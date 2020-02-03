Ранее я уже опубликовал статью, где подробно рассмотрел, каким был Google Play и как менялся. В этом материале я попытаюсь поделиться, скорее, своими ощущениями от магазина и тем, как они менялись с обновлениями. Я всегда хвалил Apple за то, что она предлагает своим пользователям отличный магазин приложений, однако стоит отметить, что в последнее время неплохо получается убедить пользователей в качестве магазина приложений Android и Google. Начать стоит с того, как вообще выглядел магазин американского гиганта на этапе зарождения. А выглядел он, по правде говоря, ужасно — тогда он назывался Play Market. Хотя на тот момент, конечно, лучшего ожидать и не стоило. Google Play был неактуальным очень долгое время на фоне App Store, и всё поменялось лишь в конце 2019 года, когда компания решила кардинально изменить структуру всего магазина.

Я все еще помню, как в 2019 году, а точнее в начале прошлого года, я написал немало публикаций на тему того, насколько неприятен в использовании Google Play. И удивительно то, что большинству он казался нормальным, хотя в действительности это было не так. На фоне уже тогда обновлённого App Store Google Play, для меня по крайней мере, выглядел просто смешно. Он имел проблемы с качеством иконок, они были размытыми. И это было заметно невооружённым глазом на смартфоне с FullHD-дисплеем.

Кроме того, сама структура Google Play на тот момент мне кардинально не нравилась за счёт того, что на главном экране приложения и игры располагались вместе. Это мешало в поиске только приложений. Google Play пытался подсунуть мне игры, хоть я и не играю. На тот момент App Store уже обновился (2017 год) и стал предлагать своим пользователям разделение на вкладки с играми и приложениями, и такое разделение безусловно казалось логичным и понятным. Кроме того, App Store предлагал главный экран, на котором располагались различные статьи, и до сих пор, кстати, они публикуются, и это один из моментов, который меня сейчас не устраивает в Google Play, и об этом я также недавно писал.

Таким был магазин в 2014 году:

А вот так выглядел Google Play ещё раньше — в 2012 году:

Крупное обновление Google Play получил 17 октября 2015 года, тогда заметно изменилась структура главного экрана, но можно заметить, что даже в те времена приложения и игры находились в общей вкладке, что было не совсем удобно.

Было бы неплохо, если бы Google по аналогии с App Store публиковала уникальные ежедневные статьи с выбором лучших приложений. Но, на мой взгляд, самое главное, что сделала компания, это разделение на приложения и на игры. Теперь я могу легко просматривать только приложения, и мне при этом не будут мешать различные игры, которые мне мало интересны. Единственное, что до сих пор мне кажется немного неудобным, так это то, что главная страница включает в себя ещё подразделы в виде дополнительных вкладок. Неопытный пользователь может растеряться от такого количества различных вкладок и разделов, кроме того, главный экран каждого раздела имеет очень длинные подкатегории, и вам приходится листать очень долго вниз до того момента пока вы не дойдете до конца страницы.

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Очевидно, что просто так ничего не делается, и наверняка в Google каким-либо образом с помощью A/B тестирования определяют, каким должен быть интерфейс, но, такой длинный список, мне по крайней мере, не очень приятен. Я бы хотел видеть что-то иное. Например, главную страницу, контент на которой адаптируется на основе нейросетей. Мне не нужны приложения, связанные с детьми и различными развлечениями. Google Play же предлагает их, то есть компания на главной странице отображает подкатегории, которыми я, в принципе, не особо интересуюсь. И было бы неплохо, если бы в будущем на основе нейросетей Google предлагала бы только те подткатегории, которые мне действительно интересны.

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Не так давно компания начала предоставлять пользователям магазина приложений режим подписки, когда юзер платит определенную сумму каждый месяц и получает при этом доступ к различным интересным играм и приложениям. Конечно, такой подход кажется довольно неплохими, но почему-то пока до меня эта функция не дошла, и не знаю как скоро это произойдёт. В обновлённом Google Play мне очень нравится то, что сами иконки приложений стали гораздо больше в размерах, это делает интерфейс более просторным и комфортным в использовании. Ранние версии, например, имели гораздо более маленькие иконки, и наверняка вы все помните те времена.

И, конечно, сегодня это совершенно другой магазин — гораздо более качественный и приятный, хотя можно заметить, что лента с подкатегориями особо не изменилась — нам также предлагают ряд приложений в каждой из подкатегорий и кнопку, которая позволяет перейти к полному списку подкатегории. Было бы неплохо, если бы Google придумала что-то более интересное, чем типовые разбивки на подкатегории.

Интересно узнать, как вы относитесь к текущему дизайну Google Play. На мой взгляд, он выглядит достаточно неплохо, и я могу спокойно использовать его наравне с App Store, по крайней мере, теперь он мне не кажется настолько же плохим, каким был раньше. Делитесь своим мнением в комментариях и не забывайте подписываться на нас в Телеграм.