Принятие закона о российском софте стало одним из немногих событий, которые были встречены практически единогласно отрицательно. Производители выступили против, потому что это невыгодно и неудобно, а потребители заявили, что не собираются пользоваться навязанными приложениями. Однако в правительстве поспешили заверить всех несогласных, что новый закон направлен не столько на продвижение отечественного софта, сколько на облегчение жизни пользователей, которые либо не знают о существовании альтернативных приложений, либо не в состоянии скачать их. Теперь же к этому скудному списку преимуществ добавится ещё как минимум одно.

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Потребители смогут сдать смартфон в магазин, если приложения, установленные по требованию закона о российском софте, будут работать некорректно, подтвердили в ФАС. Это довольно неожиданный поворот, поскольку в России смартфоны относятся к категории технически сложных товаров и обменять на аналогичный либо вернуть их продавцу по тем же основаниям, по которым обычно возвращают одежду и обувь, сейчас нельзя. Единственная причина, по которой допускается возврат, — это заводской брак. Однако ФАС считает, что неправильная работа софта вполне тянет на то, чтобы отказаться от аппарата и вернуть его продавцу.

Вернуть смартфон в магазин

Само собой, в ФАС хотят дать потребителям такую возможность вовсе не ради самих потребителей. Основная цель, которую преследуют в ведомстве, состоит в том, чтобы дать производителю повод не просто установить навязанный ему пакет приложений, а ещё и оптимизировать их так, чтобы обеспечить правильную работу. Ведь если не заинтересовать вендора в адаптации софта, скорее всего, сам он этого не сделает никогда, потому что, во-первых, на это нужно потратить время, а, во-вторых, тогда стороннее ПО будет выглядеть не менее привлекательным, чем штатное.

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Однако одного только желания производителя заниматься оптимизацией софта будет явно недостаточно. Для того, чтобы обязательные к предустановке приложения начали работать слаженно со штатным ПО, скорее всего, понадобится привлекать создателей этих приложений. Ведь только они знают обо всех особенностях своих разработок и только они смогут помочь в их адаптации. Правда, тут может возникнуть конфликт интересов, когда сам разработчик решит потребовать более углубленной интеграции программы, чем хочет сам производитель.

Проблемы от российского софта

А такие проблемы, я не сомневаюсь, будут. Взять, к примеру, Apple. Фирменные смартфоны компании очень хорошо защищены от вредоносного ПО и не требуют использования антивирусных программ. Ведь если вирус не может проникнуть в систему, стало быть, и его поиск становится задачей совершенно бесполезной. Но поскольку правительство требует от производителей в обязательном порядке предустановить на свои устройства антивирусы, это придётся сделать и Apple. И это может стать камнем преткновения, потому что для правильной работы антивируса ему нужно иметь возможность сканировать всю файловую систему, чего в Купертино попросту не допустят.

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Однако на этом недостатки новой инициативы ФАС не заканчиваются. Страшнее всего тут, как ни странно, потребительский терроризм. Ведь если у пользователей появится возможность возвращать смартфоны в магазины по, будем откровенными, довольно надуманному предлогу, производители начнут нести убытки. Ведь невозможно просто взять, вложить возвращённый аппарат в коробку и продать его повторно. Перед этим необходимо отправить его на проверку, при необходимости заменить повреждённые компоненты, переупаковать устройство, дать ему новый серийник и гарантию и продать по той же цене или даже дешевле под видом восстановленного. Само собой, что вендоры захотят застраховать себя от таких перипетий и попросту повысят цены на свою продукцию. И вот тогда плохо будет всем нам.