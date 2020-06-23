Apple рассказала, чем Safari лучше Google Chrome

Основным браузером для большинства пользователей сегодня, если говорить объективно, является Google Chrome. Как бы сильно его ни ругали, это по-прежнему самый популярный инструмент для выхода в Сеть. Высокий расход энергии и памяти, нагрузка на процессор и посредственного качества расширения – всё это не особенно мешает им пользоваться. А даже если и мешает, то не настолько, чтобы фанаты «хрома» отказались от него в пользу альтернативного браузера. Однако Apple очень бы этого хотелось, тем более что у неё есть что предложить разочаровавшимся пользователям Chrome.

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С выходом macOS 11 Big Sur, чей анонс состоялся вчера вечером, Safari получит ряд изменений, которые сделают его ещё более предпочтительным, чем Google Chrome. Несмотря на то что обычно Apple старается избегать сравнений с конкурентами, на вчерашнем мероприятии был приведён сравнительный график быстродействия конкурирующих браузеров. Само собой, преимущество получил Safari (а по-другому и быть не могло, иначе бы Apple просто не привела этих данных публике), который в замерах Apple обогнал Chrome ровно на 50%.

Что быстрее: Chrome или Safari

По словам спикеров, выступавших на презентации прирост быстродействия произойдёт за счёт использования JavaScript, что будет хорошо заметно при загрузке веб-страниц. А поскольку именно в этом и заключается большая часть задач, которые решает браузер, Safari может оказаться более предпочтительным решением для любителей высоких скоростей, чем Chrome. Очевидно, с перерасходом ресурсов у Safari проблем тоже не будет. В отличие от Google, Apple реализовала более грамотную систему работы браузера с расширениями, из-за чего они в принципе не перегружают компьютер.

Как в Google Chrome создать ссылку на конкретную часть страницы

Суть этой системы состоит в том, что пользователи загружают расширения из Mac App Store, которые устанавливаются в виде самостоятельных приложений, а не присовокупляются к браузеру, как в случае с Chrome. Из-за этого нагрузка распределяется равномерно, а у Chrome все расширения устанавливаются в память браузера, обеспечивая нагрузку точечного характера. В результате, если проводить аналогии, получается, что Chrome идёт по тонкому льду прямо и может провалиться, если лёд треснет, а Safari двигается по-пластунски, не создавая лишнего напряжения там, где не нужно.

Почему стоит пользоваться Safari

Ещё одно преимущество Safari, которое позволяет ему быть легче, чем Chrome, является отсутствие ненужных функций вроде встроенного антивируса, который бы сканировал компьютер на предмет вредоносного софта. Несмотря на это, защитных механизмов в браузере Apple хватает. Это разного рода инструменты, препятствующие перекрёстному отслеживанию пользователей, блокировщики рекламы и куков. В результате пользоваться Safari оказывается и проще, и быстрее, и безопаснее, что сегодня, когда персональные данные превратились в востребованный товар, очень актуально.

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Но и это ещё не всё. Раньше Chrome считался более функциональным решением за счёт встроенного переводчика, который позволял автоматически переводить тексты, написанные на иностранных языках, на родной язык пользователя. У Safari тоже была такая возможность, но только при использовании специального расширения, и только при выделении конкретного фрагмента. А такого, чтобы разом перевести весь текст на странице целиком, не было. Однако благодаря встроенному приложению «Переводчик» теперь это не проблема. Правда, пока оно поддерживает только 12 языков против более чем 100 у Chrome.