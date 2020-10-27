Apple поднимает цены в App Store. Что будет с Google Play

Сегодня стало известно, что Apple приняла решение поднять цены приложений, которые публикуются App Store, для пользователей из России. Поводом стало падение курса рубля по отношению к доллару, на базе которого компания формировала политику ценообразования в отечественном сегменте каталога. Поскольку это решение было вынужденным и объективно обусловленным, логично, что снижение стоимости российской валюты затронуло не только Apple, но и всех остальных. А кто у нас основной конкурент компании из Купертино на рынке мобильного софта? Конечно, Google.

Обновление против Huawei, или Почему Google Play разряжает аккумулятор смартфона

Очевидно, что вслед за Apple цены в Google Play поднимет и Google. Я уверен в этом, потому что поисковый гигант обычно предпочитает не только не идти на осознанное снижение собственной прибыли, но и не брать дополнительные расходы на себя. А рост курса доллара по отношению к рублю – это явная предпосылка для падения маржинальности бизнеса по продаже мобильного софта. Другое дело, что повышение цен, если таковое и произойдёт, скорее всего, останется для подавляющего большинства пользователей практически незамеченным.

Почему выросла цена приложений

Незаметность повышения, которое, по-моему, практически неминуемо, станет следствием сразу двух факторов.

Во-первых, это отсутствие чётких ценовых градаций в Google Play. Если в App Store приложения основной группы по новым правилам могут стоить только 99, 179, 279, 379 рублей и т.д., то в каталоге Google таких рамок нет. Разработчики могут установить практически любую цену на софт, который они продают в пределах Google Play. Это может быть и 15, и 25, и 34, и 36, и 99 рублей. Google неважно, сколько платят пользователи, главное – чтобы разработчики исправно платили комиссию.

Почему в Google Play нет многих крутых приложений и что с этим делать

Во-вторых, Apple повысила цены довольно круто – сразу на 25%, хотя с начала лета курс доллара к рублю вырос примерно на 15%. Поэтому не исключено, что Google захочет немного уколоть Apple за её жадность и постарается минимально поднять цены на приложения в Google Play. Само собой, это неточно, но я бы совершенно не удивился, если бы стоимость софта в каталоге поискового гиганта выросла только на 10-15%.

Вырастут ли цены в Google Play

В принципе, я допускаю, что многие разработчики вообще не станут поднимать цены своих приложений, которые они размещают в Google Play. Ведь если минимальную и максимальную границы Google для них всё-таки очертила, то вот средние показатели разработчики вольны устанавливать самостоятельно, исходя из собственных представлений об адекватных расценках на софт. Поэтому высока вероятность, что они не захотят рисковать продажами, которые и так не то чтобы очень высоки, а в случае повышения могут упасть ещё ниже, оставив своих создателей без стабильного заработка.

Как Google сама провоцирует разработчиков уходить из Google Play

Несмотря на то что Google принадлежит только один магазин приложений, и это Google Play, пользователей никто не обязывает закупаться софтом именно там. Официальная позиция поискового гиганта состоит в том, что владельцы смартфонов под управлением Android имеют право пользоваться любыми ресурсами для загрузки программного обеспечения, в котором они заинтересованы. Даже если Google сомневается в их безопасности, это совершенно не повод блокировать к ним доступ. Поэтому, если вы так уж сильно боитесь повышения цен, как говорится, идите на сторону.