Несмотря на то что некоторым сенсорное управление кажется неудобным, это самый логичный и интуитивно понятный способ взаимодействия с устройствами. Благодаря тачскрину вместо того чтобы искать кнопку, соответствующую нужному действию, вы можете нажать на нужный элемент пальцем. Это серьёзно экономит время и многократно повышает эффективность управления. Тем не менее, даже самый совершенный, на первый взгляд, способ взаимодействия требуется постоянно совершенствовать, чтобы поддерживать его в актуальном состоянии.

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Этой весной Google приступила к тестированию нового механизма переключения между запущенными вкладками в Chrome. Несмотря на то что браузер позволял переключаться между ними при помощи свайпов по адресной строке, этот способ показался разработчикам поискового гиганта недостаточно интуитивным и удобным. Поэтому было решено добавить в нижнюю часть интерфейса Chrome специальную панель с иконками запущенных веб-страниц, нажатия на которые будут переносить вас между ними. Это не только наглядно, но и максимально быстро.

Как быстро переключаться между вкладками в Chrome

Важно понимать, что новая вкладка содержит в себе не все открытые страницы, а только те, которые пользователь добавил сам для быстрого доступа. Такая возможность пригодится при одновременном взаимодействии с несколькими вкладками по конкретной теме. Вкладки добавляются по нажатию на клавишу «+», после чего вы сможете быстро и эффективно переключаться между разными веб-страницами.

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Однако ещё до того как внедрить в Chrome отдельный блок с вкладками, Google немного переработала интерфейс браузера, добавив в нижнюю часть экрана другую панель с элементами быстрого доступа к поисковику, меню многозадачности, настройками и возвратом на заглавную страницу. Поэтому использование выделенного блока с вкладками стало невозможным. Но Google решила проблему, добавив его сверху. Выглядеть, пожалуй, такая компоновка элементов стала не слишком красиво, но зато функциональность браузера повысилась многократно.

Как включить быстрое переключение между вкладками

Пока панель с вкладками доступна только в экспериментальной версии Chrome для разработчиков – Chrome Canary. Если вы пользуетесь ей, панель можно активировать в меню флагов. Для этого перейдите по адресу chrome://flags, отыщите в поиске функцию Duet Tabstrip Integration и активируйте его, выбрав параметр Enabled в выпадающем окне напротив. После этого перезагрузите браузер и вы увидите, что в нижней части экрана появится новая панель с иконками всех запущенных веб-страниц. Она будет увеличиваться в зависимости от количества открытых вкладок, а саму её можно будет скрыть нажатием на стрелку вниз.

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Мне очень нравится, как Google развивает мобильную версию Chrome. За последние несколько месяцев разработчики компании внедрили в браузер ряд интерфейсных улучшений, добавили несколько защитных механизмов, препятствующих выемке данных скриптами одной вкладки из другой, а также добавили возможность управлять Chrome голосом. Пока голосовое управление работает только на смартфонах Pixel, но, вероятно, в обозримом будущем эта функция будет адаптирована и для аппаратов сторонних производителей.