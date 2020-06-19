Google делает панорамы в Google Maps ещё лучше и удобнее

Дополненная реальность – это технология, которую очень сложно недооценить. Несмотря на то как многие компании вроде Apple пытаются её форсить, извлечь из неё хоть какую-то пользу не смог практически никто. Единственной, у кого это получилось, да и то с натяжкой, стала Google. Поисковому гиганту удалось интегрировать дополненную реальность в Google Maps и создать на их основе новый наглядный режим навигации, когда карты прокладывают для пользователя виртуальную тропинку, указывая ему направление движения. Но ведь для настоящего удобства этого недостаточно, и Google решила сделать кое-что получше.

Google Maps станет основой для игр под Android

Прямо сейчас Google тестирует новую надстройку для Google Maps, которая основывается на базе режима Street View, в котором для большего удобства появилась функция наложения маркеров, обозначающих типы заведений, запечатлённых на панорамах. То есть над дверью строения, которое вы видите перед собой, даже может не быть вывески (за границей это, кстати, очень распространённая практика, когда владельцы мелких ресторанчиков намеренно снимают вывески, чтобы сузить круг посетителей), но благодаря маркеру вы поймёте, что это магазин, кафе, парикмахерская в зависимости от того, куда она ведёт.

Обновление Google Maps

Несмотря на кажущуюся простоту задумки, для её воплощения Google потребовалось перелопатить колоссальный массив данных, чтобы сопоставить картографические и графические сведения. Для этого компания воспользовалась той же методикой, которую использовала в режиме AR-навигации. Тогда инженеры Google спроектировали специальную нейронную сеть, которую обучили определять видимые строения, затем сверять их с адресом, получать информацию о том, какие заведения тут располагаются, и выводить соответствующие данные на экран.

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По сути, Google Maps не просто демонстрирует объект, а действительно понимает, что перед ним находится. Поэтому картам неважно, с какой стороны вы посмотрите на заведение – они верно определят его тип в любом случае. Правда, с точки зрения анализа данных новый режим всё-таки попроще, чем AR-навигация. Ведь здесь пользователь смотрит на строения исключительно через панорамы и может перемещаться только в заранее определённых рамках, в отличие от режима AR-навигации, когда пользователь вживую находится перед объектом и может обходить его со всех ракурсов как пожелает.

Дополненная реальность в Google Maps

Очевидно, что Google не планирует останавливаться на достигнутом, ведь одними только маркерами типов заведений обойтись вряд ли получится. Было здорово, если бы Google Maps научились выводить на экран карточку каждого заведения при наведении на него объектива камеры или в режиме Street View. В карточку можно было бы включить информацию о режиме работы, телефон доставки и, может быть, даже меню. Это было бы супер-удобно. Ведь гораздо комфортнее было бы сориентироваться по ценам предлагаемых в кафе или ресторане блюд ещё до того, как войти туда и усесться за столик.

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Правда, обработка такого массива данных привела бы к сильному росту энергопотребления. Если помните, режим AR-навигации оказался настолько прожорливым, что Google, дабы его использование не сильно било по автономности устройств, пришлось ограничить время его действия 10 минутами. Очевидно, сказалось отсутствие должной оптимизации, с которой у Android-смартфонов всегда дела обстояли откровенно так себе. Но нет пределов совершенству, а значит, и останавливаться на достигнутом Google тоже нельзя.