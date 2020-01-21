Google Assistant считается одним из самых удобных голосовых помощников из тех, что доступны сегодня на рынке. Немалую роль в этом играет его расторопность. Разработчики Google настроили его таким образом, что он включается ещё до того, как пользователь закончит выговаривать фразу-активатор. Однако из-за этого периодически происходят разного рода конфузы, которые в основном сводятся к тому, что Google Assistant принимает за команду активации фразу, предназначавшуюся вовсе не ему. Поэтому Google решила внести в устройство ассистента определённые изменения.

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Google работает над программными алгоритмами, которые позволят повысить чувствительность Google Assistant. Таким образом разработчики компании хотят снизить вероятность непроизвольной активации ассистента, обучив его реагировать только на прямые обращения и игнорировать речевые конструкции, похожие на фразу-активатор, но ей не являющиеся. Для удобства пользователей планируется реализовать три уровня чувствительности, между которыми можно будет переключаться в зависимости от условий эксплуатации.

Почему Google Assistant включается сам

К примеру, если умная колонка с Google Assistant стоит рядом с телевизором, очевидно, вам потребуется включить высокий уровень чувствительности, поскольку в противном случае помощник наверняка будет воспринимать диалоги актёров и ведущих телешоу как призыв к активации. Правда, скорее всего, для этого придётся чем-то пожертвовать. Не исключено, что в этом режиме Google Assistant будет либо слушать всё, что происходит вокруг, практически постоянно, либо медленнее реагировать на обращения пользователей. Однако это всего лишь предположения.

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Судя по содержанию кода приложения Google, в котором удалось обнаружить отсылки к нововведению, поначалу повышение чувствительности будет работать не во всех странах и не для всех языков. Очевидно, это связано с тем, что Google Assistant предстоит проводить более тщательный анализ слов, чтобы правильно интерпретировать услышанное, а для этого, судя по всему, нужны углубленные познания в языке, на котором ведётся общение. Поэтому версия о том, что в режиме повышенной чувствительности ассистент будет отвечать с большей задержкой, обретает всё больше смысла.

Чувствительность Google Assistant

Когда настройки чувствительности выйдут в релиз и, что самое главное, на каких устройствах они будут доступны, не сообщается. Однако, по логике, больше всего эта функция пригодилась бы пользователям умных колонок, которые постоянно находятся в состоянии боевой готовности и всегда ждут, когда к ним обратятся. Со смартфонами случайные срабатывания происходят реже. Всё-таки для того, чтобы активировать Google Assistant на смартфоне, нужно сначала пробудить сам аппарат, а уже потом звать голосового помощника. К тому же, смартфоны, как правило, находятся в непосредственной близи от пользователя, тогда как колонки могут располагаться на расстоянии нескольких метров.

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Впрочем, Google давно знает о проблеме непроизвольных срабатываний Google Assistant, а потому предоставляет пользователям возможность быстро удалить фразу, случайно записанную помощником. Для этого даже нет нужды переходить в настройки профиля и выискивать нужную запись вручную, что, в общем-то, так же возможно. Достаточно просто попросить Google Assistant удалить последний записанный диалог или все обращения за неделю или месяц. Эта команда работает как на русском, так и на английском, и любом другом языках.