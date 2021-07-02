Что такое Alipay и как этим пользоваться?

Уже год я пользуюсь фитнес-браслетом Mi Band 4 и, делая свайп влево, вижу надпись «После добавления AliPay вы можете расплачиваться при помощи платежного кода на браслете». Сначала я подумал, что это внутреннее обозначение NFC, пытался понять как это работает. Что это за платежная система? Работает ли она в России? Если да, то как ее активировать? Как ею пользоваться? Это NFC вообще или нам опять что-то впарили хитрые китайцы?

Мы с коллегами в редакции обсудили этот вопрос и решили выпустить небольшой гайд об одной из самых популярных платежных систем в мире, о которой нам мало что известно. Честно говоря, пришлось изучить огромное количество материала, в том числе, из нашего Дзена. Разобравшись в этой теме, могу вам с уверенностью сказать, что в Китае не только специфическая кухня, но и методы бесконтактной оплаты.

Встречайте краткую инструкцию по применению Alipay от AndroidInsider.ru!

Что такое AliPay

AliPay – это одно из подразделений Alibaba Group, основанное в Ханчжоу в 2004 году. Уже в 2013 году платежная система AliPay обогнала Paypal за звание самой крупной мобильной платежной системы в мире. Первоначально система была создана для удобства операций внутри самой Alibaba Group, но позже получила широкое распространение в Европе и Северной Америке, самым популярным рынком по-прежнему для нее является Китай.

Alipay в России

В нашей стране платформа становится все более популярной благодаря Aliexpress. Можно даже открыть счет пользоваться ею в России, оплачивая покупки на Aliexpress. К сожалению или счастью, в России список функций Alipay весьма скромный – то ли дело в Китае: оплата еды, пополнение баланса телефона, работа с кредитными организациями. Не так давно мы уже рассказывали, когда карты МИР подключат к Google Pay.

Безопасно ли пользоваться Alipay

Отличительная черта Alipay – платформа обязуется вернуть клиенту всю сумму транзакций, если вдруг ваш аккаунт взломают мошенники. На оформление такого возврата дается полтора месяца, а рассмотрят ваше заявление в течение 5 рабочих дней, после чего средства поступят на счет. Оплата Visa и MasterCard российских банков – совершенно другое дело. В 7 из 10 случаев деньги вам не вернут, а если и вернут, то с большой задержкой. Согласитесь, преимущество Alipay здесь многократное.

Стоит отметить, что Alibaba Group активно работает над инновационными решениями, например, внедряет подтверждение платежа лицом пользователя.

Оплата через Alipay упрощает процедуру покупки – от покупателя не требуется внесение платежных реквизитов в нашем привычном понимании. Они автоматически копируются из базы системы. Здесь работает один из принципов существования Alipay – упростить процесс покупок для пользователя.

Но есть и определенные сложности, связанные с этим: иногда пользователи сталкиваются с заморозкой средств на своем электронном счете, в результате чего становится проблематично их вывести.

Как включить Alipay?

Для регистрации в платежной системе необходимо привязать номер мобильного. Если вы переживаете за безопасность собственных данных, можно, например, использовать специальный сервис «Sms-man», чтобы создать виртуальный номер. Он взимает небольшую плату за предоставление услуги, но она, скорее, чисто символическая и убережет вас от неожиданной потери данных, например, как не раз уже было с багами в Android.

1. Скачиваем приложение Alipay с Play Market

2. Выбираем в настройках русский язык, иначе рискуем столкнуться с тарабарщиной

3. Регистрируемся через кнопку «Sign Up»

4. Для использования вводим данные карты (для этого лучше использовать виртуальную версию своей карты)

Теперь вы можете оплачивать покупки на Aliexpress через Alipay!

Как пользоваться Alipay на Xiaomi Mi Band 4 в России?

Никак. В нашей стране платежные терминалы работают с устройствами с NFC, но не с Alipay. Это гораздо более дешевая версия электронной платежной системы, нежели NFC, поэтому вряд ли она надолго задержится в браслетах Mi Band. Если устройство с Aliexpress – там будет Alipay, если куплено в российской рознице с глобальной прошивкой – ярлыка не будет. Не стоит изобретать велосипед – достаточно всего лишь приобрести версию Mi Band с NFC.

Будучи платежной системой, направленной на Китай, Alibaba Group не спешит внедрять поддержку привычной нам NFC, потому что компании это не особо выгодно – Alipay не требует установки отдельного модуля.

Зачем нужна Alipay в России?

Это неудачная попытка адаптировать платежную систему к нашим реалиям, хотя с ней работает банк ВТБ. Вы можете ограничиться покупками на Aliexpress, но в других местах она вам не пригодится. Вы можете обратить внимание на наши отечественные аналоги – Sberpay, ЯндексPay. Самым популярным регионом для оплаты остается Китай. Нам же остается пользоваться фитнес-браслетами или умными часами, поддерживающими NFC: Samsung Galaxy Watch, о которых не так давно писал мой коллега Артем Сутягин, или Garmin. Это сбережет время, нервы и деньги.