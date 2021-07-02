Что такое Alipay и как этим пользоваться?

Уже год я пользуюсь фитнес-браслетом Mi Band 4 и, делая свайп влево, вижу надпись «После добавления AliPay вы можете расплачиваться при помощи платежного кода на браслете». Сначала я подумал, что это внутреннее обозначение NFC, пытался понять как это работает. Что это за платежная система? Работает ли она в России? Если да, то как ее активировать? Как ею пользоваться? Это NFC вообще или нам опять что-то впарили хитрые китайцы?
Мы с коллегами в редакции обсудили этот вопрос и решили выпустить небольшой гайд об одной из самых популярных платежных систем в мире, о которой нам мало что известно. Честно говоря, пришлось изучить огромное количество материала, в том числе, из нашего Дзена. Разобравшись в этой теме, могу вам с уверенностью сказать, что в Китае не только специфическая кухня, но и методы бесконтактной оплаты.
Встречайте краткую инструкцию по применению Alipay от AndroidInsider.ru!
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Что такое AliPay
AliPay – это одно из подразделений Alibaba Group, основанное в Ханчжоу в 2004 году. Уже в 2013 году платежная система AliPay обогнала Paypal за звание самой крупной мобильной платежной системы в мире. Первоначально система была создана для удобства операций внутри самой Alibaba Group, но позже получила широкое распространение в Европе и Северной Америке, самым популярным рынком по-прежнему для нее является Китай.
Alipay в России
В нашей стране платформа становится все более популярной благодаря Aliexpress. Можно даже открыть счет пользоваться ею в России, оплачивая покупки на Aliexpress. К сожалению или счастью, в России список функций Alipay весьма скромный – то ли дело в Китае: оплата еды, пополнение баланса телефона, работа с кредитными организациями. Не так давно мы уже рассказывали, когда карты МИР подключат к Google Pay.
Безопасно ли пользоваться Alipay
Отличительная черта Alipay – платформа обязуется вернуть клиенту всю сумму транзакций, если вдруг ваш аккаунт взломают мошенники. На оформление такого возврата дается полтора месяца, а рассмотрят ваше заявление в течение 5 рабочих дней, после чего средства поступят на счет. Оплата Visa и MasterCard российских банков – совершенно другое дело. В 7 из 10 случаев деньги вам не вернут, а если и вернут, то с большой задержкой. Согласитесь, преимущество Alipay здесь многократное.
Стоит отметить, что Alibaba Group активно работает над инновационными решениями, например, внедряет подтверждение платежа лицом пользователя.
Оплата через Alipay упрощает процедуру покупки – от покупателя не требуется внесение платежных реквизитов в нашем привычном понимании. Они автоматически копируются из базы системы. Здесь работает один из принципов существования Alipay – упростить процесс покупок для пользователя.
Но есть и определенные сложности, связанные с этим: иногда пользователи сталкиваются с заморозкой средств на своем электронном счете, в результате чего становится проблематично их вывести.
Как включить Alipay?
Для регистрации в платежной системе необходимо привязать номер мобильного. Если вы переживаете за безопасность собственных данных, можно, например, использовать специальный сервис «Sms-man», чтобы создать виртуальный номер. Он взимает небольшую плату за предоставление услуги, но она, скорее, чисто символическая и убережет вас от неожиданной потери данных, например, как не раз уже было с багами в Android.
- 1. Скачиваем приложение Alipay с Play Market
- 2. Выбираем в настройках русский язык, иначе рискуем столкнуться с тарабарщиной
- 3. Регистрируемся через кнопку «Sign Up»
- 4. Для использования вводим данные карты (для этого лучше использовать виртуальную версию своей карты)
Теперь вы можете оплачивать покупки на Aliexpress через Alipay!
Как пользоваться Alipay на Xiaomi Mi Band 4 в России?
Никак. В нашей стране платежные терминалы работают с устройствами с NFC, но не с Alipay. Это гораздо более дешевая версия электронной платежной системы, нежели NFC, поэтому вряд ли она надолго задержится в браслетах Mi Band. Если устройство с Aliexpress – там будет Alipay, если куплено в российской рознице с глобальной прошивкой – ярлыка не будет. Не стоит изобретать велосипед – достаточно всего лишь приобрести версию Mi Band с NFC.
Будучи платежной системой, направленной на Китай, Alibaba Group не спешит внедрять поддержку привычной нам NFC, потому что компании это не особо выгодно – Alipay не требует установки отдельного модуля.
Зачем нужна Alipay в России?
Это неудачная попытка адаптировать платежную систему к нашим реалиям, хотя с ней работает банк ВТБ. Вы можете ограничиться покупками на Aliexpress, но в других местах она вам не пригодится. Вы можете обратить внимание на наши отечественные аналоги – Sberpay, ЯндексPay. Самым популярным регионом для оплаты остается Китай. Нам же остается пользоваться фитнес-браслетами или умными часами, поддерживающими NFC: Samsung Galaxy Watch, о которых не так давно писал мой коллега Артем Сутягин, или Garmin. Это сбережет время, нервы и деньги.