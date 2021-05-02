Google хочет сделать Google Play таким же, как App Store

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Иван Кузнецов 0

Вы никогда не задавались вопросом, откуда в Google Play столько поддельных приложений? Нет, ну правда. Одни таким образом пытаются урвать себе хоть немного славы конкурентов, а другие – намеренно мимикрируют под чужие приложения, чтобы обмануть пользователей и заработать на их невнимательности. Причём зачастую мимикрия оказывается максимально глупой. Самые распространённые способы – использование одной и той же или похожей иконки, добавление пробела или другого символа в имя разработчика и т.д. Наконец-то, Google начала с ними бороться.

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На этой неделе Google объявила о введении новых правил публикации приложений в Google Play. Они призваны не допустить введение пользователей в заблуждение относительно происхождения и предназначения софта, который размещается в каталоге. Честно говоря, такие изменения следовало внести ещё на заре Google Play – лет эдак 7-10 назад. Но почему-то Google додумалась до этого только сейчас.

Почему Google Play — помойка

Приложение

Теперь такое оформление страницы приложения не допускается

Отныне такие элементы приложения, как название, значок и имя разработчика, считаются наиболее важными для поисковой выдачи и репрезентации приложения. Поэтому больше не допускается использование в наименовании более 30 символов, обилия ключевых слов и попыток визуального продвижения.

Теперь разработчики обязаны переназвать свои приложения, если они нарушают это правило, удалить из графического оформления иконок элементы, которые могут вводить в заблуждение пользователя или не отражают содержание приложения.

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Вообще, оформлению значков приложений теперь уделяется намного больше значения. Google требует, чтобы разработчики прекратили использовать нумерацию или буквенные обозначения в их дизайне. В данном случае имеются в виду такие «капканы», как «№1», «Без рекламы», «Бесплатно», «Распродажа», «100% выгода» и т.д. То же самое относится к наименованию приложений и именам разработчиков.

Всё это, безусловно, логично, но ведь очевидно, что все эти правила, которые намерена внедрить Google, ориентированы на поддержание более спокойного и выдержанного дизайн-кода. Да, так и есть. Это важно, потому что Google не может обязать разработчиков использовать единую стилистику своих приложений – да это и нелогично, — то вот обязать их продвигать свои приложения более честным способом и не засорять «эфир» она может. Но при чём тут мошенничество?

Приложения в Google Play

Оформление

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А при том, что если иконки приложений будут более чистыми и избавятся от графического мусора, который только мешает восприятию, из названий исчезнут поисковые слова, а из имён разработчиков – нумерация, смайлики и эмодзи, — очевидно, что пользователям будет намного проще воспринимать то, что они перед собой видят.

Ну, подумайте сами: ведь если разработчики не смогут использовать в своих именах различные символы и эмодзи, то получится, что они не смогут использовать и одинаковые имена. Это раньше было можно назваться «Super Hyper Mega Developer 777», а потом использовать разные производные этого имени, меняя то нумерацию, то подставляя к имени эмодзи. Теперь ничего такого сделать будет нельзя.

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Надеюсь, что все угрозы Google, которыми она пугает разработчиков, которые не подчинятся правилам, действительно будут работать. Компания угрожает начать удалять из Google Play софт, не соответствующий стилистическим требованиям и правилам прописывания мета-данных. То есть те, кто продолжит использовать лишние визуальные или текстовые элементы, просто больше не будут допущены к публикации.

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