Несмотря на то что Google Play уступает App Store по выручке от продажи приложений, для Android софт играет более важную роль, чем для iOS. Сказывается чрезвычайно никудышная политика обновления смартфонов на базе ОС от Google, которые в лучшем случае получат две новых версии, а то и не получат ни одной. Из этого проистекает потребность компенсировать отсутствие новых функций приложениями, которые бы восполняли пробел. По большому счёту все от этого только выигрывают, но иногда всё портят баги, которые время от времени дают о себе знать.

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Пользователи Android начали жаловаться на самопроизвольные вылеты клавиатуры Gboard. По их словам, это может произойти когда угодно, вне зависимости от того, используется клавиатура в данный момент или нет. Просто на экране смартфона неожиданно появляется сообщение об ошибке, которая привела к завершению работы Gboard, а всё, что остаётся сделать пользователю, — только согласиться и нажать «ОК». Правда, так повезло далеко не всем. Если у одних вылеты случаются лишь время от времени, у других клавиатура не запускается в принципе, оповещая о некоем сбое при любой попытке открыть её.

Почему вылетает Gboard

Если верить сообщению на официальном форуме поддержки Google, в компании уже исправили проблему в последнем обновлении. Но поскольку распространение апдейтов для приложений поискового гиганта обычно в разных странах происходит с небольшими перерывами, некоторые пользователи всё ещё не могут обновить клавиатуру и решить возникшую проблему. Впрочем, и для них есть способ временно устранить сбой путём удаления накопившегося кэша и дождаться обновления, спокойно используя Gboard без каких-либо неурядиц.

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«Нам известно, что небольшой процент пользователей Android 7.1 и более ранних версий ОС столкнулся со сбоями клавиатуры Gboard. Исправление этой проблемы, включённое в состав последнего обновления, уже выпущено. Для большинства пользователей обновление пройдёт незаметно, при условии, что у них включён механизм автообновления. В противном случае может потребоваться принудительная перезагрузка затронутого устройства. Только так можно будет гарантировать, что изменения, содержащиеся в обновлении, вступили в силу», — пояснили в Google.

Клавиатура Google не работает. Как исправить

Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Приложения;

Найдите в списке установленных приложений Gboard и откройте его страницу;

В открывшемся окне перейдите во вкладку «Память», а затем нажмите «Очистить кэш».

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Несмотря на то что, скорее всего, объём кэшированных файлов составляет от 20 до 150 КБ, их удаление приведёт Gboard в чувство. После этого программа должна начать работать так же стабильно, как и раньше, не разочаровывая вас периодическими вылетами. Тем не менее, пренебрегать обновлением, которое выпустила Google, не стоит, даже если самопроизвольные завершения работы клавиатуры прекратились полностью. Не исключено, что после того как кэш накопится снова, проблема опять себя проявит, и тогда вам придётся либо на постоянной основе чистить «засор», либо просто смириться с вылетами.