Google хотела победить навязанные подписки на Android, но сделала ещё хуже

Думаю, не ошибусь, если скажу, что жертвами подписок стали уже миллионы пользователей. Очевидно, что причиной этой жертвенности стала их собственная невнимательность, но, так или иначе, тех, кто не заметил и подписался или подписался и забыл отписаться, а потом лишился изрядной суммы денег, очень и очень много. Разработчики тоже этим пользуются, засовывая инструмент подписки даже в такие приложения, за которые платить в принципе не принято, вроде календаря или калькулятора. Но поскольку запретить разработчикам просить деньги за свою работу Google не могла, она начала предупреждать пользователей о подписке сразу, пусть и не совсем так, как следовало бы.

На Android появились приложения, которые обманули защиту Google Play

На страницах приложений в Google Play начала появляться дополнительная кнопка «Попробовать бесплатно», которая располагается рядом с привычной кнопкой «Установить». Они отличаются тем, что первая позволяет скачать версию с уже оформленной пробной подпиской. А для удобства Google вынесла карточку с условиями платного доступа прямо под кнопки установки, перечислив там основные аспекты абонемента. Здесь указывается его стоимость, срок действия, а также привилегии, которые получит пользователь, если заплатит. Таким образом можно будет ещё «на берегу» решить, стоит ли вообще оформлять подписку и платить ту сумму, которую запросил разработчик.

Пробная подписка на Android

Обычная кнопка «Установить» будет устанавливать бесплатную версию, как это и было раньше. То есть пользователь получает приложение без активированной пробной подписки, тестирует его и затем принимает решение о том, стоит ли ему вообще подписываться или нет. В теории это очень удобное разделение, которое убивает сразу трёх зайцев:

Пользователи сразу получают возможность выбрать платную или бесплатную версию приложения;

Разработчики получают больше подписок и меньше запросов на возврат денег за ошибочно оформленную подписку;

Google получает больше комиссионных сборов от продажи подписки, размер которых составляет от 15 до 30%.

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Другое дело, что пока всё это реализовано не совсем на том уровне, на который я как пользователь мог бы рассчитывать. Во-первых, текущее воплощение не отличается высокой степенью очевидности. То есть если заранее не знать, что значит «Установить», а что значит «Попробовать бесплатно», может сложиться неверное впечатление. Во-вторых, пока добавление кнопки «Попробовать бесплатно» вместе с карточкой-описанием абонемента добавляется только по инициативе разработчика, который может и отказаться. В-третьих, не совсем понятно, как «откатить» всё назад, если пользователь передумал. Ведь если я сразу оформил пробную подписку, отменять мне её придётся по-старому в настройках, а это не всем очевидно.

Как отменить подписку на Android

Поможет ли то, что предлагает Google, в борьбе с навязыванием подписок? Возможно, но только при условии, что компания пропишет условия установки более внятно, обяжет всех разработчиков добавлять описание подписки и проконтролирует их соответствие реальным условиям, а также добавит удобный инструмент отмены абонемента. Практика показывает, что многие пользователи банально не могут отменить подписку, потому что не знают, где найти соответствующую кнопку, а потом теряют деньги до тех пор, пока кто-то им не подскажет.

Чтобы отменить подписку, запустите Google Play;

Откройте боковое меню свайпом слева направо;

Перейдите в «Подписки»;

Найдите абонемент, который хотите отменить, и закройте его.

Безопасен ли Google Play так, как о нём говорит Google?

Пока всё выглядит так, как будто Google просто решила немного увеличить свои доходы. Ведь логично, что большинство пользователей будут тыкать на кнопку «Попробовать бесплатно», поскольку в ней уже содержится слово «бесплатно» (по крайней мере я бы нажал именно на неё). Значит, если следовать логике, плата за использование приложения взиматься не будет, но на самом деле это ловушка, потому что всё обстоит с точностью до наоборот. Первые 3-7 дней деньги действительно не списываются, однако по их истечении плату за месяц или даже год спишут одним махом. Но Google-то свою комиссию всё равно получит.