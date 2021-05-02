Google хочет сделать Google Play таким же, как App Store

Вы никогда не задавались вопросом, откуда в Google Play столько поддельных приложений? Нет, ну правда. Одни таким образом пытаются урвать себе хоть немного славы конкурентов, а другие – намеренно мимикрируют под чужие приложения, чтобы обмануть пользователей и заработать на их невнимательности. Причём зачастую мимикрия оказывается максимально глупой. Самые распространённые способы – использование одной и той же или похожей иконки, добавление пробела или другого символа в имя разработчика и т.д. Наконец-то, Google начала с ними бороться.

Google добавила в Google Play функцию разгона загрузки приложений

На этой неделе Google объявила о введении новых правил публикации приложений в Google Play. Они призваны не допустить введение пользователей в заблуждение относительно происхождения и предназначения софта, который размещается в каталоге. Честно говоря, такие изменения следовало внести ещё на заре Google Play – лет эдак 7-10 назад. Но почему-то Google додумалась до этого только сейчас.

Почему Google Play — помойка

Отныне такие элементы приложения, как название, значок и имя разработчика, считаются наиболее важными для поисковой выдачи и репрезентации приложения. Поэтому больше не допускается использование в наименовании более 30 символов, обилия ключевых слов и попыток визуального продвижения.

Теперь разработчики обязаны переназвать свои приложения, если они нарушают это правило, удалить из графического оформления иконок элементы, которые могут вводить в заблуждение пользователя или не отражают содержание приложения.

Huawei нашла легкий способ переноса приложений из Google Play в AppGallery

Вообще, оформлению значков приложений теперь уделяется намного больше значения. Google требует, чтобы разработчики прекратили использовать нумерацию или буквенные обозначения в их дизайне. В данном случае имеются в виду такие «капканы», как «№1», «Без рекламы», «Бесплатно», «Распродажа», «100% выгода» и т.д. То же самое относится к наименованию приложений и именам разработчиков.

Всё это, безусловно, логично, но ведь очевидно, что все эти правила, которые намерена внедрить Google, ориентированы на поддержание более спокойного и выдержанного дизайн-кода. Да, так и есть. Это важно, потому что Google не может обязать разработчиков использовать единую стилистику своих приложений – да это и нелогично, — то вот обязать их продвигать свои приложения более честным способом и не засорять «эфир» она может. Но при чём тут мошенничество?

Приложения в Google Play

А при том, что если иконки приложений будут более чистыми и избавятся от графического мусора, который только мешает восприятию, из названий исчезнут поисковые слова, а из имён разработчиков – нумерация, смайлики и эмодзи, — очевидно, что пользователям будет намного проще воспринимать то, что они перед собой видят.

Ну, подумайте сами: ведь если разработчики не смогут использовать в своих именах различные символы и эмодзи, то получится, что они не смогут использовать и одинаковые имена. Это раньше было можно назваться «Super Hyper Mega Developer 777», а потом использовать разные производные этого имени, меняя то нумерацию, то подставляя к имени эмодзи. Теперь ничего такого сделать будет нельзя.

Google убрала боковое меню в Google Play. Где теперь отменять подписки

Надеюсь, что все угрозы Google, которыми она пугает разработчиков, которые не подчинятся правилам, действительно будут работать. Компания угрожает начать удалять из Google Play софт, не соответствующий стилистическим требованиям и правилам прописывания мета-данных. То есть те, кто продолжит использовать лишние визуальные или текстовые элементы, просто больше не будут допущены к публикации.