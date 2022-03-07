Geekbench обвинила Samsung в обмане. Galaxy S22 и другие флагманы удалены из рейтинга

Как можно оценить производительность смартфона? За последние несколько лет мы с вами привыкли использовать для этих целей бенчмарки. Обычно еще до презентации того или иного устройства в сети появляются результаты его производительности в приложениях подобного рода. Но важно учитывать, что в смартфоне есть куча других важных характеристик, а подобные тесты мощности порой бывают обманчивы. Сегодня подробно поговорим про смартфоны Samsung и недавний скандал с известным рейтингом GeekBench.

Совсем недавно со смартфонами Samsung произошел казус. Энтузиасты заметили, что корейцы искусственно занижают работу более 10 000 разных приложений. Удивительно, но таких программ как 3DMark, Antutu, PCMark, GFXBench и GeekBench 5 в списке не оказалось.

Что такое бенчмарк

Бенчмарк - это специальное приложение для оценки и сравнения мощности смартфонов, планшетов и других устройств. Гаджет выполняет определенное задание, по результатам которого оценивается производительность под нагрузкой.

Бенчмарков достаточно много, и каждый из них оценивает определенные параметры:

3D Mark — производительность CPU и GPU.

— производительность CPU и GPU. Geekbench — скорость работы ядер и время автономной работы смартфона.

— скорость работы ядер и время автономной работы смартфона. AnTuTu — скорость работы чипов, графического ускорителя и операционной системы.

Однако нельзя сказать, что каждый тест производительности является истиной в последней инстанции. Ранее автор AndroidInsider.ru Иван Кузнецов уже рассказывал почему он не пользуется подобными приложениями. В своей статье коллега приводил несколько аргументов.

Во-первых, из-за того что большую часть чипов поставляет Snapdragon, многие из современных смартфонов имеют одинаковую тактовую частоту, техпроцесс и количество ядер. Выходит, что мериться мощностью — пустая трата времени.

Во-вторых, современному пользователю в большинстве своем чихать на мощность. Сейчас есть параметры поважнее: камера, объем батареи, удобство оболочки и другие. Все это делает оценку производительности не нужной.

Результаты бенчмарк Самсунг

Еще одним камнем преткновения смартфонов Самсунг стало приложение Game Optimizing Service, которое направлено на оптимизацию игр. Оказалось, что для достижения поставленной задачи оно замедляет множество разных программ, включая Instagram, TikTok, Microsoft Office и другие.

Так вот, известные бенчмарки 3DMark, Antutu, PCMark, GFXBench и GeekBench 5 в список не вошли. Выходит, что Samsung намеренно исключила их, чтобы смартфоны компании показывали лучший результат.

Позже Samsung прокомментировала ситуацию:

Наша приоритетная задача – предоставлять все необходимые возможности пользователям мобильных устройств. Сервис Game Optimizing Service (GOS) был разработан, чтобы эффективно управлять температурой устройства и избегать перегрева, сохраняя максимальную производительность игр. GOS не влияет на работу неигровых приложений.

Также в компании пообещали выпустить специальное обновление, которое решало бы проблему на корню и позволило бы управлять производительностью самостоятельно. Но рейтинг GeekBench это мало волнует. В своем Твиттере они заявили, что исключают из своего рейтинга сразу 4 модели Samsung:

Samsung Galaxy S22;

Samsung Galaxy S21;

Samsung Galaxy S20;

Samsung Galaxy S10.

Плюс, политика GeekBench сейчас устроена таким образом, что какие бы обновления Samsung ни выпустила, вышеперечисленные модели в рейтинге уже никогда не появятся. Однако вы все еще сможете запустить приложение GeekBench 5 на этих смартфонах. Но сравнить их с другими не получится.

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Как сохранить батарею смартфона

В прошлом году в подобной махинации был уличен флагманский смартфон OnePlus 9 Pro. Оказалось, что компания намеренно адаптирует свое программное обеспечение для синтетических тестов. В итоге мы с вами видим поддельный результат, который не отражает реальной картины.

Тогда компания OnePlus оправдалась тем, что использует алгоритмы ПО не для обмана, а для увеличения времени автономной работы. Дескать, если замедлить работу некоторых приложений на смартфоне, удастся избежать перегрева устройства и добиться правильного перераспределения мощности.

С тех пор прошло около года, и Samsung дал ровно такой же комментарий. Соглашаться с этой мыслью или нет — решать исключительно вам, однако выбирать смартфон исходя из тестов производительности, мне кажется, точно не стоит.

Гораздо лучше сосредоточиться на тех функциях, которые вам необходимы. Совсем недавно автор AndroidInsider.ru Иван Герасимов предлагал лучшие смартфоны для покупки прямо сейчас, рекомендую к прочтению.