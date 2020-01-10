Придумать более удобный мобильный браузер, чем Google Chrome, действительно сложно. Конечно, обязательно найдутся те, кто скажет, что есть Firefox, Opera или Brave, которые превосходят детище Google по уровню безопасности и быстродействию, но колоссальная аудитория Chrome говорит сама за себя. Не то чтобы я считал, что большинство не может ошибаться, скорее, даже напротив, но неужели вы считаете, что такое количество людей стало бы пользоваться неудобным браузером? Не думаю. Впрочем, лидерские позиции не мешают Google продолжать развивать Chrome, оснащая его новыми функциями, причём необязательно полезными.

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Google решила встроить в мобильный Chrome раздел с браузерными играми. Это не отдельный каталог внутри браузера, как можно было подумать, а небольшой блок с рекомендацией той или иной игры, который появляется на домашней странице, прямо между часто посещаемыми вкладками и разделом с рекомендованными новостями. Каждый день содержание блока меняется, а пользователям предлагается новая игра. Во всяком случае, за те три дня, на протяжении которых Google предлагает игры, их сменилось ровно три штуки: Ghost Rush, Minesweeper и Tic Tac Toe.

Как запускать игры в Chrome

Чтобы активировать игру, достаточно нажать на синюю кнопку «Играть», которая располагается в окне с рекомендацией, и вас тут же перенесёт на URL-адрес этой игры, располагающейся в отдельном окне. Это происходит практически мгновенно, однако некоторые игры требуют дозагрузки дополнительных компонентов, чтобы игровой процесс был максимально бесшовным. Из-за этого от момента активации до непосредственно начала игры может пройти от нескольких секунд до примерно минуты.

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Однако в большинстве случаев не требуется и этого. Видимо, Google специально подбирает такие игры, чтобы не нагружать устройства пользователей и не заставлять их ждать. Ведь, в конце концов, игры в брузере для того и появились, чтобы дать пользователям возможность занять свободную минутку. А если на их загрузку будет тратиться слишком много времени, то и пользоваться популярностью они, очевидно, не будут. Во всяком случае, среди подавляющего большинства тех, кто пользуется Chrome.

Какие игры есть в Google Chrome

Несмотря на то что игры меняются каждый день, Google не позволяет просмотреть, во что она будет предлагать нам поиграть завтра или послезавтра. То есть никакого каталога с браузерными тайм-киллерами нет, а потому тем, кому нужно как-то убить время, приходится играть в то, что дают, без возможности выбрать что-то по вкусу самостоятельно. Это довольно странно, учитывая, что у Google, видимо, есть какой-то ассортимент, который позволяет ей ежедневно обновлять блок и предлагать что-то новенькое.

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Насколько действительно нужен игровой блок в мобильном браузере? Ну, с практической точки зрения совершенно не нужен. Всё-таки у подавляющего большинства пользователей нечасто возникает потребность убить время в браузере, а если и возникает, то бегущего динозаврика Дино для этой цели было более чем достаточно. Но, видимо, Google решила, что есть такая категория пользователей, которые время от времени испытывают необходимость чем-то себя занять в минуты безделья и которым установленные из Google Play игры совершенно не подходят.