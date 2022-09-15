Дзен выпустил новое приложение. Что будет, если не установить его?

Будучи одновременно как читателем, так и автором на платформе Дзен, на протяжении нескольких недель внутри мобильного клиента этой площадки я вижу сообщение с предложением установить новое приложение. Если вы являетесь активным пользователем сервиса, то наверняка тоже сталкивались с подобным оповещением. Но как на него реагировать? Сегодня я расскажу, почему вышло новое приложение Дзен, чем оно отличается от старого, и обязательно ли его устанавливать.

Яндекс продал Дзен

Появление нового приложения Дзен напрямую связано со сменой владельца этой платформы. Если вы не следили за последними событиями, напомню: 12 сентября Яндекс завершил сделку о продаже сервисов Дзен и Новости компании VK, которая ранее называлась Mail.ru Group. То есть ваша любимая лента контента больше не принадлежит Яндексу и де-юре не имеет к нему никакого отношения.

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Переход на новое приложение — вынужденная мера. Помимо медиаплатформы для блогеров у Яндекса есть огромное количество других сервисов, разработкой софта для которых занимается студия Intertech Services AG. Нечто подобное вы могли наблюдать пару лет назад, когда Яндекс.Деньги перешли во владение Сберу и были переименованы в ЮMoney. Тогда пользователи тоже переходили со старого приложения на новое.

Чтобы скачать приложение Дзен в его обновленном виде, нужно нажать соответствующую кнопку, которая появится при запуске старого мобильного клиента. Также вы можете посетить официальную страницу программы в Google Play или в другом цифровом магазине и выполнить установку самостоятельно.

Новое приложение Дзен

Поскольку у сервиса Дзен сменился владелец, логично было бы предположить, что он подвергнется трансформации. Впрочем, ждать серьезных изменений на первых порах не стоит. Установив новое приложение, вы лишь заметите другую иконку. Логотип старой программы тусклый, а новая имеет яркий значок с «огоньком».

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Изменится ли что-то для вас? Протестировав новое приложение, могу ответить твердо и четко — нет. Оно имеет абсолютно идентичный дизайн с несколькими вкладками: «Главная», «Ролики», «Создать», «Видео» и «Канал». Также никак не изменился внешний вид студии для авторов. Вы можете писать посты и тексты, снимать видеоролики и выполнять другие действия, связанные с управлением каналом. Разве что немного поменялась заставка программы, а в старом приложении Дзен отображается напоминалка о наличии нового ПО.

Обязательно ли обновлять Дзен? Ответить на этот вопрос можно по-разному. С одной стороны, никто не заставляет вас устанавливать дополнительное ПО, с другой — при использовании старого приложения вы будете постоянно видеть навязчивое напоминание о необходимости перейти на свежую программу. Кроме того, старая прога перестанет получать обновления и в конечном итоге «загнется». Поэтому рекомендую задержать палец на иконке предыдущей версии ПО и ловким движением нажать кнопку «Удалить».

Где читать Дзен

В пору владения сервисом компания Яндекс бодро рапортовала о том, что основным источником трафика для площадки является Yandex Browser. Но в новой версии веб-обозревателя предсказуемо отсутствует персонализированная лента (у нее сменился владелец, вы ведь помните?).

Поэтому для доступа к платформе вам придется либо пользоваться официальным приложением Дзен, либо добавить в закладки страницу dzen.ru. Это новый адрес, на который вы будете переадресованы даже в том случае, если попытаетесь перейти на yandex.ru (во владении VK теперь и Новости). Старый адрес zen.yandex.ru тоже работает, но при попытке перехода выполняется переадресация на dzen.ru.

Второй по популярности источник трафика Дзен в период принадлежности компании Yandex — программа «Яндекс — с Алисой». 12 сентября вместо нее появилось приложение Яндекс Старт. Кстати, мы уже рассказывали, что нового в нем, и как вы можете вернуть старый Яндекс. Здесь тоже есть лента Дзена, но представлена она в виде главной страницы dzen.ru.

Дзен не работает

Несмотря на смену владельца и источников трафика, я пока не заметил проблем с работой Дзена. Дискомфорт испытали разве что авторы, для которых на время заблокирована опция вывода средств в связи с подключением нового платежного сервиса. Впрочем, на первых порах всегда бывают трудности, поэтому будьте готовы к их появлению. Не забывайте, что Дзен теперь располагается по адресу dzen.ru, а рекомендационная лента в скором времени полностью перестанет ассоциироваться с Яндексом.

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