Google Chrome жрёт батарею? Дождитесь следующего обновления

Сложно придумать более ресурсоёмкий браузер, чем Google Chrome. Поэтому в какой-то момент вокруг него даже стал формироваться своеобразный фольклор. Пользователи высмеивали жор оперативной памяти, зарядки и чрезмерную нагрузку на процессор, однако делали это как-то беззлобно, а даже с умилением. В конце концов, более удобного решения для веб-сёрфинга на рынке сегодня реально нет, что подтверждается колоссальной аудиторией. Но каким бы любимым ни был Chrome, понятное дело, что бесконечно выезжать на лояльности пользователей у Google не выйдет.

Как в Google Chrome создать ссылку на конкретную часть страницы

Google решила немного переработать принцип работы Chrome, чтобы предотвратить повышенный расход энергии. Для этого разработчики компании встроили в браузер специальный механизм, ограничивающий активность JavaScript на страницах, запущенных в фоновом режиме. Благодаря ему веб-сайты в состоянии простоя будут пробуждаться не чаще одного раза в минуту, что в свою очередь приведёт к снижению потребления ресурсов и положительно отразится на времени автономной работы устройств, зависимых от аккумулятора.

Как снизить расход заряда Гугл хром

Несмотря на то что новый механизм будет доступен во всех версиях Google Chrome независимо от программной платформы, наибольший прирост автономности наблюдается именно на ноутбуках с Windows, Linux, macOS и ChromeOS. Там использование таймера JavaScript позволило увеличить время работы лэптопов на 28%, или целых 2 часа. Браузер просто стал реже сверяться с изменениями, произошедшими на странице, перейдя на ежеминутную проверку. Это реально большой показатель, учитывая незначительность используемого нововведения.

В мобильном Google Chrome появится три функции из настольной версии

Таймер JavaScript является частью тестовой версии Chrome 86. Она должна выйти ближе к концу лета. Дело в том, что сейчас обновление находится в стадии отладки, в рамках которой разработчики выявляют возможные проблемы и неполадки, конфликтные сценарии использования и всячески проверяют браузер на предмет различных недоработок. При этом нет никаких гарантий, что Google решит выпустить таймер именно с выходом следующего обновления. Не исключено, что он потребует дополнительного тестирования, и его релиз может быть отложен.

Как включить таймер JavaScript

Если вы пользуетесь тестовой версией Google Chrome, у вас есть отличная возможность прямо сейчас убедиться в эффективности работы таймера JavaScript. Для этого достаточно включить соответствующую функцию в экспериментальном меню.

Запустите Chrome и перейдите по адресу chrome://flags;

В поисковой строке в открывшемся окне вбейте Intensive Wake Up Throttling;

В выпадающем окне напротив параметра выберите Enabled;

Нажмите на появившуюся кнопку Relaunch для перезагрузки браузера.

Этим действием вы включите таймер JavaScript, который будет контролировать обновления веб-страниц, что должно положительно отразиться на автономности ноутбуков, использующих Chrome. Правда, учитывайте, что вы пользуетесь именно тестовой версией браузера, в которой могут содержаться разного рода баги и недоработки, а значит, и стопроцентной гарантии двухчасового прироста автономности можно вам никто дать не может. Более того, использование нестабильной сборки чревато потерей данных и сторонним вмешательством в работу браузера.

Google хочет сделать Chrome для Android ещё удобнее

На самом деле круто, что Google наконец задумалась о чрезмерной ресурсоёмкости Chrome. Ведь сейчас, когда пользователи интересуются скоростью работы и максимальной автономностью, нелогично бросать все силы на расширение возможностей браузера и превращение его в операционную систему в операционной системе. Ведь если бы Google спросила меня, что бы я выбрал – расширения или дополнительные 2-3 часа автономности, — я бы без раздумий выбрал второе. Слишком уж ценно это нововведение.