Что будет, если не установить российский софт на смартфон

Уже весь мир знает о том, что в России теперь все смартфоны должны поставляться с предустановленным ПО от местных разработчиков. Закон о российском софте, как его назвали, приняли ещё в 2019 году, однако несколько раз откладывали, дорабатывали, потом откладывали опять и опять дорабатывали. В какой-то момент стало казаться, что ему могут не дать ход вообще. Но, оказалось, что задержка была вызвана проработкой дополнительной нормативной базы, в которую входило составление списка приложений для предустановки, а потом и штрафов за неисполнение требований закона. Да-да, такие тоже будут.

Не скачиваются приложения с Плей Маркета. Что делать

В России приняли поправки к Кодексу об административных правонарушениях, отдельно прописав штрафы за неисполнение закона о российском софте. Максимальный размер взыскания составит 200 тысяч рублей. Правда, интересна тут даже не сама сумма, а круг ответственных лиц, которых будут штрафовать.

Смартфоны с российским софтом

Согласно положениям обновлённого КоАП, ответственность за нарушение закона о российском софте предусмотрена не для производителя, который не установил необходимый перечень приложений, а для того, кто продал смартфон без отечественного софта. Таким образом законодатель работает как бы на опережение, угрожая штрафом продавцам серой техники. Это решает сразу две проблемы:

Во-первых, снимает ответственность с производителя, не принуждая его устанавливать софт, чтобы не портить с ним отношения и не вытеснять с российского рынка, хотя и надеясь, что установкой будут заниматься именно производители;

Во-вторых, усложняет реализацию в России смартфонов, которые были ввезены в страну в обход официальных каналов поставок без должного оформления и уплаты пошлин.

Теперь всё стало понятно. Ведь мы с самого начала задавались вопросом, неужели серовозы останутся в привилегированном положении? Но, как оказалось, парламентарии всё продумали. Получилось, возможно, немного репрессивненько, но в целом довольно элегантно с точки зрения юридической техники.

Почему Google не удаляет из Google Play приложения со скрытыми подписками? Она в доле

Вообще, закон о российском софте написан таким образом, что нет никакой разницы, кто будет устанавливать приложения местных разработчиков на смартфоны. Это может быть хоть производитель, хоть импортёр, хоть дистрибутор, хоть сам продавец. Главное, чтобы софт на реализуемых аппаратах был. Конечно, по умолчанию предполагается, что это должен сделать производитель.

Поэтому Huawei, Samsung, Xiaomi и другие компании взяли эту ответственность на себя с самого начала. Apple тоже взяла, но в несколько ином виде: она согласилась предлагать пользователям окно с рекомендованными к установке приложениями, но не встраивать их в прошивку iPhone. Правда, специально для этого в глобальную версию iOS был внедрён специальный механизм, который предлагает установить российский софт.

Какие приложения будут предустановлены

На данном этапе закон о российском софте предусматривает установку 16 приложений. Я специально делаю акцент на данном моменте, потому что в будущем в их число войдут ещё онлайн-кинотеатры. Но пока список выглядит следующим образом:

Яндекс.Браузер

Поисковик Яндекс

Яндекс.Карты

Яндекс.Диск

Почта Mail.ru

ICQ

Голосовой ассистент «Маруся»

Новости Mail.ru

OK Live

ВКонтакте

Одноклассники

Mir Pay

Госуслуги

МойОфис Документы

Kaspersky Internet Security

Applist.ru

Не запускаются приложения на Андроид. Что делать

Это список приложений для Android. Для iOS он будет почти таким же, но за некоторым исключением. Apple не будет рекомендовать пользователям Mir Pay и Kaspersky Internet Security, потому что их попросту нет в App Store. Специально для компании из Купертино был принят ряд оговорок, которые, во-первых, разрешили не устанавливать софт, а рекомендовать его при отсутствии технической возможности, а, во-вторых, если и рекомендовать, то не всё.

Теперь остаётся понять, как производители Android-смартфонов, которые вроде бы обязаны начать встраивать в российскую прошивку своих аппаратов софт местных разработчиков, будут решать проблемы свободного пространства. Всё-таки 16 лишних приложений могут занять от нескольких сотен мегабайт до одного гигабайта памяти, которая, как известно, не резиновая, и пользователям придётся что-то с ними делать. Конечно, никто не будет мешать им удалять ненужное ПО, но сам факт того, что из коробки памяти будет априори меньше, некоторых может всерьёз напугать.