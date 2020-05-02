Чему Apple должна поучиться у Google, или За что я люблю Google Assistant

Залог успеха голосового ассистента – глубокая интеграция с экосистемой. При наличии достаточно развитой системы ПО виртуальный помощник будет независим от аппаратной основы и сможет работать на любых устройствах независимо от их типа. Google уже давно это поняла и добилась успеха. Однако Apple, у которой есть и обширный ассортимент собственных устройств, и обширная экосистема, до сих пор не может соединить эти две составляющие в одно целое. Поэтому Siri хоть и является одним из самых старых голосовых помощников на рынке, остаётся одним из самых бесполезных и малофункциональных.

Google превратила Google Assistant в вашего персонального секретаря

Начнём с того, что экосистемы Apple и Google примерно сопоставимы с точки зрения сервисов, которые её формируют. App Store и Google Play, Safari и Google Chrome, Apple Arcade и Google Stadia, Apple Maps и Google Maps. Конечно, есть и другие, но, думаю, принцип вы поняли. Так вот, если мы возьмём и сравним интеграцию Siri и Google Assistant с каждым сервисом из пары в своей среде, то выяснится, что у Google всё устроено гораздо лучше, чем у Apple. Начнём по порядку.

Что умеет Google Assistant

Google Assistant может возвращать деньги за покупки в Google Play, а Siri в App Store — не может;

Google Assistant может зачитывать текст вслух в Google Chrome, а Siri в Safari – не может;

Google Assistant может запускать любые игры из Stadia, а Siri из Apple Arcade – не может;

Google Assistant может переводить текст на вывесках и баннерах, а Siri не может;

Google Assistant может распознавать предметы в кадре, а Siri – не может.

Как я использую Google Assistant

Да, Siri может построить маршрут в Apple Maps и найти нужную вам музыку в Apple Music, но это едва ли не единственные сценарии совместной работы фирменного ассистента Apple и её сервисов. Почему? Да потому что Apple банально лень этим заниматься. Я ни за что не поверю, что в Купертино не могут реализовать всего того, что реализовала Google. Ведь если сторонние разработчики могут подключить Siri к своим приложениям, обучив её отправке сообщений в мессенджеры, надиктованных голосом, или переводить деньги через банковские приложения, значит, сама Apple имеет куда больше возможностей для интеграции голосового помощника и фирменных служб.

Чем Google Assistant лучше Siri

Только вдумайтесь, насколько это удобно. Вместо того, чтобы заполнять множество форм для возврата ошибочно купленного приложения как у Apple, Google позволяет мне просто попросить Google Assistant вернуть деньги. Или, например, вместо того чтобы вручную искать нужную игру как в Apple Arcade, я могу просто попросить Google Assistant запустить для меня понравившийся тайтл из Stadia. Что, думаете, Apple не знает всего ассортимента Apple Arcade? Конечно, знает, и знает, как облегчить возврат приложений, но почему-то просто не хочет этого делать.

Почему я отказался от Google Assistant и перешёл на Алису от Яндекса

Не знаю, как вы, а я уже довольно давно пользуюсь голосовыми ассистентами от Google и Яндекса и души в них не чаю. Да, мне всё ещё неудобно на людях разговаривать со своим смартфоном, хотя я уверен, что все прекрасно поймут, что я не сумасшедший. Однако переступить через себя и ощущение нахождения не в своей тарелке у меня пока не получается. Тем не менее, когда я дома, голосовой ассистент – это мой основной помощник, который ищет за меня нужную мне информацию, управляет освещением, заказывает такси и, по сути, исполняет обязанности персонального секретаря или консьержа, автоматизируя многие процессы. У Apple, к сожалению, такого нет и вряд ли появится в ближайшее время. А жаль, потому что сейчас пользоваться Siri мне не хочется совершенно.