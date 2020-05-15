Chrome загружает процессор и жрёт зарядку? Google всё исправит

Про непомерный жор ресурсов браузером Chrome, наверное, знают все. То ли движок Chromium оказался так устроен, то ли функциональные возможности, которые Google на него взвалила, дали такой неприятный эффект, но спорить с тем, что Chrome просто дико жрёт память и ресурс процессора, бессмысленно. Однако практика показала, что большинство пользователей относятся к этой особенности браузера снисходительно и даже философски, просто приняв её, вместо того чтобы искать что-нибудь на замену. Но Google насмешки, посвящённые прожорливости Chrome, явно уже достали и она решила наконец предпринять какие-то меры.

Google добавила в Chrome функцию группировки вкладок. Как включить

С выходом одного из ближайших обновлений Chrome получит встроенный механизм, который будет в расширенном режиме блокировать тяжёлую рекламу, которая оказывает большую нагрузку на центральный процессор. Как выяснили эксперты Google, часть рекламных объявлений, встречающихся в интернете, потребляют непомерно много ресурсов устройства. Это в свою очередь оказывает негативное влияние на его быстродействие, время автономной работы и потребление трафика, расход которого заметно повышается.

Почему Chrome нагружает процессор

Как правило, пояснили в Google, тяжесть рекламы обусловлена отсутствием оптимизации, поскольку вредоносные объявления эффективно отслеживаются поисковыми алгоритмами и быстро удаляется. Поэтому повышенная нагрузка на процессор и преждевременная разрядка в большинстве случаев не является признаком заражения компьютера. Однако Google понимает, как сильно это может раздражать пользователей, а потому приняла решение начать просто блокировать такую рекламу, даже если она не преследует цели навредить кому-то.

12 скрытых возможностей Google Chrome на Android

Механизм блокировки тяжёлых объявлений появится как в настольной, так и в мобильной версии Chrome. Несмотря на то что версия браузера для смартфонов куда более рационально относится к доступным ресурсам и не перегружает ни процессор, ни оперативную память, Google считает, что неоптимизированная реклама наносит вред любым платформам. Поэтому встроенные алгоритмы, обнаружив несоответствие правилам, тут же заблокируют баннер-нарушитель, скрыв его от глаз пользователя и облегчив нагрузку на устройство.

Блокировка рекламы в Chrome

Но если к технической части у меня, в общем-то, вопросов нет, то вот визуальная реализация блокирования явно оставляет желать лучшего. На скриншоте видно, что Chrome хоть и блокирует содержимое объявления, не удаляет его рамку, которая сохраняет ореол баннера в его исходном размере. На мой вкус, это и выглядит довольно посредственно, отвлекая взгляд при веб-сёрфинге, и банально мешает потреблению информации, поскольку сама рамка режет текст на две части, вынуждая прерывать чтение для того, чтобы перевести взгляд на вторую часть. В общем, с этим нужно что-то делать. Ведь умудрились же разработчики блокировщиков рекламы скрывать её полностью, а не только содержимое.

Обновление Chrome с продвинутым блокировщиком рекламы выйдет в августе. По уверениям разработчиков Google, этого времени им будет как раз достаточно для того, чтобы оптимизировать механизмы должным образом, провести отладку и завершить технические испытания, чтобы представить нововведение на суд общественности. При этом работать блокировщик будет по умолчанию. То есть пользователи не смогут его отключить, поскольку, как заявляют в компании, это может создать негативный опыт работы в интернете, чего ни той, ни другой стороне просто не нужно.

Какой функции мне не хватает в Google Chrome

Если вы до сих пор не поняли, зачем Google делает блокировщик рекламы для Chrome, то вот вам объяснение в двух словах. На самом деле компания не столько борется с навязчивой рекламой, сколько просто пытается перехватить инициативу. Ведь если пользователей будет сильно раздражать реклама в интернете, они наверняка обратятся к сторонним блокировщикам, которые будут блокировать всю рекламу без разбора, а Google это явно не нужно. Поэтому поисковый гигант решил, что, раз он не может побороть такое явление, значит, нужно его возглавить, но уже на своих условиях.