нескольких последовательных снимков или создают прикольный эффект приближения. Теперь сервис ждёт новый эффект под названием «Кинематографические моменты».

Как скрыть фото в Google Фото

Этот эффект будет имитировать движение объектов, изображённых на фотографии. Одни снимки он будет анимировать за счёт параллакса, а другие – например, если их 2 и более, – приводить в движение, создавая промежуточные кадры. В результате статичные изображения обретут новую жизнь, перейдя в новое для себя измерение. Причём неважно, насколько стары эти фотографии – нейросети смогут склеить и оживить как новые, так и старые снимки.

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Ещё одна фишка «Google Фото» — возможность удалять конкретный снимок из подборки. Как оказалось, такая функция была очень востребована пользователями, которые хотели исключить напоминания о каком-то событии из своей жизни. Поэтому теперь, когда вы увидите нежелательный снимок в подборке, вы сможете открыть контекстное меню и просто скрыть его, не удаляя на случай, если вдруг всё-таки когда-то потом захочется пересмотреть его.

Ну, и в качестве вишенки на торте пользователям будет предложена возможность создать в «Google Фото» отдельный защищённый альбом, в который можно будет перенести все личные фотографии, которые необходимо скрыть от посторонних. Этот альбом можно будет заблокировать паролем или биометрией, а на смартфонах Pixel пользователи смогут сразу сохранять фотографии в такую папку, минуя основное хранилище. В общем, круто.

Все нововведения, описанные выше, будут внедряться в «Google Фото» постепенно. Распространение части из них начнётся с сегодняшнего дня, а части – только этим летом. К нововведениям с отложенным запуском относятся защищённые папки и новые фильтры с кинематографическим эффектом. А поскольку обычно Google оттягивает момент запуска заявленных нововведений до последнего момента, то и ориентироваться следует в лучшем случае на июль-август.