Создать идеальный переводчик, который бы мог по-настоящему понимать контекст и не искал буквальные аналоги в языке, а мог составлять литературный перевод, скорее всего, невозможно. По крайней мере, на данном этапе развития технологий уж точно. Тем не менее, Google ведёт давнюю работу по совершенствованию собственного сервиса, то обучая его синхронному переводу, то помогая ему самому обучать пользователей иностранным языкам. Но если с вербальными языками у «Google Переводчика» всё более или менее в порядке, то вот как быть с невербальными, до недавнего времени поисковый гигант не знал.

Невербальное общение – способ коммуникационного взаимодействия без использования слов среди людей, который так же называется языком тела. Он предполагает замену речевых средств общения на мимику, пантомимику, жесты или другие знаки. Наиболее показательный пример невербального общения – язык жестов, который используется в культуре глухонемых и слабослышащих людей. Однако есть и другие жесты, понятные всем, вроде жеста «ОК», «Класс», «Коза» и т.д.



Язык жестов в «Google Переводчике»

Google работает над созданием технологии перевода языка жестов в речь. Этим будет заниматься искусственный интеллект, который задействует камеру для считывания жестов рук, распознаёт их, а затем представляет в письменной форме. Таким образом поисковый гигант хочет облегчить коммуникацию между глухонемыми и хорошо слышащими людьми, обладающими даром речи, поскольку это позволит стереть границы в их взаимодействии друг с другом, что в обычных условиях было бы попросту невозможно.

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На данном этапе развития искусственный интеллект, отвечающий за интерпретацию невербального языка, распознаёт не так много жестов и не знает языках глухонемых. Сейчас это в основном жесты выражения одобрения, согласия или ведения счёта до пяти – по количеству пальцев на кисти руки человека. Однако в перспективе планируется усовершенствовать технологию распознавания и сделать «Google Переводчик» по-настоящему инклюзивным сервисом, что довольно актуально в текущих условиях.

Перевод языка жестов

«Мы планируем расширить возможности этой технологии более надёжными и совершенными инструментами отслеживания и увеличить количество жестов, которые могут быть распознаны и интерпретированы. Кроме того, в наши планы входит обучить искусственный интеллект распознавать динамические жесты, которые меняются последовательно друг за другом и обозначают какие-то высказывания. Мы считаем, что открытый доступ к этой технологии может послужить толчком к развитию соответствующих приложений и сервисов», — сообщили разработчики Google.

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Получается, что Google ждёт помощи от сторонних разработчиков, которые будут должны помочь ей в совершенствовании технологии распознавания языка жестов и её популяризации. Поэтому пока рано говорить о том, станет разработка частью сервиса «Google Переводчик» или нет. Ведь сейчас это скорее концепт с довольно ограниченными возможностями, а для того, чтобы он стал полноценной платформой для перевода, потребуется приложить немало усилий и вложить в проект довольно большие деньги. Но стоит ли оно того, не знает даже сама Google.