Google будет обновлять Chrome по-новому. Что изменится

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Иван Кузнецов 0

Chrome – самый любимый продукт Google, и в этом практически не приходится сомневаться. Достаточно просто посмотреть на то, с какой частотой компания выпускает обновления для своего браузера, и всё станет понятно. Проходит всего пара месяцев, как Chrome получает очередной апдейт с горой новых функций. Складывается впечатление, что у поискового гиганта вообще нет других продуктов, и она тратит все силы на развитие одного только браузера. Однако Google считает, что это не так. Видимо, поэтому компания решила перейти с примерно полуторамесячного цикла обновления Chrome на ежемесячный.

Chrome

Google будет обновлять Chrome чаще, чем раньше

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Теперь обновления Google Chrome будут выходить не раз в шесть недель, как раньше, а раз в четыре. Это даже чаще чем по одному обновлению в месяц. По словам представителей Google, переход на новый цикл позволит своевременно доставлять до пользователей новые функции и исправления, которые необходимы для правильной работы браузера.

Обновление Google Chrome

По мере того как мы улучшали наши процессы разработки и тестирования новых версий Google Chrome, мы решили, что можем сократить временные промежутки между выпуском новых версий и предоставлять пользователям доступ к новым функциям чаще. Рады сообщить, что начиная с Chrome 94, которая выйдет в третьем квартале 2021 года, мы переходим на четырёхнедельный цикл обновления, — сообщили в Google.

Google

С 3 квартала 2021 года Chrome будет обновляться каждые 4 недели

Помимо функциональных обновлений, которые будут выходить каждые 4 недели, Google планирует также выпускать так называемые патчи безопасности (да-да, у Chrome они тоже есть). Они будут выходить каждые 2 недели. Это вообще невероятно короткий срок. В этом случае у компании почти не останется времени на отладку и тестирование, но Google явно понимает, на что идёт, и уже 10 раз всё обдумала.

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Может показаться странным, что Google так активно взялась за развитие браузера. Многие так и подумают: «Что-то здесь нечисто». Но это глубокое заблуждение, потому что ответ на вопрос, зачем всё это, — бизнес. Просто Chrome является связующим звеном между пользователем и интернетом. А кто контролирует почти весь интернет? Конечно, Google. Поэтому в её интересах не растерять этот контроль и продолжить наращивать аудиторию.

Ведь проблем у Chrome хоть и немного, но они довольно серьёзные:

  • Повышенное ресурсопотребление;
  • Невысокий уровень безопасности;
  • Невысокая скорость работы (по сравнению с Safari).

Безопасность Google Chrome

Google понимает, что, если она не предпримет решительных мер по совершенствованию Chrome, это может спровоцировать отток аудитории. Небольшая текучка уже есть, но она может перерасти в настоящую миграцию к конкурентам. Это и заставляет Google развивать свой браузер более активно. Причём расширение функциональных возможностей – это ещё не всё.

Google Chrome

Google боится оттока аудитории Chrome, а потому старается активнее его совершенствовать

Как оказалось, именно по примеру Apple поисковый гигант и решил отказаться от куков. Понятное дело, что до полного отказа остаётся ещё чуть больше года. Но Google уже сейчас старается сделать всё возможное, чтобы переход прошёл максимально комфортно как для пользователей, которые бы начали думать, что компания заботится об их конфиденциальности, так и для рекламодателей, которые бы не лишились своего дохода.

Как в Chrome дать ссылку на конкретную часть страницы

Такой технологией, которая позволит Google избавиться от куков и не потерять во влиянии, будет FLoC. Это система группировки данных пользователей, при которой формируется не индивидуальный портрет, а групповой, исходя из схожих предпочтений разных людей. В результате вычленить из накопившегося массива данных что-нибудь о конкретном пользователей будет практически невозможно. Но самого факта сбора данных это, к сожалению, не отменяет.

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