Google делает из «Сообщений» настоящий аналог iMessage для Android

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Иван Кузнецов 0

Несмотря на широкий ассортимент сервисов Google, пользователи Android годами поглядывали в сторону наработок Apple. Ключевыми службами, которые многим из них хотелось бы видеть на своей платформе, были FaceTime и iMessage. Но то ли в Купертино не горели желанием разрабатывать их кросс-платформенные версии, то ли из-за особенностей Android это было физически невозможно реализовать, но ни тот, ни другой сервис до операционной системы поискового гиганта не добрался. Поэтому Google пришлось заниматься созданием iMessage для Android и FaceTime для Android самостоятельно. Жаль только, что получилось у неё не сразу.

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В последнее время Google очень активно работает над расширением возможностей фирменного приложения «Сообщения» для Android. Если раньше оно работало исключительно как средство приёма и отправки SMS, то некоторое время назад разработчики компании добавили в приложение поддержку стандарта RCS, который превратил его в своего рода мессенджер. Единственным недостатком нововведения стало отсутствие поддержки сквозного шифрования. Из-за этого «Сообщения» могли делать всё то же самое, что и обычные мессенджеры, за исключением обеспечения конфиденциальности переписки.

Зачем нужно сквозное шифрование

Сквозное шифрование сегодня является нормой для всех мессенджеров

Сквозное шифрование (end-to-end encryption) – такой способ передачи данных, в том числе текстовых сообщений с медиавложениями, в котором доступ к ним имеют только пользователи, между которыми ведётся общение. Защита обеспечивается за счёт использования ключей шифрования, которые генерируются на устройствах и не передаются куда-то вовне. В результате получить доступ к содержимому сообщений можно только с устройств с ключами, а внешние попытки взлома со стороны третьих лиц, недопущенных к беседе, путём дешифровки становятся невозможными.

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Поняв, что без должной защиты пользоваться «Сообщениями» в качестве мессенджера никто не будет, Google решила начать шифровать сообщения сквозным шифрованием. Компания уже приступила к тестированию соответствующих механизмов, которые пока толком не работают даже в бета-версии приложения, а о ведущихся работах над внедрением сквозного шифрования свидетельствует – ни много, ни мало – 12 строк программного кода. Это значит, что Google хоть и ведёт работы в этом направлении, до релиза полноценного обновления ещё остаётся много времени.

Мессенджер для Android от Google

Аудитория «Сообщений» — простые пользователи, которым сложно разобраться во всем известных мессенджерах

Откровенно говоря, Google уже давно следовало как-то защитить «Сообщения» для Android, поскольку сейчас, когда сквозное шифрование и конфиденциальность для многих пользователей стали основополагающей идеей, очень опрометчиво пренебрегать сохранностью отправляемых посланий. Но теперь, внедрив защиту в свой сервис, Google вполне может претендовать на то, чтобы смело заявить о себе на рынке мессенджеров и начать привлекать аудиторию, тем более что и шанс отвоевать какую-никакую долю у компании действительно есть.

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Да, скорее всего, пользователи WhatsApp, Telegram или Viber не откажутся добровольно от насиженных мест и не мигрируют в «Сообщения» от Google. Однако они и не являются целевой аудиторией фирменного мессенджера поискового гиганта. Скорее всего, чтобы укрепиться на этом рынке, компании нужно будет ориентироваться на непродвинутых пользователей, которые не хотят или по какой-то причине не могут скачать и тем более зарегистрироваться в популярных сервисах для общения. А «Сообщения» уже сразу предустановлены на большое количество Android-устройств и совершенно не требуют активных действий для регистрации — достаточно просто вставить активную SIM-карту.

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