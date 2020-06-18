Google хотела победить навязанные подписки на Android, но сделала ещё хуже

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Иван Кузнецов 0

Думаю, не ошибусь, если скажу, что жертвами подписок стали уже миллионы пользователей. Очевидно, что причиной этой жертвенности стала их собственная невнимательность, но, так или иначе, тех, кто не заметил и подписался или подписался и забыл отписаться, а потом лишился изрядной суммы денег, очень и очень много. Разработчики тоже этим пользуются, засовывая инструмент подписки даже в такие приложения, за которые платить в принципе не принято, вроде календаря или калькулятора. Но поскольку запретить разработчикам просить деньги за свою работу Google не могла, она начала предупреждать пользователей о подписке сразу, пусть и не совсем так, как следовало бы.

Google вроде бы защитила пользователей, а вроде бы и нет

На Android появились приложения, которые обманули защиту Google Play

На страницах приложений в Google Play начала появляться дополнительная кнопка «Попробовать бесплатно», которая располагается рядом с привычной кнопкой «Установить». Они отличаются тем, что первая позволяет скачать версию с уже оформленной пробной подпиской. А для удобства Google вынесла карточку с условиями платного доступа прямо под кнопки установки, перечислив там основные аспекты абонемента. Здесь указывается его стоимость, срок действия, а также привилегии, которые получит пользователь, если заплатит. Таким образом можно будет ещё «на берегу» решить, стоит ли вообще оформлять подписку и платить ту сумму, которую запросил разработчик.

Пробная подписка на Android

Попробуй отгадай, на какую кнопку надо нажимать, чтобы не потерять деньги

Обычная кнопка «Установить» будет устанавливать бесплатную версию, как это и было раньше. То есть пользователь получает приложение без активированной пробной подписки, тестирует его и затем принимает решение о том, стоит ли ему вообще подписываться или нет. В теории это очень удобное разделение, которое убивает сразу трёх зайцев:

  • Пользователи сразу получают возможность выбрать платную или бесплатную версию приложения;
  • Разработчики получают больше подписок и меньше запросов на возврат денег за ошибочно оформленную подписку;
  • Google получает больше комиссионных сборов от продажи подписки, размер которых составляет от 15 до 30%.

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Другое дело, что пока всё это реализовано не совсем на том уровне, на который я как пользователь мог бы рассчитывать. Во-первых, текущее воплощение не отличается высокой степенью очевидности. То есть если заранее не знать, что значит «Установить», а что значит «Попробовать бесплатно», может сложиться неверное впечатление. Во-вторых, пока добавление кнопки «Попробовать бесплатно» вместе с карточкой-описанием абонемента добавляется только по инициативе разработчика, который может и отказаться. В-третьих, не совсем понятно, как «откатить» всё назад, если пользователь передумал. Ведь если я сразу оформил пробную подписку, отменять мне её придётся по-старому в настройках, а это не всем очевидно.

Как отменить подписку на Android

Подписки как были вредом для невнимательных пользователей, так и останутся им

Поможет ли то, что предлагает Google, в борьбе с навязыванием подписок? Возможно, но только при условии, что компания пропишет условия установки более внятно, обяжет всех разработчиков добавлять описание подписки и проконтролирует их соответствие реальным условиям, а также добавит удобный инструмент отмены абонемента. Практика показывает, что многие пользователи банально не могут отменить подписку, потому что не знают, где найти соответствующую кнопку, а потом теряют деньги до тех пор, пока кто-то им не подскажет.

  • Чтобы отменить подписку, запустите Google Play;
  • Откройте боковое меню свайпом слева направо;
  • Перейдите в «Подписки»;
  • Найдите абонемент, который хотите отменить, и закройте его.

Безопасен ли Google Play так, как о нём говорит Google?

Пока всё выглядит так, как будто Google просто решила немного увеличить свои доходы. Ведь логично, что большинство пользователей будут тыкать на кнопку «Попробовать бесплатно», поскольку в ней уже содержится слово «бесплатно» (по крайней мере я бы нажал именно на неё). Значит, если следовать логике, плата за использование приложения взиматься не будет, но на самом деле это ловушка, потому что всё обстоит с точностью до наоборот. Первые 3-7 дней деньги действительно не списываются, однако по их истечении плату за месяц или даже год спишут одним махом. Но Google-то свою комиссию всё равно получит.

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